Top 10 duikcomputers onder de £500/$650 in 2025

at 11: 48 am

Duikcomputers zijn geëvolueerd van extravagant geprijsde, logge apparaten tot gestroomlijnde, intelligente metgezellen die veiligheid en gemak onder water een nieuwe definitie geven. De eerste modellen, die in de jaren 1980 ontstonden, waren vaak onbetrouwbaar en onnauwkeurig, en bovendien behoorlijk groot. Spoelen we door naar 2025, dan zijn de huidige duikcomputers Geef minimaal realtime informatie over diepte, decostatus, stijgsnelheid en gasmengsel! Vanaf daar wordt het alleen maar ingewikkelder en spannender, en dat allemaal op compacte, polsschermen... soms in volle kleurenpracht.

Het is de moeite waard om te benadrukken dat deze lijst met de beste duikcomputers Met prijzen onder de £500 bevinden we ons in de top van de markt voor recreatief duiken. De meeste fabrikanten hebben meerdere modellen beschikbaar voor deze prijs, dus hebben we geprobeerd de marge te dekken en de beste uit hun specialismen te selecteren. duikcomputers De producten in deze lijst kosten minder dan £ 500 / $ 650, dus u hoeft geen fortuin uit te geven voor gemoedsrust. En hoewel u zeker gemoedsrust krijgt, hoeveel waar krijgt u voor uw geld?

Suunto Zoop Novo – £ 235 / $ 300

De Suunto Zoop Novo is een klassiek instapmodel duikcomputer die steeds weer geprezen wordt om zijn betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Met een helder display met achtergrondverlichting en een interface met één knop is hij ideaal voor beginnende duikers of als eenvoudige back-up voor gevorderde duikers. Het apparaat ondersteunt nitroxmengsels tot 50%, is voorzien van een door de gebruiker vervangbare batterij en kan tot 140 duiken in het geheugen opslaan.

Suunto Zoop Novo duikcomputer

Hoewel de Zoop Novo geen luchtintegratie en Bluetooth-connectiviteit heeft, biedt hij wel een rotsvaste betrouwbaarheid en een no-nonsense aanpak voor decompressietracking. Je krijgt ook een duidelijke visuele en hoorbare stijgsnelheidsindicator, essentieel om de kans op decompressieziekte te minimaliseren. Een functie die vaak door recreatieve duikers wordt genegeerd, is de Gauge-modus. Dit maakt de Zoop Novo geschikt als bodemtimer voor technische duikers.

Als je op zoek bent naar een eenvoudig en robuust apparaat dat niet al te veel geld kost, is de Zoop Novo in 2025 nog steeds een topkeuze.

VOORDELEN:

Gebruiksvriendelijk en kogelvrij

Geweldige instapprijs

Nitrox- en metermodi

NADELEN:

Geen Bluetooth of luchtintegratie

Omvangrijk vergeleken met horloge-stijl computers!

Pijlstormvogel Slechtvalk – £500 / $575

Oké, dit is dus echt aan de bovenkant van de prijsklasse, maar de Peregrine is een hoogwaardige, full-colour duikcomputer Speciaal ontworpen voor recreatieve duikers die helderheid, kracht en een voet tussen de deur in de technologie zoeken. Met een helder 2.2-inch full-colour LCD-scherm, trilalarmen, draadloos opladen en meerdere aanpasbare weergavemodi is hij intuïtief, maar toch voorzien van het professionele DNA dat je van Shearwater mag verwachten.

Pijlstormvogel Slechtvalk duikcomputer

Hij draait op het Bühlmann ZHL-16C-algoritme met gradiëntfactoren, wat geavanceerde conservatisme-afstemming mogelijk maakt, een zeldzaamheid voor deze prijs. Lucht en nitrox tot 100% worden ondersteund, evenals een nitroxmodus met drie gassen. Dit is geen beginnersmodel. duikcomputer, maar het is ideaal voor iedereen die een technische duik op instapniveau wil proberen zonder te veel geld uit te geven. Duiken worden geregistreerd met Shearwater Cloud via Bluetooth. Er is geen kompas of luchtintegratie, maar voor de meeste niet-technische duikers is dat een acceptabele afweging.

