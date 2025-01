Uw wereldwijde duikshowgids voor 2025

De Duitse laarzenbeurs gaat bijna van start, maar of u zich nu in het Verenigd Koninkrijk bevindt (waar er maar een show!), elders in Noord-Europa, het Middellandse Zeegebied, Azië, Australië of de VS, vindt u hier een kalender met massale duikbijeenkomsten die u in 2025 kunnen helpen om betrokken te blijven bij de gemeenschap.

In sommige gevallen, vooral later in het jaar, zijn de toegangsprijzen nog niet bekendgemaakt.

18-26 JANUARI: Boot Düsseldorf (Internationale Botententoonstelling)

Locatie: Messe Düsseldorf, Düsseldorf, Duitsland

(Messe Düsseldorf / C Tillman)

Duiken is slechts een onderdeel van deze uitgebreide jaarlijkse vakbeurs, waar alles van boten en jachten tot watersporten aan bod komt, met interactieve displays en tentoonstellingen.

Het complex omvat een speciale duikafdeling in hal 12, waar duikuitrusting wordt tentoongesteld, onderwaterfotografie uitrusting, opleiding hulpbronnen en duikbestemmingen.

Bezoekers kunnen deelnemen aan praktische workshops, live demo's bekijken van de nieuwste duiktechnologie en een duik nemen in het binnenzwembad. De Blue Innovation Zone is een gebied dat is gereserveerd voor nieuwe ideeën op het gebied van duurzaamheid en behoud van de zee. Toegangsprijs is 21 euro per dag.

1-2 FEBRUARI: Duikvaker

Locatie: Expo Houten, Nederland

(Duikvaker)

De tweedaagse Duikvaker is het grootste duikevenement van Nederland en viert dit jaar haar 33e editie met tentoonstellingen van duikuitrusting en -bestemmingen en presentaties die erop gericht zijn om te inspireren. Presentatoren verschijnen op vier podia en twee ‘thematafels’ en er is een filmtheater en podcastcafé. De dagelijkse toegangsprijs bedraagt ​​17.50 euro.

21-23 FEBRUARI: Europese duikshow (EUDI)

Locatie: Bologna Fiere, Bologna, Italië

Dit Italiaanse evenement viert zijn 30e verjaardag en belooft meer dan 250 exposanten te presenteren, variërend van fabrikanten en leveranciers van duikuitrusting tot duiktouroperators, en een one-stop-shop te zijn voor alles wat met duiken te maken heeft. Workshops en seminars bestrijken alles van onderwaterfotografie tot de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duiktechnologie.

Deskundigen delen hun inzichten en ervaringen over een breed scala aan onderwerpen. Er zijn interactieve zones waar bezoekers zelf aan de slag kunnen, zoals proefduiken en demonstraties van duikuitrusting.

Met meer dan 200 evenementen verspreid over de drie dagen, is de show gericht op het creëren van een sterk gemeenschapsgevoel onder duikers en het promoten van het behoud van de zee en duurzame duikpraktijken. Toegangsprijs online 14 euro, gratis voor nieuwe duikers.

21-23 FEBRUARI: Diving Resort Travel (DRT) Show, Maleisië

Locatie: Kuala Lumpur Convention Centre, Maleisië

Het grootste duikbeursplatform in Azië, DRT, claimt 2,500 exposanten en 350,000 exposanten uit meer dan 65 landen te hebben. Dit is niet één evenement, maar acht verspreid over het jaar - de anderen zijn in Shanghai (21-23 maart), Taiwan (11-13 april), Shenzhen (27-29 juni), Beijing (8-10 augustus), de Filipijnen (5-7 september), India (10-11 oktober) en Hong Kong (12-14 december)

Bezoekers kunnen een scala aan duikuitrustingen verwachten, onderwaterfotografie uitrusting en duik reizen diensten, met seminars van experts uit de duikindustrie en live demonstraties. Ontdek meer .

