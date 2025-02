StingBlade scheert langs kwallenstekels

StingBlade is een nieuw schraapgereedschap dat is ontworpen om een ​​van de grootste ergernissen van duikers te behandelen: kwallensteken.

Als je gestoken wordt op een onbedekt stuk vlees, kun je het instinctief aanraken of wrijven met je handen. Hierdoor worden de angels die al in de huid vastzitten, verder het lichaam in geduwd. Hierdoor komen ook de gifstoffen vrij en worden ze naar binnen getransporteerd, aldus de fabrikant.

Het bedrijf wijst ook de versleten ideeën van het toepassen van azijn of urine als noodbehandelingen af. In plaats daarvan zegt het dat het hulpmiddel op specifieke plekken kan worden toegepast om de micro-barbs te neutraliseren, ze te verwijderen voordat ze kunnen worden geactiveerd en secundaire steken en pijn te voorkomen.

Zo snel mogelijk daarna kan het aangetaste gebied ondergedompeld worden in heet water, of koud zout water als dat niet beschikbaar is – maar nooit in koud zoet water, want dat zal meer gifstoffen vrijgeven, zegt StingBlade.

Het product is het idee van Mark Dyer, die tot de familie van messenmakers behoort die Wilkinson Sword's Bonded Edge-scheermessen bedachten. Het is duurzaam gemaakt met behulp van gerecyclede visnetten en is verzwaard voor neutraal drijfvermogen.

De basisversie van de StingBlade Personal scraper in de kleur groen kost £30 en kan door de gebruiker overal mee naartoe worden genomen waar hij nodig is, terwijl de rode versie van de Super Blade Professional voor £55 is ontworpen voor "meer gedetailleerde behandeling" op het strand of in het duikcentrum.

Een verwisselbaar titanium mesmechanisme maakt het mogelijk om de messen te vervangen om hun scherpe precisie te behouden. StingBlade is van Britse makelij en kan worden gekocht bij de fabrikant website of Amazon.

