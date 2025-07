Triggerpoints en 'zelfverdedigings'-haaienbeten

Vlak voor de jaarwisseling kwamen de Italiaanse snorkelaars Gianluca Di Gioia en Peppino Fappani een tijgerhaai tegen. nabij Marsa Alam in Zuid-Egypte. Di Gioia stierf en Fappani werd in zijn armen en benen gebeten toen hij zijn vriend probeerde te helpen. Hij werd echter al snel uit het ziekenhuis ontslagen.

Ongeveer een maand later verloor een Canadese vrouw beide handen toen ze probeerde een foto te maken van wat vermoedelijk een twee meter lange stierhaai was. was aan het snorkelen in ondiep water voor de kust van Providenciales op de Turks- en Caicoseilanden.

En eind april Israëliër Barak Tzach stierf tijdens het zwemmen om beelden van haaien vast te leggen, wat hij regelmatig deed bij het mediterrane stadje Hadera, waar het warme water van een energiecentrale elke winter duistere haaien en zandbankhaaien aantrekt.

Na de dood van Tzach, waarvan beelden massaal werden gedeeld op sociale media, waarschuwden de autoriteiten mensen om niet het water in Hadera op te gaan.

Maar binnen enkele dagen meldden ze dat er nog meer mensen vanaf het strand zwommen, bereid om hun kans te wagen op een Instagramwaardige ontmoeting met haaien. Zoals een onderzoek uit 2020 bevestigde, sterven er veel meer mensen door het nemen van selfies dan door haaien.

Vorig jaar vielen er slechts vier doden door haaienbeten, en het is belangrijk om te benadrukken dat duikers zelden het doelwit zijn. Openwaterzwemmers, snorkelaars en surfers – watergebruikers aan en nabij het wateroppervlak – zouden zich soms meer zorgen kunnen maken.

Er wordt niet gesuggereerd dat de slachtoffers in de bovenstaande gevallen de haaien actief hebben geprovoceerd of met hen hebben geinteracteerd, afgezien van het feit dat ze hun camera's richtten. Maar wie kan zeggen hoe een haai de aanwezigheid van een mens in zijn territorium waarneemt als hij op het verkeerde moment wordt gespot?

Kleine zwartpuntrifhaaien in Tahiti (Steve Weinman)

Onderzoek naar haaienbeten

De dood van Tzach viel toevallig samen met de publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Grenzen in natuurbehoud of een nieuwe studie naar haaienbetenHet werd geschreven door de Franse haaiengedragsbioloog prof. Eric Clua, met collega's uit Frankrijk en de VS.

Clua's specialiteit is het gedrag van grote haaien in hun natuurlijke omgeving, en zijn focus ligt op het bijten van mensen. Hij heeft veel te vertellen over de gretigheid van sommige mensen om dicht bij haaien – of de gevaarlijkere landdieren – te komen in de hoop hun avonturen te delen met vrienden, familie of anderen. online. hun gemeenschap.

Haaienprofiler Eric Clua

Hij wijst erop dat potentiële influencers interactie hebben met verschillende haaiensoorten zonder dat ze per se iets weten over hun verschillende gedragspatronen. Op het land zouden ze daarentegen eerder de variatie in dreigingsniveau tussen bijvoorbeeld een XL Bully en een Jack Russell inschatten.

“Haaien zijn wereldwijd verantwoordelijk voor minder dan tien menselijke sterfgevallen per jaar, terwijl honden verantwoordelijk zijn voor meer dan tienduizend sterfgevallen en als gevaarlijk worden beschouwd.” positief “door het publiek”, zegt hij.

Volgens Clua vallen haaienbeten in zes verschillende categorieën, maar de nieuwe studie concentreert zich op slechts één daarvan: ‘zelfverdediging’.

Het intrigerende voor duikers is dat beten uit zelfverdediging gezien kunnen worden als een reactie op provocatie en niet alleen uit één, maar meerdere stoten kunnen bestaan, maar dat ze slechts zelden fataal lijken te zijn.

Uit een onderzoek in Frans-Polynesië bleek dat kleinere rifhaaien het vaakst beten uit zelfverdediging (Steve Weinman)

Zou het kunnen dat de beten die haaien toebrengen als ze denken dat de mens een directe bedreiging vormt, minder schadelijk zijn dan de beten die watergebruikers soms oplopen als ze op het verkeerde moment en de verkeerde plek alleen zijn?