1-2 MAART: GO Diving Show (de Britse duikshow) Locatie: NAEC Stoneleigh Park, Coventry, VK (Jason Brown / Ga Duiken) De GO Diving Show is een jaarlijks hoogtepunt voor Britse duikers en wordt elk jaar groter en populairder. Het zit boordevol meeslepende ervaringen, waaronder interactieve tentoonstellingen, presentaties van een groot aantal erkende duikexperts en praktische workshops. De nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duikuitrusting worden getoond, opleiding middelen en vakantievilla bestemmingen biedt GO Diving een platform voor potentiële, nieuwe en ervaren duikers, zowel recreatief als technisch. Er is een druk programma met sprekers op de Main, Tech, UK en Photo/Inspiration Stages, met dit jaar de sprankelende line-up aangevoerd door tv-favorieten Steve Backshall en Monty Halls en NEEMO Aquanaut Dawn Kernagis. (Jason Brown / Ga Duiken) Bezoekers die vóór 2 januari een kaartje kopen, krijgen 1 kaarten voor de prijs van 31 (elk kaartje kost dan slechts £ 10.19). Ook is er gratis parkeergelegenheid. Bovendien is NAEC zo centraal gelegen en daardoor goed bereikbaar, dat het een bijzonder betaalbare ervaring is. Meer informatie en boeken hier.

15-16 MAART: ADEX Ocean Festival / OZTek Australië

Locatie: Sydney International Convention & Exhibition Centre, Australië

De duik- en reisbeurs ADEX (Asia Dive Expo) werkt samen met de OZTek Advanced Diving Conference in Australië in een eerste try-outevenement dat is ontworpen om een ​​verscheidenheid aan smaken aan te spreken. ADEX zegt dat het iedereen verwelkomt, van beginners en gezinnen tot gevorderde duikers, met speciaal samengestelde programma's en festiviteiten die zijn ontworpen om een ​​passie voor de oceaan te inspireren, terwijl OZTek de duidelijke focus op technisch duiken biedt. Prijzen omvatten ingewikkelde opties, maar begint bij Aus $10.

28-30 MAART: Mediterrane duikshow

Locatie: Fira de Barcelona, ​​Spanje

(Mediterrane duikshow)

Deze driedaagse show, de 25e tot nu toe, biedt een verscheidenheid aan duikuitrusting, reisbestemmingen en workshops. Verwacht een breed scala aan sprekers, en proefduiken en demo's in het zwembad. De toegangsprijs bedraagt ​​12 euro.

4-6 APRIL: Aziatische duikexpo (ADEX)

Locatie: Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, Singapore

ADEX viert haar 31e verjaardag in 2025 met een focus op mariene bescherming en onderwaterbeelden. Een van de grootste duikbeurzen in de regio Azië-Pacific, het bestrijkt een breed scala aan duikinteresses, van duikuitrusting en reizen tot onderwaterbeelden, mariene biologie, technisch duiken en freediving.

Verwacht liveoptredens, filmvertoningen, paneldiscussies en interactieve activiteiten met onder andere onderwaterdrones en duiksimulators.

ADEX benadrukt ook de bescherming van het milieu en duurzaamheid via haar Voice of the Ocean-initiatief en de daaraan verbonden Fotografie- en videografiewedstrijd zal de thema's van dit jaar "Cephalopoden" en "Diergedrag" weerspiegelen. Vind hier meer.

22-25 MEI: Thailand Dive Expo (TDEX)

Locatie: Queen Sirikit National Convention Centre, Bangkok, Thailand

(TDEX-nummer)

TDEX beweert de "Real Diving Hub of Asia" te zijn en bestaat al sinds 2004. Het legt de nadruk op duiktoerisme, maar heeft een breed scala aan exposanten, van reisorganisaties tot leveranciers van duikuitrusting. Er is ook een onderwaterfotografie wedstrijden, tentoonstellingen en professionele lezingen. Vind meer op de website.

31 MEI – 1 JUNI: Scuba Show

Locatie: Long Beach Convention Centre, Long Beach, Californië

(Duikshow)

Scuba Show is een van de grootste en langstlopende duikbeurzen in de VS. Met meer dan 6,500 vierkante meter aan tentoonstellingsruimte, biedt het honderden stands die de nieuwste duikuitrusting en reisbestemmingen tentoonstellen. Er zijn seminars en clinics die worden georganiseerd door experts uit de industrie die bekend zijn in de VS, en die een breed scala aan onderwerpen behandelen die zijn ontworpen om zowel beginners als gevorderde duikers te betrekken.

