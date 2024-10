3 Rolexen met Giddings/Cousteau-schakels te koop

Twee Rolex Submariner-horloges die momenteel eigendom zijn van onderwatercameraman en -producent Al Giddings, en hem vergezelden op 12 van zijn 17 afdalingen naar de Titanisch, gaan de komende weken onder de hamer – net als een andere Submariner die toebehoorde aan de familie Cousteau.

Sotheby's New York zal begin december de Submariners van Giddings verkopen en vanwege hun uitzonderlijke 'onderwaterblootstellingsrecord' is het veilinghuis van mening dat het paar 'mogelijk de meest authentieke gereedschapshorloges zijn die ooit op een veiling zijn verschenen'.

In zijn 40-jarige carrière werd Giddings, inmiddels 87, vier keer winnaar van een Emmy Award en legde hij veel iconische onderwaterbeelden vast, waaronder de onvergetelijke foto van Titanisch's boog.

Zijn 1680 'Red' Submariner uit ongeveer 1976 is een 40mm roestvrij stalen 1570 kaliber automatisch horloge met zwarte wijzerplaat en geschroefde achterkant met de gravure 'Al Giddings'. Het is dieptebestendig tot 200m.

De rode onderzeeër van Al Giddings (Sotheby's)

De Amerikaanse duiker stond bekend om de ontwikkeling van zijn eigen innovatieve camera's, verlichting en optische systemen, in samenwerking met National Geographic, de BBC en oceaanonderzoekers zoals Titanisch ontdekker Robert Ballard. De vraag van grote Hollywood-studio's zorgde ervoor dat hij ook geassocieerd werd met James Bond-films, waaronder For Your Eyes Only en Never Say Never Again en door James Cameron geregisseerde klassiekers zoals De diepte, de afgrond en Titanisch.

Staand op de Alvin-onderzeeër die in 1986 naar de Titanic dook (Sotheby's)

Giddings tijdens een missie naar de Titanic, met de Rolex Red Submariner (Sotheby's) Filmen vanuit een helikopter (Sotheby's)

Sotheby's zegt dat foto's van Giddings laten zien hoe hij het horloge draagt ​​'op de set met Sean Connery en Kim Bassinger, terwijl hij James Cameron leert hoe hij onder water moet communiceren, en hoe hij uit de ALVIN klimt, de onderzeeër die werd gebruikt om de Titanisch, en hangend uit helikopters met camera in de hand.”

Het zat ook om zijn pols tijdens de opnames van de IMAX-documentaire Titanic: Schatten uit de diepte in 1992, wat leidde tot zijn samenwerking met Cameron.

“Het juiste duikhorloge was het enige dat je nodig had, en dit horloge presteerde feilloos “Al die jaren”, zei Giddings, “zowel onder water in verschillende drukomgevingen en verschillende onderzeeërs: op TitanischOp Andrea Doria, scheepswrakken van Truk Lagoon, Bikini Atoll, de Noordpool, Antarctica. Er was echt geen concurrentie; het was gewoon de beste.”

De Gouden Rolex

De gouden Rolex Submariner van Al Giddings uit circa 1984 (Sotheby's)

Het andere Giddings-horloge dat te koop wordt aangeboden is een 1680/8 “Nipple Dial” Submariner, een 18-karaats geelgouden Rolex met bijpassende band uit ongeveer 1984 die op het scherm te zien is in Titanisch.

T Walker Lloyd, een duiker die voor Rolex werkte, was een vriend van Giddings en vroeg hem of het merk een aantal van zijn foto's van Dr. Sylvia Earle mocht gebruiken voor een promotiecampagne toen ze Rolex-ambassadeur werd. Giddings documenteerde het werk van de mariene bioloog en oceanograaf al een aantal jaar.

Toen Lloyd later aan Giddings vroeg wat Rolex hem verschuldigd was voor de afbeeldingen, antwoordde hij dat hij Earle en haar werk graag wilde steunen. "Ongeveer een maand later kwam er een doos in de post met alleen de tekst: 'Enjoy, T Walker Lloyd'," zei Giddings. "En het was deze gouden Rolex. Ik was in shock. Ik denk dat ze op dat moment $ 10,000 waren!"

Giddings droeg het horloge spaarzaam, maar in 1997, toen hij werkte als coproducent en directeur van onderwaterfotografie aan Titanisch, gaf hij gehoor aan het verzoek toen Cameron vond dat een gouden Rolex wel zou passen om de pols van acteur Bill Paxton, in zijn rol als duikdirecteur Brock Lovett.

Maanden later begon Giddings zich af te vragen wat er met zijn horloge was gebeurd en belde Camerons kantoor. "En een week of twee later kwam het in de post met een bedankbriefje van Fox," zei hij.

De twee horloges worden verkocht met een selectie gesigneerde memorabilia, waaronder filmplakaten, fotoafdrukken van de Titanisch, DVD en boek. De schatting voor de Red Submariner is US $ 20,000-40,000 (£ 15,400-30,800) en voor de gouden Rolex $ 30,000-60,000 (£ 23,000-45,900). De twee gaan op 6 december onder de hamer bij Sotheby's "Belangrijke horloges" verkoop.

De Cousteau-onderzeeër

Deze Rolex Submariner behoorde ooit toe aan Philippe Cousteau (Dallas Auction Gallery)

Voordat de Giddings horloges in de verkoop gaan, lijkt aan de andere kant van de VS in Texas een 1665 Rolex Sea-Dweller Submariner uit 1969 die toebehoorde aan Jacques Cousteau's overleden zoon Philippe Cousteau ook interesse te wekken. Dit komt niet alleen omdat de eigenaar zelf een beroemde duiker was, maar ook omdat zijn vader een hand had in het ontwerp van de Submariner.

Philippe Cousteau was, net als Giddings, een cameraman en een van zijn vele andere prestaties, en was gespecialiseerd in milieuvraagstukken. Hij stierf in 1979 op 38-jarige leeftijd toen zijn vliegboot in de rivier de Taag in Portugal crashte.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Het horloge met een 610m-classificatie was oorspronkelijk eigendom van Cousteau en is sinds 1973 in het bezit van de huidige eigenaar, die het als geschenk kreeg ter gelegenheid van een diepe duik in de Middellandse Zee.

Het staat bekend als een "dubbele rode lijn"-model, vanwege de roze tint die ontstaat doordat vroege modellen niet met een witte achtergrond werden bedrukt. Pas later werden ze dubbel bedrukt om het rood te laten opvallen. Ook als weerspiegeling van het feit dat het een vroeg model is, heeft het horloge een klein heliumventiel.

Dallas Veilinggalerij heeft een schatting van US $ 50,000-75,000 (£ 38,500-57,400) voor het horloge wanneer het op 12 november in de verkoop gaat. In 2014 werd een Rolex Sea-Dweller die toebehoorde aan Philippe Cousteau in New York verkocht voor $ 183,750.

