Onderwaterarcheologie en het SHIPS-project

Mallory Rachel Haas is een archeologe die haar carrière begon in de publieke archeologie en nu directeur is van The SHIPS Project. Ze zal hierover – en over andere aspecten van onderwaterarcheologie – spreken op het UK Stage op de GA Duikshow maart.

Mallory leidde een aantal seizoenen veldscholen in het centrum van Cleveland, Ohio, waarbij ze kansarme jongeren interesseerde in historische archeologie. Ze gebruikte archeologie om hun interesse in wetenschap en geschiedenis te wekken.

Ze raakte betrokken bij duiken en maritieme archeologie in de Grote Meren in de VS en is nu een commerciële duiker en technisch duiker voor gemengde gassen. De afgelopen jaren heeft ze gewerkt als consultant voor tv en media, waar ze onderzoeken ontwikkelde en leidde naar veel scheepswrakprojecten in het VK en de VS.

Mallory is een getrainde expert in wetenschappelijk herstel voor DPAA, het Defense POW/MIA Accounting Agency, en heeft een opleiding gevolgd opleiding bij het Amerikaanse leger in Hawaï om als hoofdonderzoeker op te treden tijdens missies om menselijke resten onder water te bergen uit wrakken of crashlocaties.

Ze is tevens adviseur op het gebied van maritiem erfgoed voor het Port of Plymouth Maritime Liaison Committee (PPMLC) en zit in de raad van bestuur van IMASS, het organiserende comité voor de International Shipwreck Conference.

Mallory zal spreken over het SHIPS-project: van scheepswrakken tot schoonmaakacties onder water en doelgericht duiken.

De GO-duikshow

De GO-duikshow – de enige duik- en reisbeurs voor consumenten in het Verenigd Koninkrijk – keert op 1 en 2 maart 2025 terug naar de NAEC Stoneleigh, net op tijd om het nieuwe seizoen te starten, en belooft een weekend vol interactieve, educatieve, inspirerende en leuke content.

Naast het hoofdpodium – dit keer met als hoofdact de tv-ster, auteur en avonturier Steve Backshall, die na een paar jaar afwezigheid een welkome terugkeer maakte naar de GO Diving Show, samen met NASA-getrainde NEEMO Aquanaut en hoofd van wetenschappelijk onderzoek bij DEEP Dawn Kernagis, collega-tv-presentator, auteur en eeuwige favoriet Monty Halls, en het dynamische duo ontdekkingsreizigers Rannva Joermundsson en Maria Bollerup, die zullen praten over hun recente expeditie Buteng in Indonesië – zijn er opnieuw speciale podia voor duiken in het Verenigd Koninkrijk, technisch duiken, onderwaterfotografie en inspirerende verhalen.

Naast de podia zijn er tal van interactieve elementen - de altijd populaire grot, het gigantische trydive-zwembad, de meeslepende virtual reality tech-wrakduik, adem-inhoudworkshops en line-out-oefeningen en, nieuw voor 2025, uw kans om uw hand te proberen aan wrakkartering met de Nautical Archaeology Society en hun 'schipwrak' - allemaal verspreid over een steeds groter wordend aantal stands van toeristenbureaus, fabrikanten, opleiding agentschappen, resorts, liveaboards, duikcentra, retailers en nog veel meer.

Dit jaar zien we ook de NoTanx Zero2Hero-wedstrijd centraal staan. Deze competitie, gericht op beginnende freedivers, zal in eerste instantie 12 kandidaten laten deelnemen opleiding met Marcus Greatwood en het NoTanx-team in Londen eind februari. Vervolgens zullen vijf geselecteerde finalisten strijden op de GO Diving Show in het weekend van maart, inclusief statische apnea-sessies in het zwembad, om de algehele winnaar te vinden, die een week lang naar Marsa Shagra Eco-Village gaat, met dank aan Oonasdivers. Klik hier om u in te schrijven voor uw kans om mee te doen.

Nu 2-voor-1-tickets verkrijgbaar!

Pak nu een koopje – Early bird 2-voor-1 tickets zijn nu beschikbaar, wat een fantastische prijs-kwaliteitverhouding vertegenwoordigt.

Koop je ticket vóór 31 januari 2025 voor £17.50 en laat je buddy, je echtgenoot of je beste vriend helemaal gratis mee naar binnen gaan! Of neem die niet-duikende maat mee, zodat ze alle wonderen van de onderwaterwereld kunnen zien die ze missen!

In feite komt de 2-voor-1-aanbieding erop neer dat elk ticket slechts £8.75. En zoals altijd is dit inclusief gratis parkeren. En kinderen onder de 16 mogen gratis mee, dus neem de kids mee voor een fantastische familiedag!