VIZ-oprichter Marco Bordieri bespreekt onderwaterkartering op GO Diving Show ANZ

Marco Bordieri is de oprichter van VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, de grootste Australische community voor watersportliefhebbers, die nu al 18,000 leden telt. Hij zal spreken over onderwaterverkenning en -kartering met consumentenapparaten en -vaardigheden wanneer hij het hoofdpodium siert op de GO Duikshow ANZ in september in Sydney.

Marco verhuisde tien jaar geleden van Milaan naar Sydney. Hij had een logboek met daarin 30 duiken in 30 jaar en kon zich nooit herinneren hoe de tank moest worden neergezet.

Sydney bood Marco echter de perfecte setting om zijn liefde voor duiken nieuw leven in te blazen: een overvloed aan zeeleven, toegankelijke duiklocaties en de vrijheid om te ontdekken zoals hij dat wilde. Duiken hier bracht echter ook uitdagingen met zich mee: onvoorspelbaar zicht, een tekort aan onderwaterkaarten en kustgolven die de omstandigheden gevaarlijk konden maken.

Marco wilde de onderwaterwereld van Sydney toegankelijker maken en was daarom een ​​pionier in initiatieven zoals het opzetten van een netwerk van duikverslaggevers, het ontwikkelen van een techniek voor het maken van onderwaterkaarten en het wekelijks opstellen van duikvoorspellingen.

Dankzij deze inspanningen is duiken in Sydney veiliger, toegankelijker en minder elitair geworden.

VIZ is meer dan een Facebookgroep, het is een filantropisch initiatief van duikers voor duikers. De visie is om erkend te worden als een toonaangevend voorbeeld van een lokale gemeenschap voor onderwaterliefhebbers, met eigen peer-to-peer bronnen gericht op veiligheid, plezier, kennis en duurzaamheid.

VIZ gelooft in ideeën die voortkomen uit de gemeenschap en in pro-bono-betrokkenheid om ze te realiseren. Het heeft geen vermogende sponsors, vraagt ​​niet om donaties en is niet op zoek naar subsidies.

De gemeenschap heeft ideeën geïnspireerd en gratis diensten ontwikkeld: nauwkeurige onderwaterkaarten, voorspellingen voor duikplekken, burgerwetenschap, een informatiecentrum, een wekelijks onderdeel op ABC Radio, samenwerking en voorlichting aan de academische wereld, de industrie en de overheid.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.