Het concept van zelfverdediging bij haaien was nog nooit eerder zo gedetailleerd gedocumenteerd, zeggen Clua en zijn collega's. Ze voerden hun decennialange statistische studie uit naar de kenmerken van haaienbeten bij mensen in Frans-Polynesië, waarbij ze alle mogelijke gegevens verzamelden uit verslagen van ervaringen die historisch gezien geen verschillende soorten beten definieerden.

In deze wateren in de zuidelijke Stille Oceaan leven meer dan 30 haaiensoorten, maar uit onderzoek is gebleken dat beten hier het vaakst werden toegebracht door zwartpunt-, witpunt- of grijze rifhaaien of door sikkelvincitroenhaaien, die meestal kleiner zijn dan 3 meter.

Zelden fataal

"Bepaalde menselijke activiteiten op zee, zoals vissen en met name onderwater speervissen en het beheer van passieve visvallen, worden geassocieerd met [de zelfverdedigings]beet", aldus het team. "Ze worden zonder enige proportionaliteit uitgevoerd, vaak oppervlakkig met minimale beschadiging van het vlees, en zelden fataal, behalve in bijzondere omstandigheden."

Een typische aanleiding voor een beet uit zelfverdediging kan een waargenomen bedreiging van een speerduiker zijn, of een duiker die naar de haai toe draait voor een beter zicht, of de haai probeert te grijpen.

Deze haai die een vislijn achter zich aan sleept, heeft een speciale reden om op zijn hoede te zijn voor mensen (Steve Weinman)

Zulke niet-dodelijke beten staan in contrast met beten die vallen in een categorie als "predatiemotivatie". Bij beten toegebracht door een ernstig hongerige haai zou je verwachten dat ze gepaard gaan met ernstig weefselverlies en zeer waarschijnlijk de dood als gevolg van de daaropvolgende bloedingen.

In geen van de in Frans-Polynesië bestudeerde gevallen werd echter gedacht dat de beet het gevolg was van voedsel zoeken.

Zelfverdedigingsbeten veroorzaken vaak oppervlakkige verwondingen, maar ze komen ook onaangekondigd. Bepaalde andere soorten beten worden echter voorafgegaan door de waarschuwingssignalen die ervaren haaienduikers herkennen.

Dit kan onder meer een verlaagde borstkas zijn vinnen, lichaamsbevingen of versnellend en schokkerig zwemmen, en zijn een duidelijk signaal voor duikers om te overwegen zich onopvallend terug te trekken.

Een tijgerhaai geeft schaal aan kleinere rifhaaien (Steve Weinman)

Zelfverdedigingsbeten komen uit het niets, maar "gezien de vitale belangen die de haai waarschijnlijk voor zichzelf ervaart, worden deze beten soms herhaaldelijk uitgevoerd", aldus de studie.

Maar zelfs in deze gevallen wordt er meestal weinig weefsel weggenomen. Bovendien lijkt er geen evenredigheid te bestaan tussen de aard van de aanvankelijke menselijke agressie en de ernst en het geweld van een zelfverdedigingsbeet.

Andere soorten beten

Afgezien van de categorieën zelfverdediging/vergelding en predatie/onderzoek van beten, worden de andere vier categorieën gedefinieerd als reflex/onhandigheid; concurrentie om hulpbronnen; anti-roofzucht; en dominantie/invasie van territorium. Alleen de laatste twee van deze categorieën omvatten de veelzeggende waarschuwingssignalen die aan de beet voorafgaan.

Tussen 1942 en 2023 konden 16 van de 137 geregistreerde haaienbeten in Frans-Polynesië worden geclassificeerd als waarschijnlijk het gevolg van zelfverdediging. Al deze beten vonden plaats in de Tuamotu in de context van het harpoeneren van haaien in visvallen, speervissen en het hanteren van haaien. fotografie, wetenschappelijke bemonstering en toeristische tentoonstellingen van haaien in openluchttanks. En hoewel deze als 'uitgelokte' beten geclassificeerd zouden kunnen worden, waren er slechts twee dodelijk.

