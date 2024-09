Top tech talk op GO Diving Show ANZ

Het Tech Stage bij de inauguratie GO Duikshow ANZ Dit weekend (28-29 september) is er op de Sydney Showground een overvloed aan internationaal technisch duiktalent en lokale experts op het gebied van diepduiken.

Of je nu net overweegt om te beginnen met technisch duiken, al een doorgewinterde techneut bent of gewoon nieuw bent in het duiken en gewoon meer wilt weten over deze uitdagende arena, dan is The Tech Stage de plek voor jou om dit weekend te bezoeken.

Jill Heinerth

Jill Heinerth, een pionier op het gebied van technisch rebreatherduiken, grotduiker en videograaf/fotograaf, is de eerste Explorer-In-Residence van de Royal Canadian Geographic Society en haar bestverkochte autobiografie, Into The Planet, is geprezen door het Wall Street Journal. New York Times en Oprah Magazine.

Ze is Fellow van de International Scuba Diving Hall of Fame, Women Diver's Hall of Fame, de Explorer's Club en de Underwater Academy of Arts and Sciences. Haar beelden zijn tentoongesteld door de BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery en nog veel meer.

Verkenning van de langste onderwatergrot van Canada

In verzonken grotten onder de rivier de Ottawa doet Jill Heinerth een belangrijke biologische ontdekking, die het belang van natuurlijke systemen voor de bescherming van stroomgebieden onthult.

NB: Op de zaterdag van deze lezing staat Jill op het hoofdpodium.

De Canadese Truk-lagune en de ontdekking van Shackleton's Ship Quest

Door de aanwezigheid van talrijke scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog wordt Newfoundland ook wel de 'Truk-lagune van het noorden' genoemd, maar een recente ontdekking van Shackletons laatste schip Quest heeft de regio internationaal in de schijnwerpers gezet.

John Kendal

Archeologie in de duisternis van overstroomde grotten en de nieuwe Halcyon Symbios CCR zullen de onderwerpen van gesprek zijn wanneer fotogrammetrie-expert en technisch duiken instructeur evaluator John Kendall betreedt het Tech Stage.

John is een ontdekkingsreiziger die gespecialiseerd is in onderwater 3D-modellering van archeologische en geologische vindplaatsen. Hij is betrokken geweest bij tientallen onderzoeken naar duiklocaties met behulp van fotogrammetrische technieken, waaronder het scheepswrak van Mars (1564), MS Estland (1994), het Panarea III-wrak (~300 v.Chr.) en de Cave of Bones, Brazilië (~11,000 jaar oud).

Hij is ook een instructeur Evaluator voor Global Underwater Explorers en zit op hun Opleiding Raad.

Archeologie in het donker

GUE instructeur en fotogrammetrie-expert John Kendall zal praten over het gebruik van fotogrammetrie om archeologische sites in overstroomde grotten te documenteren. Met projecten in Europa en Zuid-Amerika zal John praten over de uitdagingen, evenals de geweldige resultaten, van deze projecten.

Halcyon-symbiose

Halcyon Manufacturing staat op het punt hun nieuwe reeks te lanceren computers, stand-alone HUD's en hun nieuwe chest-mount CCR. Met draadloze communicatie over het hele bereik, kom en hoor John Kendall een overzicht geven van de nieuwe speeltjes, en krijg een sneak preview van de CCR.

David Strike

Industrielegende David Strike betreedt de Tech Stage tijdens de inauguratie GO Duikshow ANZ, en u kunt rekenen op vermakelijke en leerzame presentaties, waarin hij zich richt op de diepste duik ter wereld en een aantal waarschuwende verhalen voor technische duikers vertelt.

Gecertificeerd als duiker in 1961, met een achtergrond die de militaire, commerciële, wetenschappelijke en technische duiksector omvat – en bedreven en gekwalificeerd in duiken met open en gesloten circuit, en duikuitrusting aan de oppervlakte – de in Australië gevestigde David Strike is een voormalige duiker instructeur en instructeur Trainer Certifier en levert regelmatig redactionele bijdragen over duikgerelateerde onderwerpen aan duikpublicaties van over de hele wereld.

Hij was ook de organisator van verschillende duikevenementen van wereldklasse – met de nadruk op technisch duiken – en ontving verschillende 'industrie-erkenningsprijzen', evenals de ADEX Lifetime Achievement Award, en is een Fellow van de Explorers Club. van New York.

Mixen: de diepste duik ter wereld

Gedurende de eerste helft van de 20e eeuw was de reeks heliox-diepduikproeven, uitgevoerd door de Royal Navy en de Amerikaanse marine, gebaseerd op de mogelijkheid om te helpen bij het redden en bergen van onderzeeërs. Het verlengen van de dieptelimieten waartoe een duiker veilig zou kunnen gaan – en nog steeds in staat zou zijn zinvol werk te verrichten als hij daar aankwam – had een zeer praktisch doel.