Er is een zwembad van 68,000 liter waar u proefduiken kunt maken. Ook worden er andere activiteiten georganiseerd voor kinderen van 10 jaar en ouder. Op zaterdagavond is er een feest, zodat gasten nog meer kunnen netwerken met andere duikers. Meer informatie vindt u hier.

13-15 JUNI: Malaysia International Dive Expo (MIDE)

Locatie: Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC), Kuala Lumpur

MIDE is toegewijd aan de duikindustrie in Maleisië en omvat forums, tentoonstellingen en netwerkmogelijkheden. Thema's variëren van mariene bescherming tot duikonderwijs en er zijn onderwaterfotografie wedstrijden, duikopleidingen en tentoonstellingen van de nieuwste duikuitrusting. Toegangsprijs is 8 ringgit (£1.45).

6-7 SEPTEMBER: GO Diving ANZ-show Locatie: Sydney Showground, Sydney, Australië (GO Duiken ANZ) Deze show maakte in 2024 een groots debuut en beschikt over een tentoonstellingsoppervlak van 5,000 mXNUMX. Voor de tweede keer worden de nieuwste duikuitrustingen en onderwaterfotografie gepresenteerd, en is het aanbod aan sprekers al snel gegroeid. Interactieve ervaringen omvatten een groot proefduikbad en een aantal praktische workshops. Sprekers zijn onder andere gerenommeerde experts op het gebied van beeldvorming en technisch duiken tot zeeleven en -behoud. Lokale grootheden uit Australië en Nieuw-Zeeland worden vergezeld door een groot aantal internationale persoonlijkheden, waarvan velen bekend zijn van tv en films. U hoeft alleen maar naar de geweldige line-up van vorig jaar te kijken om een ​​idee te krijgen van het kaliber van de spreker. Deze familievriendelijke show wil duikers van alle leeftijden inspireren, met activiteiten die zijn ontworpen om zowel beginners als ervaren duikers te betrekken en te onderwijzen. Het is ideaal om de duikgemeenschap te verbinden en de nieuwste ontwikkelingen en trends in duiken te delen. Ontdek meer .

17-19 OKTOBER: Duikgesprekken

Locatie: Cordoaria Nacional, Lissabon, Portugal

(Duikpraatjes)

Dit is niet zozeer een tentoonstelling als wel een samenkomst van inspirerende sprekers – vooraanstaande duikers, vernieuwers en onderwaterontdekkers die baanbrekende projecten en ontdekkingen delen. De line-up van dit jaar is nog niet bekendgemaakt, maar het trekt wel grote namen.

Het evenement bevat presentaties, debatten en praktische workshops, waardoor deelnemers kunnen leren van experts uit de industrie en zich kunnen verdiepen in geavanceerde duiktechnologie. Organisator Dive Portugal stelt voor om deelname te combineren met een duiktrip als u van ver komt. Een dagkaart kost 35 euro en een weekendkaart 50 euro.

11-14 NOVEMBER: DEMA-show

Locatie: Orange County Convention Centre, Orlando, Florida

(Nehrams 2020)

DEMA is een jaarlijks netwerkevenement voor de duikindustrie, met seminars, workshops, educatieve sessies en een presentatie van de nieuwste duikuitrusting en -technologie.

Het evenement wordt georganiseerd door de Diving Equipment & Marketing Association en is een van de belangrijkste internationale vakbeurzen voor de duikindustrie. In de loop der jaren is het evenement echter meer een plek geworden om te reizen dan om nieuwe producten te introduceren.

Het is een groot evenement vol met educatieve seminars, workshops en tentoonstellingen met de nieuwste duikuitrusting, technologie en reisbestemmingen. Het is voornamelijk bedoeld voor professionals uit de industrie en trekt meer dan 9,000 bezoekers en 500+ fabrikanten. Details over wat het hoogtepunt is van de duikshowkalender van het jaar, moeten nog worden bekendgemaakt, maar u kunt Volg hier de voortgang.