VOORDELEN:

Briljant scherm en intuïtieve interface

Oplaadbaar en Bluetooth-compatibel

Technisch algoritme voor recreatief gebruik

NADELEN:

Geen kompas of luchtintegratie

Vrij omvangrijk voor recreatief gebruik

Garmin Descent G1/G1 Solar – £399 / $549 of £499 / $649

Een smartwatch die als bijbaantje fungeert als duikcomputer, of is het andersom? De opties van de Descent G1 combineren GPS, duikregistratie en multisportfuncties in één duurzaam pakket. Gebouwd voor actie, de Garmin De Descent G1 registreert de diepte, tijd, de decostatus en oppervlakte-intervallen. Bovendien is het apparaat ook geschikt als dagelijkse fitnesstracker.

Garmin Fatsoenlijke G1 duikcomputer

Beide modellen ondersteunen de modi Air, Nitrox, Gauge, Apnea en CCR. De batterijduur van de standaard G25 in duikmodus loopt op tot meer dan 1 uur, en dit kan aanzienlijk worden verlengd door te upgraden naar het Solar-model. Het scherm is eenvoudig monochroom en niet ieders smaak, maar als je oud genoeg bent om de 'retro Casio'-look te waarderen, krijg je ook de bonus van de 'grote cijfers'-modus tijdens het duiken. Hoewel de Descent G1 niet altijd even makkelijk te bedienen is, is de veelzijdigheid ongeëvenaard voor minder dan £ 500.

VOORDELEN:

Fitness + duiken + smartwatch combo

GPS- en Bluetooth-connectiviteit

Uitstekend geschikt voor reizen en oppervlaktetracking

NADELEN:

Klein, monochroom scherm

Geen luchtintegratie

Suunto D5 – £455 / $649

Nog een polshorloge duikcomputerDe Suunto D5 vervaagt de grens tussen lifestyle-accessoire en serieuze duikuitrusting. Het kleurenscherm is scherp, goed leesbaar in zonlicht en aanpasbaar. Onder water ondersteunt de D5 de modi Air, Nitrox, Gauge en Freedive, inclusief de mogelijkheid om tijdens het duiken tussen gassen te wisselen. Na de duik synchroniseert de D5 draadloos met je telefoon via de Suunto-app en registreert de locatie (hoewel de app de locatie van je telefoon registreert en niet die van de DXNUMX).

Suunto G5 duikcomputer

Hoewel luchtintegratie optioneel is via de zender (apart verkrijgbaar), landt hij comfortabel en budgetvriendelijk zonder. De oplaadbare batterij gaat zes tot twaalf duiken mee per lading. Dankzij het verfijnde ontwerp kun je hem na de duik ook bij het avondeten dragen.

VOORDELEN:

Volledig in kleur, polshorloge-vormfactor

App-synchronisatie en oplaadbaar

Stijlvol en reisvriendelijk

NADELEN:

Zender brengt bijna verdubbeling van kosten voor luchtintegratie met zich mee

Kortere batterijduur dan eenvoudigere modellen

Oceanic Veo 4.0 – £ 360 / $ 380

De Veo 4.0 combineert strakke esthetiek met een flinke dosis intelligentie. Met een contrastrijk display en Bluetooth-synchronisatie ondersteunt hij ook twee algoritmen – DSAT en Pelagic Z+ – waarmee je profielen kunt afstemmen op die van je duikbuddy of instructeur. Twee gasmengsels met maximaal 100% zuurstof maken hem ideaal voor nitroxduikers en zelfs duikers met een milde tec.

Oceanische VEO 4

U kunt de firmware loggen en updaten via de DiverLog+ app, en de door de gebruiker vervangbare batterij is goed voor 200 tot 300 duiken. Hoewel dit duikcomputer biedt geen luchtintegratie of kompas, maar is ongelooflijk flexibel voor multilevelduikers.

VOORDELEN:

Flexibiliteit van het dubbele algoritme

App-ondersteuning en gaswissel

Slank voor een speciaal polsmodel computer

NADELEN:

Geen luchtintegratie of kompas

Het duurt even om de interface te leren

Cressi Leonardo 2.0 – £ 210 / $ 260

Eenvoudig, betaalbaar en effectief. De Cressi Leonardo is een ideale duikcomputer Voor duikers die meer waarde hechten aan functionaliteit dan aan toeters en bellen. Het van rand tot rand gesegmenteerde lcd-scherm is helder en goed afleesbaar en heeft achtergrondverlichting. Onder water ondersteunt de Leonardo de lucht-, nitrox- (tot 50%) en dieptemetermodus, en biedt hij ook een optionele diepe stop voor extra voorzichtigheid.