Deze lezing concentreert zich op de achtergrond en het daaropvolgende verhaal van het werelddiepterecord van de Royal Navy uit 1956 – een record dat nooit geëvenaard is.

Waarschuwende verhalen voor techneuten: Duikongelukken en overtredingen

“Dat mannen niet veel leren van de lessen van de geschiedenis is de belangrijkste van alle lessen dat de geschiedenis ons iets kan leren.” – Aldous Huxley.

Een persoonlijke en luchtige verzameling anekdotes, verhalen en vertellingen die benadrukken dat 'het vermogen om te duiken geen wondermiddel is voor de vaardigheden die men mist'. Ook geven ze een inkijkje in de verschillende facetten van de voortdurend veranderende wereld van het duiken.

Jana Stashkevitsj

De ervaren technische CCR-, grot-, mijn- en wrakduiker Yana Stashkevich maakt snel naam voor zichzelf als het gaat om exploratieduiken. Ze zal een boeiende presentatie geven over haar avonturen op het Tech Stage.

Ze was lid van de Vaggfjellan XI-expeditie die het grottensysteem verkende dat zich voorbij de poolcirkel bevond, met een ingang op een helling van een Noorse fjord, en ze was een rebreatherduiker in het Underwater Filming & Research (UFR)-projectteam dat enkele van de 's werelds best bewaarde wrakken in Griekenland.

Momenteel is Yana actief betrokken bij diepe wrakonderzoeksprojecten in de Egeïsche Zee en bij het promoten van het maritieme erfgoed van de Griekse wateren.

De afgelopen tien jaar heeft ze meer dan 35 bestemmingen op drie continenten bezocht, terwijl ze tegelijkertijd een carrière als fulltime mondiale marketeer in evenwicht hield. Momenteel werkt ze voor het meest waardevolle whiskymerk ter wereld, The Macallan.

De Britse Yana heeft een aanstekelijke hoeveelheid energie en enthousiasme en is een regelmatige spreker en coach. Ze heeft een passie voor het inspireren van mensen om hun grenzen te verleggen en hun passie na te streven, wat deze ook mag zijn.

Vickers Wellington Project: de verborgen parel van de Egeïsche diepte

Yana vertelt over haar avonturen vanuit Griekenland, waar ze deelnam aan talloze diepe wrakidentificatieduiken, waaronder de Vickers Wellington Bomber – een echte tijdcapsule waarvan wordt aangenomen dat het het best bewaarde vliegtuigwrak in zijn klasse is.

Hoewel de meeste wrakken uit de Tweede Wereldoorlog herinneren aan hoe kwetsbaar het menselijk leven kan zijn, legt de Vickers Wellington daarentegen een ongelooflijk overlevingsverhaal vast. De bemanning liet het vliegtuig vakkundig achterwege nadat het was neergeschoten en werd gered door de lokale bevolking.

Heeft u zich ooit afgevraagd hoe ogenschijnlijk onbeduidende aanwijzingen en kenmerken op het wrak kunnen helpen bij het in kaart brengen van wat er vóór het zinken gebeurde? Sluit je aan bij Yana's lezing en laat je onderdompelen in het spannende verhaal van ontdekking en verkenning.

Mike Mason

Technisch duiker en expert op het gebied van menselijke factoren in duiken Mike Mason bespreekt op het Tech Stage wat duiken kan leren van vliegen en hoe je 'de duiker kunt worden die je wilt volgen'.

Mike is zijn hele carrière (24 jaar tot nu toe) betrokken geweest bij het vliegen met militaire straaljagers en heeft meer dan 3,000 uur gevlogen met verschillende soorten gevechtsvliegtuigen. opleiding vliegtuig als instructeur. Hij is nu een instructeur bij de RAAF, waar hij lesgeeft aan de volgende generatie jachtpiloten.

Mike heeft tijd doorgebracht op vliegdekschepen en heeft meer dan 200 gevechtsmissies voltooid. Hij heeft vliegtuigen over elk groot continent gevlogen, behalve Antarctica.

Hij is al bijna tien jaar een actieve duiker. Hij heeft ongeveer 400 duiken in zijn logboek en werkt als Duikinstructeur voor een plaatselijke duikwinkel. Hij is een actieve CCR-duiker aan de kust van NSW en is gekwalificeerd tot 60 meter met normoxische trimix. Hij heeft zo ver noordelijk als IJsland gedoken, en zo ver zuidelijk als Nieuw-Zeeland.

