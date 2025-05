Trump verleent gratie aan duikers die veroordeeld zijn na vrijlating van haai

at 10: 59 am

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun betuigd aan het mariene milieu door gratie te verlenen aan twee haaienduikers uit Florida. Zij werden veroordeeld voor diefstal nadat ze in 2020 de vangst van een visser met een lange lijn hadden vrijgelaten.

Door de gratie zijn de strafbladen van de mannen gewist in een zaak die volgens hun advocaten een ‘overmatige overheidsbemoeienis’ vormde.

John R Moore, kapitein van een charterboot voor duiken met haaien, en bemanningslid Tanner Mansell zijn door een jury van de Southern District Court in West Palm Beach schuldig bevonden aan diefstal van commerciële visuitrusting. Divernet gerapporteerd eind 2022.

Kapitein Moore was een onderwaterfotograaf, vrijduiker en voormalig beroepsvisser, terwijl Mansell zichzelf omschreef als professioneel haaienduiker en cameraman.

Nadat hij het nieuws had gehoord dat zijn veroordeling was vernietigd, vertelde Mansell aan de Post van Palm Beach dat zijn en Moores acties goedbedoeld waren, en zei over president Trump: "Of mensen nu in zijn politiek geloven of niet, hij heeft ervoor gekozen mij gratie te verlenen – iemand die zich enorm bekommert om het milieu en altijd alleen maar wilde helpen. Ik kan niet anders dan enorm dankbaar zijn."

Gratie: haaienduiker Tanner Mansell

Oranje boei

De duikers waren op weg naar hun tweede duiklocatie van de dag bij Jupiter Inlet toen ze een oranje boei passeerden. Ze hadden hun zes betalende gasten, waaronder een politiechef op vakantie en zijn gezin, verteld dat dit een illegaal achtergelaten lange lijn markeerde die een bedreiging vormde voor de haaien die ze onder water waren komen bekijken.

In de daaropvolgende drie uur was de hele groep bezig om bijna 5 km aan monofilamentlijn, haken, gewichten en de boei binnen te halen. Daarbij werden 19 tijgerhaaien, citroenhaaien, verpleegsterhaaien, hamerhaaien, zijdehaaien en Caribische verpleegsterhaaien vrijgelaten, evenals een door de staat beschermde Goliath-zeebaars.

Moore belde later de staatsdierenbescherming om de berging van de lange lijn te melden, en het paar lachte voor de camera's terwijl ze het vistuig op een steiger in Jupiter trokken. Het incident kreeg hierna veel publiciteit en beelden van de haaienreddingsoperatie werden gedeeld. online..

John Moore probeert een haai te bevrijden (Amerikaans ministerie van Justitie)

Officieren van justitie van het Amerikaanse Openbaar Ministerie verklaarden later dat wat de duikers hadden meegenomen geen verloren vistuig was, maar eigendom van de visser Richard Osburn uit Fort Pierce, die een vergunning had van de National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA).NOAA) voor het vissen op haaien in federale wateren.

De kapitein van het schip, Scott Taylor, had NOAA gebeld om een ​​strafrechtelijk onderzoek in te stellen. Hij beweerde dat zijn schip een van de vijf schepen ter wereld was dat bepaalde haaiensoorten mocht vangen voor onderzoek.

Foto's en video's van de reddingsoperatie voor de haaien die door de gasten waren gemaakt, behoorden tot het bewijsmateriaal dat tegen Moore en Mansell werd gebruikt tijdens hun proces. De twee werden ervan beschuldigd hun gasten te hebben 'opgelicht' om hen te helpen en dat ze de boei en ander visgerei stiekem buiten het zicht van de autoriteiten hadden weggegooid.

Driedaagse beraadslagingen

De aanklager had aangevoerd dat de duikers wisten dat de lijn legaal was, maar deze hadden gesaboteerd om de haaienpopulaties te beschermen voor hun eigen commerciële belangen. Het tweetal hield vol dat ze het gevoel hadden dat ze criminaliteit bestreden in plaats van pleegden.

Ze konden rekenen op gevangenisstraffen van maximaal vijf jaar en een boete van 250,000 dollar. Bovendien hadden ze de mogelijkheid om duizenden dollars aan schadevergoeding te betalen aan de visser. Ze hadden echter de kans afgewezen om een ​​beroep te doen op een overtreding of om te getuigen ter verdediging.

De jury had drie dagen nodig om tot een oordeel te komen. Hierna veroordeelde de rechter Moore en Mansell tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en veroordeelde hen tot het betalen van $ 3,345 schadevergoeding.

De oranje boei en lijn (Florida Southern District Court)

De mannen hadden hoger beroep aangetekend op basis van de definitie van diefstal. Rechter Barbara Lagoa had in dit hoger beroep vragen gesteld over de reden waarom de aanklacht in eerste instantie was ingediend.

"Moore en Mansell zijn misdadigers omdat ze probeerden haaien te redden van wat zij dachten dat een illegale stroperij was", had ze verklaard. "Zij zijn de enige misdadigers die ik ooit ben tegengekomen, in mijn 18 jaar als rechter en drie jaar als federaal officier van justitie, die de politie belden om te melden wat ze zagen en welke maatregelen ze in realtime namen."

De veroordelingen werden door het hof van beroep bekrachtigd, maar de duikers hebben nu een strafblad en mogen als criminelen niet stemmen, geen vuurwapens bezitten of vrij naar het buitenland reizen.

'Nooit gestopt met vechten'

De ommekeer begon in april van dit jaar, nadat een vertegenwoordiger van het Witte Huis contact opnam met Moores verdedigingsadvocaten Marc Seitles en Ashley Litwin-Diego om navraag te doen naar de zaak. Vorige week belde hij hen terug om te melden dat de gratieverleningen waren goedgekeurd.

"Het was ongelooflijk", vertelde Seitles aan de Miami Herald"We konden het niet geloven. We zijn nooit gestopt met vechten en eindelijk heeft het recht gezegevierd. We zijn ontzettend blij dat het Witte Huis onze argumenten heeft overwogen en heeft vastgesteld dat dit een onterechte vervolging was. We zijn ontzettend blij voor John en Tanner."

Ian Goldstein, de advocaat die Mansell vertegenwoordigde, verklaarde: "We zijn ontzettend blij dat meneer Mansell en meneer Moore eindelijk de gerechtigheid hebben gekregen die ze verdienen. Dit is een zaak die nooit had mogen worden aangespannen."

Ook op Divernet: ‘Ghost-gear’ was live – nu riskeren haaienduikers de gevangenis, Jupiter: Buitenaards, Duiken De hotspots voor goliath-zeebaarzen, Weervensters, Haaiengel nr. 1