Cressi Leonardo 2 duikcomputer

Cressi maakt gebruik van een aangepast RGBM-algoritme dat kan worden aangepast voor de 'veiligheidsfactor'. Het heeft ook duidelijke visuele en hoorbare alarmen. Zoals bij de meeste instapmodellen duikcomputers Tegenwoordig heeft de Leonardo een interface met één knop en een overzichtelijk duiklogboek. Er is geen Bluetooth, gps of kompas, maar dat mag je voor deze prijs ook niet verwachten. computer blinkt uit als een duurzaam en gebruiksvriendelijk werkpaard voor beginnende duikers of als back-up unit.

VOORDELEN:

Ongelooflijk eenvoudige interface

Geweldige schermhelderheid

Uitstekende prijs

NADELEN:

Geen draadloze functies

Beperkte functieset

Aqualung i330R – € 308 / $ 399

De i330R beschikt over een van de beste schermen in deze prijsklasse: een helder, full-colour TFT-scherm dat onder alle omstandigheden goed zichtbaar blijft. In het water ondersteunt hij vier modi: Air, Nitrox, Gauge en Freediving. Je kunt tijdens een duik ook tot drie gasmengsels wisselen. De i330R is oplaadbaar via USB en biedt Bluetooth-synchronisatie met de DiverLog+-app van Aqualung.

Aqualung i330R duikcomputer

Met zijn robuuste, praktische constructie is dit een favoriet onder koudwater- en nachtduikers die een helder beeld waarderen. Er is geen luchtintegratie of digitaal kompas, maar het heeft meer functies dan veel concurrenten. Het heeft ook wat wij de beste standaardband op de lijst vinden, iets waar te weinig over wordt gesproken!

VOORDELEN:

Helder, full-colour scherm

Oplaadbaar en Bluetooth-compatibel

Geschikt voor meerdere gassen

NADELEN:

Geen kompas of luchtintegratie

Minder strak dan horloge-achtige ontwerpen

Merries Puck 4 – £240 / $350

De Mares Puck 4 is de nieuwste ontwikkeling in de geliefde Puck-serie. De eenknopsbediening blijft behouden, maar is voorzien van een strak, contrastrijk dot-matrixdisplay en gemoderniseerde interne technologie. De Puck 4 ondersteunt de modi Lucht, Nitrox (tot 99%) en Meter, met mogelijkheden voor diepe stops en schakelen tussen meerdere gassen.

Merries Puck 4 duikcomputer

Nieuw voor de Puck 4 is de Bluetooth-connectiviteit, waarmee je duiken kunt synchroniseren via de Mares-app. Geen gedoe meer met kabels. De lay-out is overzichtelijk, gemakkelijk af te lezen, zelfs bij weinig licht, en gebouwd om lang mee te gaan. De door de gebruiker te verwisselen batterij gaat bovendien 100 duiken mee. En hoewel het geen mode-statement is, is het een solide, functionele en betrouwbare duiktool die moeilijk te verslaan is in deze prijsklasse.

Voors:

Bluetooth-duiklogboeksynchronisatie

Lange batterijduur (door de gebruiker te vervangen)

Eenvoudig, robuust en efficiënt

nadelen:

Geen luchtintegratie of kompas

Niet de mooiste van de groep

SEAC-screening – £ 265 / $ 335

Het SEAC-scherm is een modern ogend, eenvoudig te gebruiken scherm. duikcomputer Ontworpen met leesbaarheid en eenvoud in gedachten. Het brede rechthoekige lcd-scherm biedt een contrastrijke lay-out, waardoor duikgegevens in één oogopslag duidelijk zichtbaar zijn. Het scherm is ook verlicht, handig bij slecht zicht of 's nachts duiken. Als bonus is dit een verfrissend modern ogend scherm. computerZodra u het water in gaat, ondersteunt het scherm de modi Lucht, Nitrox (tot 99%) en Meter, en geeft het visuele en hoorbare alarmen weer voor diepte, stijgsnelheid en decompressiestops.

Je vindt hier geen luchtintegratie of Bluetooth, maar de door de gebruiker te verwisselen batterij is een leuke toevoeging en gaat volgens de fabrikant tot wel drie jaar mee voor een gemiddelde duiker. De interface wordt bediend met twee knoppen aan de voorkant, wat zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs met dikke handschoenen aan in koud water.