Zijn vliegcarrière wekte interesse in menselijke factoren en hoe belangrijk deze zijn om de veiligheid en prestaties te maximaliseren. Hij kwam ongeveer vier jaar geleden bij het Human Diver-team omdat hij zijn kennis en ervaring op het gebied van menselijke factoren, die hij had opgedaan door te vliegen, wilde combineren met zijn passie voor duiken om andere duikers te helpen opleiden.

Hoogvliegende ideeën voor duikers

Mike, een ervaren gevechtspiloot en gepassioneerd duiker, zal praten over verschillende concepten, processen en technieken die hem hebben geholpen om te slagen in zijn vliegcarrière en hoe ze je kunnen helpen een betere, veiligere duiker te worden.

John Garvin

John Garvin is een Australische scenarioschrijver, ervaren technisch duiker, onderwaterverkenner en duiksupervisor, die de duikoperaties leidde voor verschillende James Cameron-films, waaronder Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D en Sanctum. siert de Tech Stage op de GO Duikshow ANZ.

John schreef er feitelijk de scenario's voor Heiligdom en James Camerons diepzee-uitdaging 3D, en draaide in 2023 de commerciële duikreeksen voor de Netflix-functie Laatste adem.

Hij is technisch duiken instructeur trainer gespecialiseerd in gesloten circuit rebreathers, en schreef de Technical Diving International opleiding handleiding voor de Inspiration en Evolution rebreathers van AP Diving.

John is een van de oprichters van het Caicos Caves Project, een organisatie die zich toelegt op het verkennen en in kaart brengen van de onderwatergrotten op de Turks- en Caicoseilanden.

In 2002 verzorgde zijn bedrijf de logistieke en veiligheidsduikondersteuning voor Tanya Streeter's wereldrecordvrije duik naar 160 meter.

Hij was ook duikofficier en projectmanager (sub internals) voor de Diepzee-uitdager onderdompelbaar tijdens de historische soloduik van James Cameron naar de bodem van de Marianentrog.

John is verschenen in verschillende films en documentaires, waaronder Heiligdom, James Camerons diepzee-uitdaging 3D, Buitengewone mensen en vrijduiken.

Voorafgaand aan zijn duikcarrière speelde hij de hoofdrol in de rock-'n-roll-musical van West End Buddy: Het Buddy Holly-verhaal, en blijft genieten van zijn levenslange passies: duiken, filmmaken en rock-'n-roll spelen.

Avatar: De oceaan van Pandora ontwerpen

John beschrijft zijn rol als leider van het duikteam, opleiding de acteurs leren duiken en ontwerpen een aantal gespecialiseerde duikuitrustingen die in de vervolgen worden gebruikt.

Kerrie Burow

Grot- en techduiker Kerrie Burow zal vertellen over haar reis door grotduiken fotografie technieken wanneer ze het Tech Stage betreedt.

Kerrie is een gekwalificeerde closed-circuit rebreather (CCR), technisch duiker en grotduiker, evenals een bekroonde onderwaterfotograaf, waaronder het winnen van haar categorie in de Underwater Photographer of the Year 2022, en het vergaren van frequente plaatsingen en erkenningen in de Australasia Top Onder andere prijzen voor opkomende fotografen.

Ze schrijft en fotografeert regelmatig voor Scuba Diver Magazine Australië en Nieuw-Zeeland, en haar artikelen en afbeeldingen zijn nationaal en internationaal gepubliceerd in een aantal tijdschriften.

Beroepshalve werkt Kerrie in het bedrijfsleven als adviseur in de leerwetenschappen en werkt zij graag samen met vakdeskundigen die hun kennis en vaardigheden willen bijbrengen.

Grotduikfotografie over de continenten: mijn eerste tweeënhalf Jaren – Wat ik vanaf het begin wilde weten

Deze workshop wordt gepresenteerd als een visueel dagboek van het leren van grotduiken fotografie, te beginnen in Australië in januari 2022.

Door belangrijke inzichten en ervaringen in de grotten en grotten van Australië, Europa en Mexico te behandelen, zullen deelnemers het groeiproces delen, waarbij ze begrijpen dat elke grotduik met een camera waardevolle inzichten biedt lessen en mogelijkheden voor voortdurende verbetering.

Er wordt aandacht besteed aan het belang van veiligheid, camera-instellingen bij weinig licht, compositie, het belang van het begrijpen van licht en het fotografische proces van concept tot uiteindelijke bewerking.

Deelnemers gaan naar huis met het gevoel dat ze prachtige beelden kunnen vastleggen en tegelijkertijd hun impact op de kwetsbare onderwateromgeving tot een minimum kunnen beperken.

Richard Taylor

Dé GO Duikshow ANZ verwelkomt graag technisch duiken instructeur trainer en oprichter van OZTek, Richard Taylor, op het Tech Stage tijdens het openingsevenement.

