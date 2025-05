SeeDeep-verschuifbare glazen bieden duikers flexibiliteit

Het idee van SeeDeep-brillen die over een standaard duikbril passenmaskeren werd geïntroduceerd naar Divernet lezers medio 2023, toen de Nederlandse bedenkers nog in de crowdfundingfase zaten, maar het bedrijf wil duikers laten weten dat zijn product inmiddels op de markt is.

Deze onderwaterbrillen bieden een alternatief voor de investering in een bril op sterkte maskeren voor duikers met een verziend gezichtsvermogen die meer flexibiliteit nodig hebben tijdens een duik, zegt SeeDeep.

Gebruikers kunnen de bril onder water opzetten of afzetten wanneer dichtbijzicht vereist is. De bril blijft stevig op zijn plaats zitten met een verstelbare rubberen band. Eenmaal opgezet, kan de bril omhoog en omlaag worden bewogen. maskeren, afhankelijk van of de duiker omhoog, omlaag of vooruit wil kijken.

Een klevend siliconen oppervlak dat op twee zachte kussentjes aan de achterkant van de bril wordt aangebracht, zorgt ervoor dat de bril door wrijving in de gewenste positie blijft zitten.

De lenzen zijn gemaakt van polycarbonaat met een krasbestendige coating en het montuur is van geanodiseerd aluminium. De gebruiker kan nu kiezen uit zeven in plaats van de oorspronkelijke vier dioptrieën: +1, +1.25, +1.5, +1.75, +2, +2.5 en +3. SeeDeep kan desgewenst nu ook twee van deze dioptrieën in één bril aanbieden.

Wanneer u de 25g-bril niet gebruikt, wordt deze bewaard in een zacht neopreen hoesje met een karabijnhaak.

De optionele SeeDeep reizen case is gratis beschikbaar voor Divernet-lezers

Verkrijgbaar in blauw of antracietgrijs, SeeDeep-brillen kosten £ 70 en zijn verkrijgbaar bij Zie DiepduikoptiekNaast de zachte hoes is er een optionele beschermhoes reizen een hoesje met een prijs van £8, hoewel dat gratis is voor kopers van de bril die het woord 'DIVERNET' bij het doen van hun aankoop.

