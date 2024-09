'Verwoest': Go Dive gaat langzaam uit

De Go Dive Scuba Store in Derby gaat na 32 jaar sluiten vanwege de moeilijke handelsomstandigheden. Het bedrijf is echter van plan om de komende maand de afgeprijsde apparatuur te verkopen en de bestaande trainings- en serviceactiviteiten te honoreren voordat het definitief de deuren sluit.

Duikinstructeur Mark Hudson richtte in 1992 Go Dive op in het centrum van Derby om een ​​reeds bestaande PADI-opleidingsschool te ondersteunen.

Het bedrijf verhuisde meerdere malen en vestigde zich in 2008 in de huidige ruime showroom aan de Nottingham Road. Als een van de grootste duikwinkels van het Verenigd Koninkrijk, waar regelmatig duikers hun producten aanbieden, Duiker Awards retail winnaars. Het is ook verbonden met een actieve duikclub.

In 2018 werd een nieuw partnerschap opgezet tussen Mark & ​​Alison James en winkelmanager James Parsons, die in 2003 bij het bedrijf was gekomen, toen zij het eigendom en de leiding van de winkel, online verkoop en training overnamen. De James zijn ook directeuren van commerciële duikbedrijven MSDS Maritiem en MSDS Erfgoed.

"We zijn er kapot van dat het zover is gekomen", hebben de eigenaren in een toelichting op de sluiting gezegd. op de Go Dive websiteZe besloten om tot en met 6 oktober een opheffingsuitverkoop te houden, waarbij klanten de code GODIVE40 moesten gebruiken voor 40% korting op producten.

Ze hopen ook de reeds geboekte cursussen en het onderhoud van de apparatuur af te ronden en zullen doorgaan met het vullen van de voertuigen. Klanten wordt echter wel aangeraden de openingstijden te controleren.

'Het duiken in het Verenigd Koninkrijk is veranderd'

"Go Dive is al meer dan 30 jaar onderdeel van de Britse duikscene, maar het is voor ons gewoon niet langer houdbaar om ermee door te gaan", zeggen de eigenaren. "Het duiken in het Verenigd Koninkrijk is in deze tijd aanzienlijk veranderd en we hebben de hoogtepunten en dieptepunten meegemaakt... we begrijpen dat het een dure hobby is in een tijd waarin mensen geen besteedbaar inkomen hebben of de luxe van tijd om eraan te besteden..."

“De Brexit en daarna Covid zorgden niet alleen voor een enorm verlies van inkomsten, maar ook van klanten. Mensen konden zelfs na het einde van de lockdown niet meer duiken.

“Kort na Covid leidde de oorlog in Oekraïne tot een kosten-van-levensonderhoudscrisis en enorme energierekeningen, wat allemaal een verwoestend effect had. We hebben lang doorgeploeterd en het bedrijf gesteund, maar helaas kan het niet eeuwig doorgaan.

“Facebook Marketplace en eBay spelen ongetwijfeld een rol, maar de snelheid waarmee mensen zijn gestopt met het kopen van nieuwe apparatuur heeft een enorme impact op ons gehad. We hebben gezien dat de service van tweedehands apparatuur omhoog is geschoten, maar deze inkomsten alleen zijn niet genoeg om een ​​winkel te onderhouden met een groot assortiment aan apparatuur waar duikers doorheen kunnen bladeren en die ze kunnen uitproberen.”

Het Go Dive-team zegt dat ze kleinere duikwinkels en schippers van duikboten hebben geholpen en hopen dat Britse duikers dat zullen blijven doen. "Als je geen luchtvulling kunt krijgen, kun je niet duiken; als je geen duikboot kunt krijgen, is het een stuk moeilijker om bij het wrak te komen.

“We willen iedereen echt aanmoedigen om gebruik te maken van uw lokale duikwinkel en te gaan duiken met uw lokale schipper, anders zal er, als we niet oppassen, in de toekomst geen duiken meer mogelijk zijn in het Verenigd Koninkrijk.”

