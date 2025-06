Galileo 3 titanium arriveert met zomerse AI-kortingen

Scubapro lanceerde zijn Galileo 3 duikhorloge-computer afgelopen augustus en nu heeft het bedrijf een versie met titanium behuizing uitgebracht, de G3 Ti, die is ontworpen om het toestel zowel duurzamer te maken als, met 99 gram, bijna 40% lichter dan de G3.

De G3 Ti heeft een aanbevolen verkoopprijs van £ 529, vergeleken met de £ 449 van de originele G3.

Er is echter ook een zomeraanbieding voor draadloze luchtgeïntegreerde (AI) units, waarbij de G3 TI in combinatie met een zender verkrijgbaar is voor £ 649, en de G3 met zender kost £ 559.

Scubapro Smart+-zenders kosten normaal gesproken £ 233 (en de Smart+ Pro-versie £ 280) meer dan de prijs van een computer, dus voor wie op zoek is naar luchtintegratie is het zeker het overwegen waard. De kortingsprijzen gelden tot eind september van dit jaar.

Beide modellen hebben hetzelfde contrastrijke full-colour display onder krasbestendig saffierglas, en de Ti heeft een diepblauwe (in tegenstelling tot de zwarte van de G3) roestvrijstalen draaibare bezel met zelfoplichtende cijfers en markeringen die in combinatie met de achtergrondverlichting de zichtbaarheid onder alle omstandigheden verbeteren. De bezel kan worden gebruikt om de duiktijd in de duikmetermodus in te stellen en bij te houden.

Een intuïtief menuontwerp en bediening met vier knoppen maken navigatie door zes duikmodi, een keuze uit algoritmen, schermstijlen, kleurenthema's en andere gepersonaliseerde opties voor duikbeheer mogelijk. De weergave van de gegevens kan worden aangepast met de opties voor het Light- of Classic-scherm.

De modi zijn Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge en Freediving, terwijl de alternatieve algoritmen Predictive Multi-Gas Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG en ZHL-16 GF (Gradient Factors) zijn.

Tijd Temperatuur zone(s)

Oppervlakte-interval Veiligheidsstop

Volgens Scubapro biedt de oplaadbare lithiumbatterij tot 30 uur duiktijd per lading en tot 10 dagen batterijduur in de horlogemodus.

Als u kiest voor draadloze luchtintegratie, wordt de flesdruk bewaakt en wordt een werkelijke resterende bodemtijd (RBT) weergegeven, zodat u het gasverbruik kunt meenemen in decompressieberekeningen.

Met de Predictive Multi Gas-optie kun je maximaal acht nitrox-/trimixflessen, plus een verdunningsfles op een gesloten rebreather en een ponyfles meenemen in elk recreatief of technisch duikscenario, aldus Scubapro.

Gepersonaliseerde duikmanagementfuncties omvatten PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops) en microbellenniveaus van conservatisme die aansluiten bij de ervaring, leeftijd en fysieke conditie van de duiker.

Kompas

Maximale diepte Hartslag (optioneel)

Een 3D digitaal Een kantelbaar kompas is inbegrepen in de specificaties, terwijl hartslagmeting een optionele functie is waarmee de hartslag van de gebruiker kan worden gemeten tijdens het duiken en aan de oppervlakte. Het was deze innovatie die de aandacht trok toen de originele Galileo 18 jaar geleden werd gelanceerd (het full-colour scherm verscheen in 2 op de G2017).

Dankzij de Bluetooth Low Energy-interface kunnen duiken worden geüpload naar elk iOS- of Android-apparaat of pc/Mac. De firmware kan door de gebruiker worden bijgewerkt via de LogTrak 2.0 iOS-app, waarmee ook aangepaste watchfaces kunnen worden geüpload, of via de Android-app.

Voor gebruik aan de oppervlakte biedt de Sport-instelling een hardloopmodus, een zwemslagenteller, stappenteller en stopwatch. Slimme meldingen voor e-mails, sms-berichten, bediening van de mediaspeler en meldingen zijn beschikbaar wanneer de G3 Ti is gekoppeld aan een compatibele iPhone. Aangepaste watchfaces kunnen worden geüpload met de LogTRAK 2.0-app.

De G3 Ti, die een maximale werkingsdiepte heeft van 120 m, wordt geleverd met een zwarte siliconen band van 22 mm. Er zijn verwisselbare bandjes in andere kleuren verkrijgbaar. Vind meer informatie op de locatie van Scubapro.

