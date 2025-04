HEAD lijkt van plan Aqualung te kopen

Er wordt aangenomen dat de onderhandelingen over de overname van Aqualung Group door HEAD Group van vermogensbeheerder Barings bijna zijn afgerond.

Het Amerikaans-Oostenrijkse HEAD is eigenaar van onder andere de fabrikanten van duikuitrusting Mares en rEVO en het trainingsbureau SSI.

De CEO van Aqualung, Michel Abaza, en zijn team hebben naar verluidt deze week het management van HEAD en Mares ontvangen op hun vestiging in Sophia Antipolis in Zuid-Frankrijk en hebben volgens bronnen in de sector een principeovereenkomst gesloten.

Aqualung kampte naar verluidt nog steeds met cashflowproblemen, waardoor betalingen aan leveranciers werden beïnvloed en de beschikbaarheid van producten en onderdelen voor klanten beperkt was.

De situatie zet druk op het personeel. Zij beweren dat de opeenvolgende overnames door Montagu en Barings in de afgelopen negen jaar niet de kapitaalinjecties hebben opgeleverd die nodig werden geacht om het kwakkelende bedrijf te laten groeien.

“We hebben er al heel lang mee te kampen en HEAD kan veel van deze problemen oplossen”, vertelde een Aqualung-medewerker Divernet“We zijn enthousiast dat we met HEAD het geld hebben om de inventaris te kopen.

“Vorige week moesten we onze klanten vertellen dat we ze niet van veel artikelen konden voorzien, omdat we geen geld hebben om leveranciers te betalen. Veel klanten zijn hier boos over, dus hopelijk stopt dit nu en kunnen we onze klanten weer beschermen.”

Oorsprong van het bedrijf

Aqualung is de oudste productienaam die geassocieerd wordt met scuba diving, en verwijst naar de baanbrekende onderwater ademhalingsapparatuur die in de jaren 1940 werd ontwikkeld door de Franse duikers Jacques-Yves Cousteau en Emile Gagnan. De eigen ontwikkeling van HEAD was gebaseerd op een innovatief metaal-composiet ski-ontwerp, waarmee het in 1950 uitgroeide tot een bedrijf voor wintersportuitrusting.

In 2016 nam de private equity-onderneming Montagu Aqualung over van Air Liquide en Barings werd onderdeel van een kredietverstrekker die werd opgericht om financiële steun te verlenen aan de met schulden beladen fabrikant.

Maar in 2022 gaf een Franse rechtbank Aqualung een deadline om de aanhoudende operationele en financiële problemen op te lossen. Barings nam het eigenaarschap over tegen het einde van 2023, zoals gerapporteerd op Divernet, met beloften van een “aanzienlijke kapitaalsontwikkeling” om het ambitieuze Horizon 2027-uitbreidingsproject van het bedrijf mogelijk te maken.

Dit zou de verkoop een nieuwe impuls geven, aldus het bedrijf, maar het ongelijkmatige herstel van de markt voor duikuitrusting na de Covid-pandemie heeft de situatie niet verbeterd.

Toekomstplannen

Vorig jaar sloot Aqualung haar vestigingen in Californië en Hawaï, verplaatste haar Amerikaanse distributiekantoor naar de oostkust, sloot haar Italiaanse vestiging in Technisub en haar Amerikaanse duikers afstoten en Stohlquist-merken. Er werd algemeen verwacht dat Barings zijn investering zou terugverdienen door het bedrijf te verkopen.

Het is nog niet bekend of Aqualung, haar dochterondernemingen Apeks, badkledingtak Aquasphere en haar Military & Professional divisie onafhankelijk van elkaar zullen doorgaan of onderworpen zullen worden aan een herstructureringsprogramma binnen HEAD. De twee groepen hebben nog niet gereageerd op een verzoek om meer informatie, maar de officiële aankondiging van een deal wordt binnenkort verwacht.

