De waanzinnige wereld van onderwaterfilmproductie met Tom Park

Tom Park is een ervaren onderwatercameraman en -regisseur uit Australië, met meer dan tien jaar ervaring in de onderwaterfilmindustrie. Hij zal de 'gekke wereld van onderwaterfilmproductie' bespreken wanneer hij het hoofdpodium van de GO Duikshow ANZ in september.

Tom heeft aan uiteenlopende projecten gewerkt, van documentaires tot natuurhistorische films voor klanten als de BBC, Netflix, Amazon Prime Video en David Attenborough. Zijn werk is bekroond met prijzen van filmfestivals over de hele wereld, waaronder het prestigieuze Wildscreen Festival.

Tom staat bekend om zijn technische expertise in het werken met onderwatercamera's en -apparatuur, en om zijn creatieve visie op het vastleggen van de schoonheid en uniciteit van de onderwaterwereld. Hij heeft een groot deel van zijn carrière besteed aan het filmen van het Great Barrier Reef en de oostkust van Australië. Hij is gepassioneerd door oceaanbehoud en gebruikt zijn kunst om bewustzijn te creëren over het belang van de bescherming van mariene ecosystemen.

De GO Diving Show vindt plaats op het Sydney Showground op 6 en 7 september

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en evenementen zal een breed scala aan exposanten te vinden zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleidingsbureaus, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbeschermingsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.