VOORDELEN:

Groot, ultrahelder display

Goed ontworpen voor duikers in koud water

Eenvoudig te gebruiken interface

NADELEN:

Geen app of draadloze connectiviteit

Speciale USB-kabel niet inbegrepen

Scubapro Aladin A2 – £ 400 / $ 480

De Scubapro Aladin A2 is ontworpen voor duikers die een compact en krachtig horloge willen en combineert serieuze functies in een gestroomlijnd polshorloge. Hij ondersteunt Scuba, Gauge, Apnea, Trimix, Sidemount en CCR, waardoor hij ongelooflijk veelzijdig is. Het full-dot matrix display is helder en duidelijk en de gebruikersinterface is intuïtief zodra je de lay-out kent.

Scubapro Aladin A2 duikcomputer

Het bevat een 3D-kantelcompensatie digitaal Kompas, wat zeldzaam is in deze prijsklasse, en hoewel integratie met lucht mogelijk is, is hiervoor een optionele zender vereist. Over integratie gesproken: het is ook compatibel met de Scubapro HRM-band om de hartslag en huidtemperatuur te meten. De A2 is ook Bluetooth-compatibel voor eenvoudige synchronisatie met de LogTRAK-app van Scubapro. Tec-duikers willen misschien meer maatwerk, maar voor serieuze recreatieve en sportduikers is de Aladin A2 een echte aanrader.

VOORDELEN:

Ingebouwde kompas en Bluetooth-connectiviteit

Meerdere duik- en freedive-modi

Strakke en compacte polshorlogevorm

NADELEN:

Meerdere zenders nodig voor extra integratie

Steilere leercurve voor nieuwe gebruikers

Samenvatting – Opvallende keuzes

Beste algemeen duikcomputer: Scubapro Aladin A2 – boordevol duikfunctionaliteit voor een stevig budget

TOEGEVOEGDE WAARDE duikcomputer: Mares Puck Pro – robuust, eenvoudig en geschikt voor studenten

Beste duikcomputer voor de ervaren duiker: Shearwater Peregrine – volledig kleurenscherm met duidelijke lay-out en technische helderheid

Beste crossover duikcomputer: Garmin Descent G1/G1 Solar – smartwatch ontmoet duikcomputer, een echt dagelijks horloge met solide duikfunctionaliteit

Laatste woord over duikcomputers

Uw duikcomputer Moet passen bij uw duikstijl, niet alleen bij uw budget. Of u nu op zoek bent naar een eenvoudige en betrouwbare optie, moderne technologie met alle toeters en bellen, of een crossover-apparaat dat u elke dag kunt dragen, de tien bovenstaande modellen bieden betrouwbare veiligheid en functionaliteit, zonder dat u meer dan £ 500 kwijt bent.

Uiteraard duikcomputers Ze bepalen de duik niet voor je, ze geven je alleen de feiten. Zelfs als recreatieve duiker zijn ze een hulpmiddel, dus je moet de basisprincipes van druk, drijfvermogen en decompressie al begrijpen om er het maximale uit te halen. Zodra je de basis van de instructies onder de knie hebt, kun je vol vertrouwen je Nitrox-mengsel instellen, duiken bij riffen of rond wrakken slenteren. duikcomputer zal het volgen voor u doen.

En onthoud... als je nog niet hebt geleerd hoe je het moet gebruiken, duikcomputer heeft echt geen zin, vooral niet wanneer die informatieve alarmen en knipperende cijfers erbij komen kijken. Lees altijd de handleiding en neem een korte opfriscursus als je hem een tijdje niet hebt gebruikt.

Veelgestelde vragen – Een duikcomputer kopen voor minder dan £ 500

1. Heb ik Bluetooth nodig op mijn duikcomputer of is USB prima?

Bluetooth biedt draadloze synchronisatie met telefoons, wat superhandig is. Maar USB-synchronisatie werkt ook prima en bespaart bijna altijd kosten.

2. Is luchtintegratie de moeite waard?

Aansluiting op je fles geeft realtime de gasdruk, ideaal voor technische duiken. Maar voor recreatieve duikers is een console-SPG over het algemeen meer dan voldoende.

3. Hoe belangrijk is het type algoritme (bijv. Bühlmann vs. DSAT)?

De vraag van een miljoen dollar. Conservatieve modellen (zoals DSAT) neigen naar veiligheid, d.w.z. kortere duiklengtes en minder diepe duiktijden bij herhaalde duiken. Bühlmann-gebaseerde en aanpasbare algoritmen (Buhlmann GF) bieden over het algemeen langere duiklengtes bij de basis en laten je vanaf daar je conservatisme aanpassen. De keuze hangt echt af van hoe vrij of voorzichtig je wilt duiken en hoeveel controle je precies wilt hebben. duikcomputer.