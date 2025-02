Garmin onthult Descent G2 in horlogestijl

at 11: 59 am

Garmin heeft een nieuwe alles-in-één duikcomputer in horlogestijl geïntroduceerd: de Descent G590 van £ 2. Deze is een iets duurder alternatief voor de Descent GI Solar van £ 500. Het verkoopargument is dat het apparaat geschikt is voor de ontwikkeling van duikers.

"Of je nu een beginnende duiker bent of een ervaren duiker, de Descent G2 is ontworpen om met je mee te groeien, zelfs in het technisch duiken", zegt Dan Bartel, VP wereldwijde consumentenverkoop.

"En met populaire functies voor het leven boven water, zoals duikgereedheid, 24/7 hartslagmeting, geavanceerde slaapbewaking en meer, zijn er geen grenzen aan wat dit horloge kan doen voor, tijdens en na uw volgende duik."

De 100m diepte-geclassificeerde computer heeft een robuuste saffier lens en lekvrije knoppen, zegt Garmin, met een helder 30mm AMOLED-scherm voor eenvoudig aflezen. De G2 belooft tot 10 dagen batterijduur tussen oplaadbeurten in Smartwatch-modus.

Volgens de fabrikant is al het plastic dat wordt gebruikt voor de behuizing, de lunette en de knoppen van het horloge, gerecycled van materiaal dat anders in de oceaan terecht zou zijn gekomen.

Duikgereedheidsmodus op het Paloma / Shell Pink-model

Om de computer te personaliseren voor de individuele gebruiker, biedt de Dive Readiness-functie inzicht in hoe levensstijlfactoren zoals slaap, stress, recente oefeningen en jetlag de paraatheid van het lichaam om te duiken hebben beïnvloed. Een hogere score geeft aan dat u klaar bent om te gaan, terwijl een lagere score kan leiden tot het gebruik van een conservatievere instelling of het kiezen voor een minder uitdagende duik.

Recreatieve duikers kunnen kiezen uit de modi Single en Multi-gas (inclusief nitrox en trimix), CCR (closed-circuit rebreather) en Gauge.

Er is een ingebouwd kompas met drie assen en een modus met grote getallen waarmee belangrijke gegevens zoals NDL (no-decompression limit), tijd en diepte onder alle omstandigheden leesbaar zijn door een vereenvoudigd scherm en grotere tekst te selecteren.

Gemakkelijk leesbare basisinformatie Duikmodusselectie

Freedive-functies omvatten een Dynamic Apnea-modus waarmee u tijdens de training duiken in het zwembad kunt volgen. De noodzaak om tijdens een duik naar het horloge te kijken, wordt verminderd omdat hoorbare en haptische waarschuwingen de duiker op de hoogte houden van aangepaste diepte, interval, richting, doeldiepte en neutraal drijfvermogen.

Freedivers kunnen ook de Variometer-functie gebruiken om hoorbare en haptische waarschuwingen te ontvangen op basis van de daal- of stijgsnelheid. Met de Velocity Chart kan de gebruiker de snelheid vastleggen en de daal- en stijgsnelheid en de hangtijd tijdens de duik bekijken.

Terug op het droge stelt het duiklogboek duikers in staat om hun gegevens te bekijken, uitrusting te volgen, aantekeningen te maken en details te delen via de Garmin Dive-app. Surface GPS kan ook helpen bij het volgen van in- en uitgangspunten en het bekijken ervan op een kaart.

Intervalinformatie Dynamische apneuscenario's

Voor oppervlaktegebruik integreert de Descent G2 Garmin's reeks van gezondheids- en welzijns-, trainings- en connected functies. Dit omvat constante hartslag- en variabiliteitscontroles; stappen, calorieën, beklommen verdiepingen; slaapfasen; stress, hydratatie en ademhaling bijhouden; en longefficiëntie (pulsoximeter).

De functies breiden zich uit tot trainingsinzichten en -plannen met behulp van vooraf geladen sportapps, zoals voor fietsen, zwemmen in open water, krachttraining en meer. U kunt het aantal minuten intensieve training, het maximale zuurstofverbruik, de warmte- en hoogteacclimatisatie en de hersteltijd bijhouden.

Wanneer gekoppeld aan een compatibele Apple of Android smartphone kan de computer e-mails, sms'jes en meldingen ontvangen en gezondheids- en fitnessstatistieken leveren met behulp van de Garmin Connect app. Andere functies zijn onder andere incidentdetectie, assistentie, LiveTrack en Garmin Pay.

Het bestaande Descent-duikcomputerassortiment van Garmin bestaat uit de horloge-achtige G1 Solar en MK3 (vanaf £ 1,000) en de grote X50i (vanaf £ 1,300). geïntroduceerd in november vorig jaar met luchtintegratie, sonargebaseerde duikberichten en rechthoekig display.

De G2 is verkrijgbaar in zwart of paloma/shell pink en is compatibel met QuickFit-bandjes, zodat duikers deze eenvoudig kunnen verwisselen. Vind meer details op de Garmin-site.

