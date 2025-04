Woord over het rif

at 11: 18 am

Nieuwe radioshow in Cairns brengt het Great Barrier Reef naar een wereldwijd publiek

Cairns, QLD – Een gloednieuwe radioshow is nu te horen op Cairns FM89.1 en brengt de wonderen van het Great Barrier Reef onder de aandacht van een wereldwijd publiek middels leuke en informatieve gesprekken over mariene wetenschappen.



Woord over het rif, gehost door ervaren rifgidsen en mariene docenten Tania Murphy en Brett Goodban, uitgezonden live elke vrijdag om 10 uur Queensland-tijd op Cairns FM 89.1 en wordt online gestreamd naar een wereldwijd publiek op cairnsfm891.org.auElke aflevering wordt ook opgenomen en geüpload naar Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote streamingplatforms.

Woord over het rif 3





Tanya en Brett hebben samen meer dan 20,000 duiken en over 30 jaar werken aan het Great Barrier ReefNu nemen ze luisteraars mee op een diepgaande duik in de meest merkwaardige wezens van het rif, vreemde en wonderlijke wetenschap, duiktips van experts, actuele updates over het weer en de gezondheid van het rif, en de laatste ontwikkelingen over hoe we allemaal kunnen helpen dit natuurwonder te beschermen.



"Onze missie is om mariene wetenschap toegankelijk, onderhoudend en boeiend te maken", aldus Tanya.



Of je nu een local, een toerist, een duiker of iemand bent die gewoon van de oceaan houdt, je haalt uit elke aflevering iets bijzonders – en er valt ook nog eens wat te lachen!



Elke week wordt het duo vergezeld door vooraanstaande wetenschappers, rifexperts, inheemse kennisdragers en natuurbeschermers om te ontdekken wat er zich werkelijk onder de golven afspeelt - op het rif en daarbuiten.



Luisteraars worden aangemoedigd om Stuur tijdens de liveshow uw vragen per sms naar 0437 835 937 en neem deel aan het gesprek.

Woord over het rif 4





"Met alle uitdagingen waarmee het rif te maken heeft, van klimaatverandering tot watervervuiling en plastic afval, is het belangrijker dan ooit om mensen te informeren, te inspireren en in contact te houden met dit ongelooflijke ecosysteem", aldus Brett Goodban.



"En als we dat kunnen doen terwijl we lachen en geweldige verhalen vertellen, waarom niet?"



Mis niet Woord over het rif, vrijdag om 10 uur op Cairns FM89.1 of online op cairnsfm89