'V6' blinde en paraplegische buddy-pair claimt duikrecord

Een blinde BBC-journalist en een paraplegische persoon met een amputatie, beiden uit Lancashire, hopen een duik van een uur in de Rode Zee te kunnen maken tot een maximale diepte van 40 meter, samen met een buddy die is erkend door Guinness World Records (GWR).

Vrienden Mohammed Salim Patel uit Blackburn, die al sinds zijn tienerjaren blind is, en Shaun Gash, een activist voor gehandicapten uit Morecambe die op 20-jarige leeftijd vanaf zijn borst verlamd raakte bij een auto-ongeluk, zijn pas sinds dit voorjaar samen gaan duiken.

Ze hadden het hele jaar gewerkt aan hun recordpoging, ervan uitgaande dat ze samen de vereiste kracht en visie zouden hebben. "Je hebt iemand met benen die er vol voor gaan en iemand met armen die er vol voor gaan – en samen zijn we als V6-motoren," zegt Gash.

Hun eerste koudwatertrainingsuitdagingen in Lancashire werden vastgelegd in wat nu een bekroonde documentaire is op het BBC1-nieuwsprogramma BBC Noord-West vanavond.

De duik in Dahab werd gemeld waar het allemaal begon, op BBC North West Tonight (BBC)

Ze ondernamen hun gezamenlijke duik in de warmere wateren van Um Sid in Dahab eind september, onder leiding van een team onder leiding van de Egyptische instructeur Mohamed 'Curly' Mokhtar Elazab, die werkt voor MAD (Morecambe Area Divers) Dive School en het paar vanaf het begin heeft getraind. "Mijn belangrijkste ding is eerlijk gezegd niet het record - mijn belangrijkste ding is om hun gezichten te zien na elke duik," zegt hij.

De duik maakte deel uit van een van de regelmatige trips van de school naar de Rode Zee. In de aanloop ernaartoe zou het duo "absoluut geweldig" hebben gescoord tijdens "intense" bootduiken vanuit Sharm el Sheikh, waaronder de Thistlegorm, evenals de Canyon en grotten van Dahab.

Om het record te behalen, hebben ze een uur in het water gelegen en een maximale diepte van 40 meter bereikt. Nu moeten ze echter wachten op de verificatie van hun recordclaim door GWR.

Duiken naar een record (Jodie Rawsthorn)

40m en 60min op de duikcomputer (Jodie Rawsthorn)

Verslag van het jaar

De zoektocht van de mannen om een ​​duikopleiding te volgen werd met tussenpozen uitgezonden door BBC Noord-West vanavond in de zomer. Patel, de planningsproducent van het programma, won onlangs “Report of the Year” bij de Asian Media Awards voor het zesdelige Gehandicapte duikduo serie, waarvoor ik de pitch heb gedaan, de productie heb verzorgd, eraan heb bijgedragen en de serie heb geredigeerd.

"Mijn motto in het leven is dat ik misschien blind ben, maar dat ik een visie heb", vertelde hij het publiek toen hij de prijs in ontvangst nam.

In de serie, die op YouTube te zien is, meldde Patel dat het aanvankelijk moeilijk was gebleken om een ​​duikcentrum of instructeur te vinden die het paar kon trainen, totdat ze Curly en MAD Duikschool.

De eerste aflevering van Disabled Scuba Diving Duo (BBC)

Het centrum had trainingsondersteuning geboden terwijl Northern Diver droogpakken, een aangepaste DPV voor Gash en volgelaatsmaskers met communicatie bedacht. Jodie Rawsthorn van de school voerde alle onderwatervideografie uit.

Patel, Curly en Gash aan het einde van de duik (Jodie Rawsthorn)

De eerste training op de Capernwray inland site en de eerste zeeduik van het paar bij Barrow zijn te zien in de serie. Later kon Patel een "Blind Scuba Diving Taster Day" opzetten voor 10 jongeren met financiering van liefdadigheid De Primaire Club, wat, zoals op televisie werd getoond, een populaire ervaring bleek te zijn.

"We willen de boodschap verspreiden dat duiken voor iedereen is, ongeacht het niveau", zegt Gash.

