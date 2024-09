Wat, geen jachtboot? Een basisveiligheidsmaatregel

In juli een echtpaar overleefde een lange scheiding per boot in de Golf van Mexico, zoals destijds gemeld op Divernet. Eén belangrijk aspect van het incident blijft onverklaard, zoals JOHN BANTIN onlangs schreef voor de Amerikaanse nieuwsbrief Onderstroom

In Onderstroom’s August kwestie, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Gooien, geëxploiteerd door Texas Caribbean Charters.

Ze werden gered door de waakzaamheid van de Amerikaanse kustwacht, dankzij de makers die werkende duiklampen bij zich hadden, die ze gebruikten om een ​​zoekende helikopterbemanning te waarschuwen.

Nadat ze van de tagline van hun boot waren gescheiden toen er verwarring ontstond onder andere duikers tijdens een plotselinge bui en het verlies van zicht aan de oppervlakte in ruwe zee, werden ze door de stroming van de boot weggevaagd. De bemanning verloor ze uit het oog.

We hebben het incident niet kunnen bespreken met iemand die er kennis van heeft. We hebben geprobeerd contact op te nemen met de Makers, maar kregen geen antwoord. We hebben geprobeerd mensen op de reis te bereiken, maar zonder succes.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Niemand bij Texas Caribbean Charters heeft op ons gereageerd. En we hebben geen nieuwsbericht gevonden dat verwees naar de Gooien bij naam. We zagen echter een deel van het incident zich afspelen in de wateren onder de Gooien in a GoPro video- one of its divers took and geplaatst op internetMisschien houdt het spook van de rechtszaak iedereen stil.

En wat met de jachtboot?

Dé Gooien heeft een achtervolgingsboot, maar geen van de verhalen die we hebben gelezen, gaat over het inzetten ervan. Was het operationeel? Maakte het weer het onmogelijk om het te gebruiken? Lag het in het water met de bemanning die de duikers in de gaten hield toen ze boven kwamen? Werd het ingezet nadat de drijvende duikers op afstand waren gespot, maar de bemanning het niet kon zien vanwege het weer en de hoge zee?

We hebben gelezen dat de Gooien hebben het gebied doorzocht, maar we hebben geen beschrijving van hun activiteiten gevonden.

Het is wereldwijd gebruikelijk dat liveaboards een tweede boot in het water hebben die patrouilleert voor duikers die ver van de moederboot in de open oceaan zwemmen, of moeite hebben om terug te komen. Vreemd genoeg lijken liveaboards in Amerikaanse en Caribische wateren die voor de hand liggende veiligheidsmaatregel te negeren.

Boten zo groot als de Gooien zijn niet gemakkelijk te manoeuvreren in stromingen en hoge golven en mogen hun propellers nooit aanzetten als duikers in het water zijn. Een waakzaam bemanningslid in een chase-boat die klaar staat om duikers op te pikken, is essentieel voor de veiligheid van duikers.

The Makers kort voordat ze werden opgepakt (Amerikaanse kustwacht)

Dé Gooien, mislukte echter. Zoals Kim Maker aan Oklahoma's Channel 9 TV meldde: We "kunnen de boot helemaal niet zien, maar de hele tijd dachten we dat ze de bijboot zouden sturen, ze zouden de bijboot sturen, maar er waren andere omstandigheden op de boot.

"Moeilijk om over te praten. We waren er niet bij, dus we krijgen verschillende rapporten van verschillende mensen. Ze hebben de bijboot nooit gestuurd."

Ze hebben de sloep nooit gestuurd? Onredelijk. Was hij in verval? Weigerde de kapitein? "Was er niemand die zou besturen vanwege de ruwe zee? Waren ze de richting van de Makers kwijt?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current kwestie of Onderstroom, leggen we uit dat het openlijk bespreken van fouten essentieel is om anderen te helpen dezelfde fouten te vermijden. Daarom verdienen we het allemaal om het hele verhaal te weten over de Gooien's reactie op de vermiste duikers.

We zullen opnieuw rapporteren als we meer weten. Als u aan boord was van de Gooien of ken je iemand die dat was, neem dan contact met ons op via Onderstroom.

Onderstroom, a US non-profit organisation, has been publishing a monthly, abonnement-only, ad-free newsletter sinds 1975.

Ook op Divernet: DUIKLAMPEN HEBBEN KOPPEL GERED OP 38 UUR DRIFT, DE 18 UUR DRIFT VAN DIVERS – HOE WAS HET?, ZES UUR DRIFT-DUIKERS GEVRAAGD OM TE BETALEN, DUIKER DUURT ZEVEN UUR DRIFT NA SCHEIDING