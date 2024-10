Het wonder van zeeschildpadden

JOHN CHRISTOPHER FINE viert de duikvriendelijke reptielen die tegen alle verwachtingen in blijven terugkeren naar hun verblijfplaatsen in Palm Beach in Florida. Hij maakte de foto's

Het was alsof de tijd werd teruggedraaid. Ik kon me voorstellen dat Norine Rouse, met haar gele wetsuit, kleine tank en stralende glimlach, naar Robert toe zwom. Norine noemde zeeschildpadden. Robert, een grote mannelijke onechte karetschildpad, keerde altijd terug naar de riffen bij Palm Beach, Florida, seizoen na seizoen, gedurende 20 jaar.

Norine zwom met hem mee, mat zijn schild op 115 cm. Een gat in het midden van zijn schild identificeerde hem duidelijk, het resultaat van een lang geleden ontmoeting met een bootpropeller. Robert zou in december aankomen, maat, en dan vertrekken om terug te keren naar zijn verre Caribische verblijfplaatsen – meestal tegen het einde van februari, volgens Norine's nauwgezette verslagen.

Nadat ze haar opleiding tot duikinstructeur op de Bahama's had afgerond, opende Norine een klein kantoor in Riviera Beach, waar ze haar duikboot aanmeerde.

Hawksbill rust onder een richel bij Teardrop Reef. Na lange zwemtochten om Palm Beach te bereiken, rusten schildpadden uit buiten de stroming van de Golfstroom. Hun ademhalingsritme verandert en ze kunnen lange tijd onder water blijven

Norine Rouse was open voor zaken en nam duikers mee om riffen bij Palm Beach te verkennen. Ze trainde Dottie Campbell, een voormalige lokale burgemeester, en ze werden snel vriendinnen. Met Dottie's investering werd in 1977 de Norine Rouse Scuba Club of the Palm Beaches geopend.

Dit was een countryclub voor duikers, met een diepe trainingstank en zwembadvoorzieningen, wat betekende dat duikers in natte badpakken overal in het ruime kantoor en de lounge konden zitten. Norine woonde in een appartement boven, met uitzicht op de Intracoastal Waterway, waar haar nieuwe ultramoderne duikboot was afgemeerd.

Schildpad dame

Norine overleed in 2005. Na een verlamming door de duikersziekte was ze hersteld en bleef ze duiken, maar in 1995 moest ze stoppen. In de vele jaren dat ze duikers van over de hele wereld geweldige gastvrijheid en training bood, waren schildpadden Norine's favorieten.

Ze kreeg de bijnaam “Turtle Lady”, eerst als spot van de speervissers die ze niet op haar duikboot wilde toelaten en waar ze tegen preekte, maar later werd het een term van diep respect toen haar Scuba Club een pareltje van de duikwereld werd.

De overleden Norine Rouse stond geen speervissen toe vanaf haar duikboot. Elke duiker die een speergeweer inleverde, kon een gratis tripje krijgen. Ze boog de geweren en gebruikte ze in een sculptuur bij de Scuba Club

Dit prachtige stuk grond werd na 38 jaar in bedrijf verkocht en met de grond gelijk gemaakt om plaats te maken voor ontwikkeling. Maar nu zijn de schildpadden terug – en de Scuba Club ook.

De essentie van de club werd verkocht aan Shaun Gallant, die de Kyalami ook van Riviera Beach Marina, evenals een andere duikboot van Jupiter en een winkel aan Northlake Boulevard.

Dezelfde vriendelijkheid, gastvrije sfeer en het verbod op onderwatervisserij – met uitzondering van het gebruik van speren om invasieve koraalduivels te vangen en het toestaan ​​van kreeftenjacht in het seizoen – blijven gehandhaafd.

afduiken Kyalami ook in het paarseizoen van de schildpadden deed me denken aan die geweldige duiken van zo lang geleden met Norine. Schildpadden maken doorgaans geen permanente thuis van de wateren van de Golfstroom bij Palm Beach.

Loggerheads zijn vleeseters. Ze eten kwallen, weekdieren en zelfs vissen als ze die kunnen vangen. Sommige soorten eten alleen schildpadgras en sponzen.

Een ongelukkige schildpad werd door een visser aan de haak geslagen bij Juno Pier. Hij werd naar het reddingscentrum gebracht, waar de haak werd verwijderd en later weer in de oceaan werd vrijgelaten.

Klaar om te paren

En hier zijn ze dan, elk jaar weer voor de kust van Palm Beach, klaar om te paren. Dan sjokken de vrouwtjes 's nachts aan land om hun eieren te leggen, keren terug naar de riffen van de Atlantische Oceaan, paren meestal weer, leggen nog een legsel van honderd eieren en gaan naar huis tot het volgende seizoen.

Hoe komen ze op deze locatie, zwemmen ze honderden, duizenden kilometers van hun Caribische thuis om aan te komen op de riffen bij de stranden waar ze zijn uitgebroed? Wetenschappers dachten dat het te maken had met de maan, de zon en de rotatie van de aarde.

