TV-recensie: SHARK! Celebrity Infested Waters

Bij het zien van een nieuwe film of tv-programma over haaien, is de eerste vraag van een duiker: zullen de haaien gezondigd worden of zullen ze zondigen? Is deze productie begripvol voor het lot van de moderne haai, of gebruikt het hun omvang en tanden slechts als lokaas voor het publiek? Gaat het over het leven van de haai of over "haaienaanvallen"?

Het antwoord is te vaak een beetje van beide, maar de slimme/bewuste titel van SHARK! Wateren vol beroemdheden suggereert vanaf het begin dat de makers de juiste aanpak hebben. Plimsoll Productions, een Brits bedrijf, beweert 's werelds grootste onafhankelijke producent van natuurhistorische content te zijn en heeft een indrukwekkende catalogus.

De angst voor haaien is inderdaad ingebouwd, en af en toe gaat het relaxte team van experts daar nog een schepje bovenop – “de op één na gevaarlijkste haai op de planeet” etc. – maar de overdrijving wordt over het algemeen goed in toom gehouden.

Beroemdheid betekent niets voor haaien (ITV)

Realiteitscontroles zijn in ieder geval nodig om ervoor te zorgen dat de beroemdheden hun duiktraining serieus genoeg nemen om hen veilig te houden in onvoorspelbare omgevingen.

En natuurlijk heeft elke show een dramatische boog nodig, die in dit geval bestaat uit zeven verschillende individuen die zich naar een drumrol toewerken, de grote tijgerhaaiduik!

Dit is niet het soort show waarbij een paar nauwelijks voorbereide sterren in een haaientank worden gedompeld, maar een volwaardig drie weken durend overgangsritueel op de Bahama's met onder andere Neil Watson's Bimini Scuba Centre.

De duikers die zich vrijwillig of onvrijwillig door hun agenten hebben aangemeld, moeten hun PADI Open Water Diver-brevet halen en ondertussen stapsgewijs doorgroeien van kooiduikervaring tot volledige Tiger Beach-ervaring.

Vroeg leren met marien bioloog Danni Washington (links) (ITV)

De haaien worden met het nodige respect behandeld (ITV)

Ook zullen niet alle haaien de afstand volhouden en de laatste duik bereiken, maar duikers zullen blij zijn om te horen dat haaien op geen enkel punt in deze serie van vijf delen worden gedemoniseerd.

De boodschap dat wij haaien doden, maar dat zij ons zelden doden, wordt met regelmaat herhaald. De algemene onverschilligheid van haaien ten opzichte van mensen spreekt voor zich.

Adrenaline-highs

Zoals altijd bij realityshows haalt het publiek voldoening uit het feit dat ze meer te weten komen over de deelnemers en de chemie tussen hen zien ontstaan.

Op de boot (ITV)

Het is al snel duidelijk dat komiek Ross Noble, die gewend is aan de adrenalinestoten van het optreden als cabaretier, een enthousiaste, nuchtere duiker zal zijn, terwijl Rachel Riley (Countdown) neigt ertoe om alarmerend van kalm blijven naar enthousiast te gaan, wanneer ze vrolijk met haar armen zwaait terwijl ze een haai aan het voeren is.

De meeste kanshebbers voor haaienduiken: Ross Noble en Rachel Riley (ITV)

Vaderfiguur Sir Lenny Henry neemt het allemaal zeer serieus, net als de duidelijk milieubewuste McFly-bassist Dougie Poynter. Paralympische basketballer Ade Adepitan, die zijn benen niet kan gebruiken, staat voor zijn eigen uitdagingen. De gewichtloze vrijheid die hij vindt bij het duiken is belangrijk voor hem, met de haaien als bonus.

Ik weet vrijwel zeker dat ik me herinner dat hij in het verleden als tv-presentator duikervaringen heeft gehad, maar ik denk dat het alleen maar impliciet is, en niet expliciet, dat alle zeven deelnemers aan HAAI! zijn onervaren duikers.

