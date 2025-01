De Egeïsche Zee geeft haar geheimen prijs

Marinos Giourgas is een actieve PADI, TDI en IANTD technische en rebreather duikinstructeur gevestigd aan de zuidkust van Athene, Griekenland, en een merkambassadeur voor Otter Drysuits, en hij zal het Tech Stage sieren op de GA Duikshow maart.

Marinos begon zijn duikcarrière begin jaren negentig. Sindsdien heeft hij, dankzij zijn enthousiasme voor de natuur en zijn passie voor avontuur en scheepswrakken uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog, deelgenomen aan verschillende expedities in de Griekse Zeeën om de onderwaterrelikwieën uit het verleden te ontdekken en te verkennen.

Het eiland Malta, waar hij zijn technische opleiding kreeg en werkte als technisch instructeur, werd zijn tweede thuis. Hij reisde naar verschillende delen van de wereld voor zijn duikpassie (Indonesië, Hawaï, Micronesië, Thailand, Egypte, Cyprus, etc.) en werkte in een aantal duikcentra in Griekenland, waar hij de schoonheid en de historische waarde van de wrakken op de Egeïsche zeebodem waardeerde.

Hij is de oprichter van Aegeantec, een team van gepassioneerde duikers die technische, trimix- en CCR-duiktrainingen aanbieden met als doel diepe wrakken veilig te bezoeken. Marinos beheert de technische duiksectie van een van de grootste duikcentra in de regio, en biedt trainingen en begeleiding aan technici naar ongerepte duiklocaties die maar weinigen – als er al iemand is – ooit zullen zien. Zijn basis ligt aan de kust van Athene en biedt hoogwaardige uitrusting voor diep duiken, een gasmengstation dat lucht-, nitrox- en trimixgasvullingen aanbiedt en ligt dicht bij verschillende scheepswrakken en spectaculaire riffen.

Onbekend oorlogsrelikwie in de Egeïsche Zee

Marinos' lezing op het Tech Stage zal gaan over de eerste duik naar een onbekend en zeldzaam Kriesgmarine-relikwie dat diep in de Egeïsche Zee heeft gelegen na de beruchte slag om Leros in 1943. De presentatie zal worden opgesplitst in twee elementen: het verhaal van de duikers en hun inspanningen om het schip positief te identificeren, en de geschiedenis achter het zinken ervan.