Ik herinner me dat ik een dode schildpad op het strand vond. Hij haalde het niet van zijn ei naar de branding, werd gevangen in de felle zon en droogde uit. Slechts één op de duizend schildpadden haalt de volwassen leeftijd. Ik pakte hem op, deed hem in een kopje water en draaide hem rond met een magneet. Magnetische kristallen in de hersenen van schildpadden drukken een kaart af waarmee ze terug kunnen navigeren naar hun oorsprong.

Vrouwelijke schildpadden worstelen om aan land te komen om hun nesten te graven op lokale stranden. Lichten op de kust verwarren ze en vaak keren ze zich om en gaan terug naar de oceaan. Bermen en stranderosie zorgen ervoor dat ze eieren leggen onder de vloedlijn, dus spoelen de golven van de oceaan ze weg. Monitoren markeren schildpaddennesten om ze te beschermen

Net als bij andere reptielen hangt de geslachtsbepaling bij schildpadden af ​​van de temperatuur in het nest. Er is een relatief kleine marge: wij zeggen coole gasten en hete meiden.

Donker zand verhoogt de temperatuur. Je weet dat door blootsvoets over asfalt te lopen in vergelijking met wit beton. Strandherstelprojecten dumpen donker, diep uitgebaggerd oceaanzand op stranden. Het is warm, vrouwtjes komen uit. Temperatuurveranderingen zorgen voor een warmer klimaat, wat betekent dat er meer vrouwtjes zijn. Het is een onevenwicht dat toekomstige populaties uit balans brengt.

Mike Healy, een duikinstructeur bij Kyalami, nam ons mee naar een rif dat ze Teardrop noemen, ten zuiden van het Breakers Hotel. We zagen veel onechte karetschildpadvrouwtjes, waarvan er één zich gewoon achter een mandspons uit de stroming nestelde, om uit te rusten na haar lange zwemtocht.

Mike hield zich in terwijl zijn duikers onderwaterfoto's maakten en de oude schildpad bewonderden.

Duikinstructeur Mike Healy van de Kyalami Scuba Club met een onechte karetschildpad bij Breaker's Reef, ongeveer een mijl uit de kust in Palm Beach

Norine had een speciale vergunning om met zeeschildpadden te zwemmen. Ze registreerde gegevens en deed observaties bij elke duik. Ze registreerde het gedrag waar wetenschappers naar verlangden. Onderzoekers doken in die tijd zelden, en observeerden nog zeldzamer het gedrag van hun proefpersonen in het wild, zeker niet zo vaak als Norine, die elke dag dook.

Zeepok struikgewas

Er werden nog een aantal andere vrouwelijke onechte karetschildpadden gespot op Teardrop Reef. Bij een tweede duik bij Breakers Reef bleven er vier nieuwsgierig en zwommen naar de duikers toe.

Soms gaf Norine haar regelaar zelfs door aan Robert, een reptiel dat lucht kon ademen, zodat hij hun duik niet hoefde af te breken door naar de oppervlakte te zwemmen. Robert kende Norine en zwom naar haar toe om de zeepokken van zijn schild te laten schrobben met een 'scrungee'-pad die ze altijd bij zich had.

In de ergste tijden van vervuiling, toen waterbeheerders kanaalsluizen openden tijdens stortregens om overstromingen in het westen te voorkomen, kwamen er lagen modder in de oceaan terecht. Norine meldde dat ze schildpadden in de modder zag duiken om zeepokken van zuurstof te beroven, waardoor ze stierven. Het was een zeer ongewoon intelligent gedrag, vergelijkbaar met een aap die een gereedschap gebruikt.

Schildpadden moeten naar de oppervlakte komen om te ademen en worden vaak geraakt door boten. Deze dode schildpad werd onlangs gedood door een bootpropeller die door zijn schild sneed

Zeeschildpadden verkeren in een crisis. Ondanks de bescherming als bedreigde diersoort in de VS, worden ze nog steeds bejaagd voor voedsel en velen komen om bij ongelukken. Sommigen sterven lijdend, nadat ze plastic afval hebben gegeten dat ze voor kwallen hebben aangezien.

Statistieken over de populatie zeeschildpadden zijn ontmoedigend. Geschat wordt dat Kemp's Ridleys 3,000 bedraagt, onechte karetschildpadden 91,000, karetschildpadden 30,000, lederschildpadden 133,000, olijfschildpadden 558,000, platschildpadden uit Australië 7,000 en groene schildpadden 245,000.

Palm Beach is de thuisbasis van onechte karetschildpadden, karetschildpadden, groene schildpadden, lederschildpadden en, zelden, Kemp's Ridley, de laatste passeert alleen op trips noordwaarts langs de kust. Ze nestelen er niet.

Oude onechte karetschildpad op 18 meter diepte op Teardrop Reef. Schildpadden kunnen lang leven, sommigen zelfs tot in de 90 als ze niet ten prooi vallen aan netten, plastic afval of ongelukken met boten als ze boven water komen om adem te halen.

Schildpadden zijn springlevend buiten de Palmenstranden. Zo is de Duikclub. Nieuwe generaties duikinstructeurs, die de ethiek van de nieuwe eigenaar modelleren, verzekeren de bescherming van rifwezens en openen vensters voor degenen die een natuurverschijnsel willen bekijken dat onderzocht is, maar zelfs nu nog weinig begrepen wordt. De schildpadden zijn terug.

