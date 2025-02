Halcyon verbindt duikers met Symbios Ecosystem

US manufacturer Halcyon has introduced its Symbios Ecosystem of wrist and maskeren-mounted integrated dive-computers, to provide real-time data in diving modes ranging from multi-gas and open-circuit to fixed or integrated closed-circuit rebreather and sidemount.

Het systeem omvat ‘ultraslanke en intuïtieve’ handsets en head-up display (HUD)-eenheden die naadloos moeten integreren met een groeiend assortiment Halcyon-producten, evenals Symbios-compatibele apparaten van derden.

De parameters zijn aanpasbaar en gegevens over functies zoals de oriëntatie van de duiker, gasniveaus, zuurstoftoevoer, GPS-positie, batterijniveaus en meer zijn zo ontworpen dat ze in één oogopslag kunnen worden geabsorbeerd, zegt Halcyon. Het doel is om afleiding tot een minimum te beperken, zelfs in de meest uitdagende duikomgevingen.

Ergonomische handset (Michael Westreicher)

De ergonomische handset is zo ontworpen dat hij comfortabel zit voor duikers van alle groottes, aldus Halcyon. De handset is voorzien van tactiele knoppen, zodat hij ook met dikke handschoenen aan eenvoudig te gebruiken is.

Het kleurenscherm van de handset heeft een hoge resolutie en biedt, zo wordt gezegd, uitstekende zichtbaarheid in alle lichtomstandigheden, gecombineerd met minimaal stroomverbruik. Het reflecteert omgevingslicht, zodat duikers belangrijke informatie duidelijk kunnen zien, zelfs in direct zonlicht.

De telefoon wordt aangestuurd door een oplaadbare lithium-ionbatterij, wat de impact op het milieu minimaliseert en een batterijduur tot wel 30 uur biedt.

Although the Symbios HUD is notably compact, it is claimed to provide 10 times the resolution of standard duikcomputers to give a crystal-clear display.

De compacte HUD-eenheid (Bori Benett)

Door verbinding te maken met een breed scala aan apparaten, maakt het Symbios Ecosystem realtime data-sharing met mededuikers mogelijk via de Buddy Screen-functie. Het integreert ook met de Halcyon Symbios rebreather en andere toekomstbestendige technologieën om compatibiliteit met uitbreidende systemen te garanderen, aldus de fabrikant.

The Halcyon app, driven by a community of divers sharing personal experiences, tips and profiles, enables fine-tuning of computer settings, management of gas libraries and the ability to simulate dives out of the water while exploring functionality.

De community zou Halcyon helpen bij het ontwikkelen van een reeks innovatieve functies via regelmatige firmware-updates voor het Symbios Ecosystem.

Niet-reflecterend beeldscherm (Bori Benett)

De draadloze integratie met de Symbios rebreather en ondersteuning voor extra CCR's maken het Symbios Ecosystem waardevol voor veel technische duikers, zegt Halcyon. Ook andere Halcyon-producten worden ondersteund, zoals de Tank-Pod, die realtime tankdruk- en trimpositiegegevens biedt.

De draadloze technologie zou potentiële gegevensbeschadiging isoleren en de risico's die gepaard gaan met bekabelde verbindingen minimaliseren, waarbij dubbele orthogonale antennes de blackspots elimineren die inherent zijn aan de meeste draadloze systemen.

Het systeem voldoet aan alle eisen voor elektromagnetische compatibiliteit en is zowel FCC- als CE-gecertificeerd.

A comprehensive gas library and profile-setting ability allows users to push a pre-set collection of settings and gases to the computer with one click of the button, according to Halcyon. It is integrated with key dive metrics such as oxygen levels, scrubber temperatures and battery status.

Een Symbios Ecosystem-toestel kost 910 euro; Tank-Pod 305 euro; HUD 1,035 euro; toestel + Tank-Pod 1,110 euro; HUD + Tank-Pod 1,249 euro; toestel + HUD 1,940 euro; en toestel + HUD + Tank-Pod 2,235 euro, alle prijzen exclusief btw. Ga voor meer informatie naar Website van Halcyon.