De ongelukkig genoemde Bestanden over haaienaanvallen database, die gegevens van wereldwijde confrontaties bevat die teruggaan tot de 1800e eeuw, geeft aan dat meer dan 300 historische incidenten als zelfverdediging kunnen worden geclassificeerd.

En het is goed om te onthouden dat in sommige gevallen het type dier dat een 'zelfverdedigings'-beet uitvoert niet een requiemhaai is, maar een minder intimiderende soort zoals de wobbegong, met een stomper gebit.

Duikers met een tijgerhaai (Steve Weinman)

"Als mensen zelfverdedigingsbeten door haaien willen voorkomen, is de meest voor de hand liggende aanbeveling op basis van onze beoordeling om deze soorten niet aan te vallen of lastig te vallen", aldus Clua.

Soms bemoeien mensen zich met de beste bedoelingen met haaien, hoewel "het willen helpen van een haai in nood, in dit geval het op een welwillende manier handelen, niet noodzakelijkerwijs door het dier als zo positief wordt ervaren", benadrukt de haaienprofiler.

Eind april waadden een toerist en zijn 11-jarige zoon eropuit om drie lokale mannen te helpen een drie meter lange witte haai te redden die gestrand was op een zandbank bij Ardrossan in Zuid-Australië. Gelukkig slaagde hun vriendelijke actie, die een uur duurde, zonder negatieve reacties, maar de betrokkenen wisten misschien niet dat een angstige haai zich 3 graden kan omdraaien om zichzelf te beten.

De drie belangrijkste reddingswerkers zeiden dat ze nog nooit een gestrande haai hadden gezien, laat staan dat ze er een hadden geprobeerd te redden. Deze was mogelijk ziek of gewond.

"Dergelijk goedbedoeld gedrag kan de potentiële redder blootstellen aan een zelfverdedigende beet zonder onderscheidingsvermogen of proportionaliteit", zegt Clua. "De meest instinctieve reflex voor haaien zal zijn om zichzelf te verdedigen en te bijten."

Triggerpunten

De erkenning van zelfverdedigingsbeten zet de praktijk van het labelen van alle haaienbeten als aanvallen opnieuw ter discussie, zegt Clua. "De media spelen een sleutelrol in deze perceptie en hebben de neiging om haaien in geval van beten af te schilderen als agressor, zelfs wanneer mensen verantwoordelijk zijn voor het initiëren van de interactie.

“Deze simplistische benadering schaadt het imago van haaien en daarmee ook hun behoud, dat afhankelijk is van publieke steun.”

Eric Clua en zijn collega's willen dat de media stoppen met het sensationeel presenteren van zelfverdediging en andere vormen van beten als 'aanvallen'. De pers, zo stellen ze, zou de publieke opinie kunnen verbeteren door objectievere berichtgeving over hoe haaiengedrag waarschijnlijk wordt veroorzaakt door dat van mensen.

Een kleine haai in Frans-Polynesië (Steve Weinman)

Een veelbesproken scenario zoals dat zich voordeed bij Hadera heeft weinig te maken met zelfverdedigingsbeten. Clua heeft verklaard dat Tzach het slachtoffer werd van een te dichte jachtpartij, waarbij waarschijnlijk meerdere haaien betrokken waren.

"Wat deze gebeurtenis zo zeldzaam maakt, is dat de betrokken soort – blijkbaar de zandtijgerhaai – ondanks zijn imposante omvang van wel 4 meter niet bekend is om zijn vermogen om mensen als prooi te beschouwen", zegt hij.

In een hectische situatie kan echter elke soort die over het algemeen als ongevaarlijk wordt beschouwd, een roofdier worden, omdat “de dynamiek van de concurrentie tussen dieren om toegang tot voorzienig voedsel alle andere overwegingen overschaduwt”.

Er moet echter nog steeds een eerste trigger zijn. Meestal is dat een eerste beet, die misschien per ongeluk gebeurt en niet op mensen gericht is, maar die de prikkels van bloed in het water en de bijbehorende geluiden genereert.

Clua heeft echter een verontrustender suggestie. "De elektromagnetische straling van een camera kan voldoende zijn om een eerste beet te veroorzaken die onbedoeld de zwemmer beïnvloedt – aanvankelijk niet het doelwit – maar die het meedogenloze proces van razernij in gang zet.

“In alle gevallen ligt een menselijke fout aan de basis van zo’n ongeluk.”

