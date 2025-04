Kleurrijke reiziger: Scubapro Navigator Lite BC

@sennacher

#askmark Hallo, wat betreft DSMB's. Ik ben absoluut geen expert en normaal gesproken zet ik hem correct uit. Dit weekend doken we in een zeer sterke stroming en ik raakte bijna buiten adem tijdens het uitzetten (met mijn mond opblazen) omdat hij een beetje in de knoop raakte met mijn reg. Ik schrok me rot. Bestaat er zoiets als een "cilindertje" om mijn reg in mijn mond te houden en hem veiliger uit te zetten? Ik heb het niet geprobeerd met mijn LPI... maar ik neem aan dat die ook in de knoop zou raken.

Bedankt

Bezoek onze website voor meer duiknieuws, onderwaterfotografie, tips & adviezen en reisverslagen:



Hashtags