Richard heeft meer dan 30 jaar ervaring met technisch duiken in Australië en Nieuw-Zeeland, beginnend in het begin van de jaren negentig en inclusief enkele van de eerste trimixduiken in Australië in 1990 (voordat certificeringen beschikbaar waren).

Hij was voormalig en oprichter van Regionaal Directeur in Australië en Nieuw-Zeeland voor TDI/SDI en bekleedt deze functie instructeur Trainerbeoordelingen met hen op meerdere niveaus. Hij was een van de oprichters van het gemengde gasduikteam 'The Sydney Project', veiligheids- en duikofficier van het gezamenlijke Australisch-Turkse team dat de Australische onderzeeër AE2 uit de Eerste Wereldoorlog bij Gallipoli vond, en maakte deel uit van het eerste gemengde gasduikteam dat onderzoek deed. de Pearce-opleving in Nieuw-Zeeland in 1997.

In 1999 richtte hij de OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences op en leidde hij OZTek99 in Sydney, OZTek2000 in Melbourne en OZTek3 in Sydney in 2002, voordat hij samenwerkte met David Strike voor de OZTek4 en OZTek'07 duikshows in Sydney.

Richard heeft lesgegeven aan honderden technische duikers en instructeurs over de hele wereld, is een fervent wrakduiker en als enthousiaste grotduiker is hij al ruim twintig jaar lid van de CDAA. Hij geeft nog steeds les voor SDI/TDI/FRTI en is een van de weinigen instructeur Trainer Evaluators en lid van hun Opleiding Adviescommissie.

Hij is voormalig voorzitter van duikindustrieverenigingen in zowel Australië als Nieuw-Zeeland en is lid van de Standards Australia/NZ- en ISO-commissies. Hij heeft talloze artikelen gepubliceerd over technisch duiken en duikveiligheid en heeft wereldwijd presentaties gegeven op symposia en duikconferenties. Als voormalig rebreatherduiker en instructeur, waar hij een hartstochtelijk pleitbezorger voor is opleiding en het onderhouden van technische duikvaardigheden in het open circuit.

Zijn sterke overtuiging is dat naarmate we meer ervaring opdoen, we de verantwoordelijkheid krijgen om onze kennis en vaardigheden door te geven aan anderen, zodat degenen die na ons komen de onderwaterwereld veilig verder kunnen verkennen dan wij.

Uw gezondheids- en veiligheidsverplichtingen bij het lesgeven of werken als duiker

Een blik op de wetten en regels die nodig zijn bij het werken als een instructeur of Duiker.

Matt Carter

Maritiem archeoloog, oceaanactivist en technisch duiker Dr. Matt Carter zal op het Tech Stage staan ​​tijdens de GO Duikshow ANZ.

Sinds 2003 heeft hij gewerkt aan onderwaterarcheologische projecten in 13 verschillende landen, variërend van de opgraving van een 2,800 jaar oud Fenicisch scheepswrak in Spanje tot het leiden van expedities om de spookvloten van Bikini Atoll en Chuuk Lagoon in 3D te modelleren.

In 2009 werd Matt onderscheiden met de Australasian Rolex Scholarship van de Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), waar hij kennismaakte met het gebruik van rebreathers voor wetenschappelijk duiken. Sindsdien is hij een pionier in het gebruik van CCR en fotogrammetrie voor mariene archeologie, met een specialisatie in het onderzoeken en beoordelen van wrakken uit de Tweede Wereldoorlog in Australië en de Stille Oceaan.

Matt is een International Fellow en EC50-winnaar van de Explorers Club, een voormalig vicevoorzitter van het Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) en de Nieuw-Zeelandse vertegenwoordiger in het ICOMOS International Committee on Underwater Cultural Heritage (ICUCH). Hij is ook een gespecialiseerde presentator geweest voor de televisieserie Coast: New Zealand, een spin-off van de door de BBC geproduceerde Britse serie Coast, en is een expert op dit gebied voor de Verenigde Naties, de International Union for the Conservation of Nature (IUCN), het Secretariat of the Pacific Regional Environment Programme (SPREP) en de regering van Australië.

Matt combineert al meer dan tien jaar wetenschappelijk, commercieel en technisch duiken en is nu onderzoeksdirecteur voor de Major Projects Foundation. Hij zet zich in voor de bescherming van mariene ecosystemen, culturen en bestaansmiddelen die worden bedreigd door de vervuiling van scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog in de Stille Oceaan.

Matt's lezing op de GO Diving Show ANZ zal als volgt zijn:

De spookwrakken van de Blue Pacific

Top tech talk op GO Diving Show ANZ 11

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.