Ade Adepitan – haaien een bonus (ITV)

Actrice Lucy Punch (Amandaland) en Helen George (Bel de vroedvrouw).

Helen onderscheidt zich al vanaf het begin door te verklaren dat ze niet alleen doodsbang is voor haaien, maar zelfs om haar hoofd onder water te steken, als gevolg van een traumatisch zwembadincident uit haar jeugd. De beroemdheden maken natuurlijk allemaal hun eigen 'reis', maar die van haar lijkt de meest extreme te zijn.

"De anderen lijken opgewonden; ik voel me een beetje een Debbie Downer", zal ze op een gegeven moment zeggen, terwijl haar emoties schommelen tussen angst en FOMO.

Helen George: 'Een beetje een Debbie-downer' (ITV)

De instructeurs zijn de nuchtere basis: haaienbeschermers Dr. Tristan Guttridge en Danni Washington (altijd klaar met een eco-stopcontact voor de haaien) en voormalig Australische duiker Paul de Gelder, die er niet in slaagt Helens zelfvertrouwen te vergroten door te beweren dat het ontbreken van meerdere ledematen te wijten is aan de aandacht van een stierhaai.

Volgelaatsmaskers

Er wordt aan de oppervlakte veel gekletst onder de nieuwe duikers ("De X-Men hebben zich laten gaan"), hoewel onder water de volgelaatsmaskers maskers worden vooral gebruikt om de verbijsterde scheldwoorden en OMG's van de duikers over te brengen.

Maar duikers die het zien, zullen genieten van de onderwatermogelijkheden die deze beroemdheden te bieden hebben. Het opgesloten zitten met tien stierhaaien, het voeren van pijlstaartroggen in het ondiepe water van Gun Cay en het tegenkomen van jonge citroenhaaien in de mangroven zijn slechts een voorproefje. Een van de kleine haaien bijt in Ross' enkel: "Leuk leermomentje," merkt Tristan droogjes op.

Rondhangen op de 'terreurlinie' (ITV)

Ze trekken verder naar de open oceaan met wel twintig verpleegsterhaaien voor de kust van Port Royal. OWD-duiken volgen bij Turtle Rock, waarna ze een haai zien azen aan een lijn ("van terreur") aan de oppervlakte, voordat ze hetzelfde vanaf de zeebodem meemaken. Een prachtige hamerhaaiwaarneming is een bonus.

De sterren ondergaan een rustige introductie tot freediving, maken een duik waarbij een tijger en twee stierhaaien opduiken en voor sommigen van hen begint het allemaal heel echt te worden, met meer tranen en minder grappen.

De cast heeft geluk met een geweldige hamerhaai (ITV)

Zelfs Helen lijkt opgewonden te zijn door het vooruitzicht van een wrakduik – het is alleen de Sapona, die met zijn basis op 8 meter diepte uit het water steekt, maar zo'n ondiepe duik is wel een goede test voor de drijfvermogenbeheersing van de bende. Het is allemaal aan het opbouwen naar het hoofdprogramma – zal Emma, de 5 meter lange tijgerkoningin, met haar volgelingen verschijnen voor de finale?

Blij en vrolijk borrelen (ITV)

Ik ben er zeker van dat de montage van deze verlengde vakantie zeer vakkundig moest worden gedaan, maar het resultaat is een prima reclame voor haaienduiken op de Bahama's, dat wordt gepresenteerd als de haaienhoofdstad van de wereld (maak er onderling maar ruzie over).

Ook prachtige haaienbeelden, en ik moet toegeven dat ik verrast was dat de latere afleveringen zo ontroerend waren. Door de emotionele impact van de haaien op de beroemdheden te zien, moest ik denken aan mijn eigen vroege ontmoetingen met verschillende haaien- en roggensoorten, en hoe dat voelde.

SHARK! Wateren vol beroemdheden is een van de goede. Alle vijf afleveringen kunnen worden bekeken op ITVX.

