Missen duikers een truc met onze nietige handsignalen?

at 8: 27 am

'Boven water word ik, als dove, altijd gezien als degene die 'niet kan communiceren' met anderen,' zegt topmodel, acteur en nu duiker Nyle DiMarco. Onder water is het echter precies andersom – zoals hij aan Steve Weinman uitlegt, zou kennis van echte gebarentaal alle duikers ten goede kunnen komen.

"Het was een beetje vreemd om ASL [Amerikaanse Gebarentaal] af te leren om duikgebaren te leren", zegt Nyle diMarco. "Het voelde bijna als een beperking – wetende dat ik onder water nog steeds dezelfde hoeveelheid gesprekken kon voeren met ASL.

"Sommige van de standaard duiktekens zijn, hoewel uiterst noodzakelijk, niet helemaal intuïtief en kunnen verkeerd worden geïnterpreteerd.

Nyle diMarco

Het spannende is echter dat Thomas Koch, met wie ik de cursus volgde, nu bezig is met het ontwikkelen van een complete onderwatertaal. Waarom zouden we vertrouwen op willekeurige gebaren, als we al een complete visuele taal hebben die werkt – namelijk gebarentaal!

"Als we de handsignalen voor duiken standaardiseren met gebarentaal, zouden duikers niet alleen beter onder water kunnen communiceren, maar zouden ze ook beter contact kunnen maken met dove mensen in het binnenland!"

Nyle DiMarco noemt zichzelf onderdeel van de dovengemeenschap met een hoofdletter D. Hij identificeert zichzelf met de dovencultuur die geworteld is in zijn moedertaal, ASL.

De 36-jarige acteur, model en activist kwam in 2015 in de VS in de publieke belangstelling door de realityserie op tv te winnen Amerika's volgende topmodel.

Hij was op dat moment ongeveer een jaar als freelancer aan het modelleren, maar werd pas de tweede mannelijke en de eerste dove winnaar in 22 seizoenen van de show. Zijn overwinning leverde hem een ​​fulltime contract op bij een modellenbureau in New York.

Het jaar daarop won hij samen met een professionele partner de tv-wedstrijd Dancing With The Starswaarmee hij pas de tweede dove persoon is die de langlopende equivalent van de Britse prijs wint. Strictly Come Dancing.

Modelleren, dansen, duiken…

Duiken is een recentere toevoeging aan Nyles palmares. Zijn interesse was gewekt door een langdurige kennismaking met PADI-cursusdirecteur Thomas Koch, die ook doof is. "Ik ken Thomas al sinds ik een kind was", zegt hij. "Ik wilde al 15 jaar cursussen bij hem volgen, maar ik kon er nooit de tijd voor vinden."

Nyle traint in het zwembad met Thomas Koch (Rosie Moore)

Kijkend naar zijn cv is dat niet zo verrassend, maar toen Nyle de tijd vond om zijn certificering te halen, ging hij er helemaal voor. Hij heeft inmiddels vier cursussen gevolgd bij Islamorada in de Florida Keys bij Aqua Hands, het PADI-duikcentrum van Thomas en beschreven als 's werelds enige duikbedrijf in handen van doven.

Na de Open Water Diver-cursus volgden snel de Advanced Open Water Diver-cursus, de Enriched Air-cursus en de AWARE Coral Reef Conservation-cursus.

"De PADI-cursussen gaven me de essentiële vaardigheden en kennis om vol vertrouwen door de onderwaterwereld te navigeren, en Thomas' ASL maakte de ervaring echt uitzonderlijk", zegt Nyle. Bovendien biedt zijn kijk op de duikervaring onverwachte inzichten.

"De onderwaterwereld is echt de dovenwereld", zegt hij. "Alles draait om. Boven water word ik, als dove, altijd gezien als degene die 'niet kan communiceren' met anderen. Maar onder water? Alles verandert."

Nyle en Thomas op de boot (Rosie Moore)

Tijdens mijn training in de zee merkte ik iets hilarisch op: gehoorinstructeurs konden andere gehoorduikers onder water niet echt lesgeven. Ze begonnen de duik, probeerden instructies te gebaren/nabootsen, maar het werkte zelden.

“Binnen enkele minuten zagen hun leerlingen er verward uit en zwom iedereen weer naar boven, zodat de instructeur kon praten.

"Dan doken ze weer – dan herhaalde alles zich. Ik zag ze weer omhoog en omlaag gaan als een lift. Hun leermomenten en praktische ervaringen worden afgekapt.

Ondertussen bleven Thomas, de enige PADI-cursusleider voor doven ter wereld, en ik? We bleven de hele tijd onder water. Geen enkele keer boven water. Geen onderbrekingen. Hij kon technieken uitleggen, mijn vorm corrigeren en me door elke oefening leiden, allemaal in gebarentaal, realtime, op meters diepte.

“Het verliep soepel en eerlijk gezegd voelde het onderwaterleven als ons terrein!”

Wat is het signaal voor de verpleegsterhaai? (Rosie Moore)

Dinerplannen en koraalverbleking

Dit was niet de enige omkering die Nyle onder water tegenkwam. "Nog een grappig scenario: ik ben vaak degene die met pen en papier communiceert met horende mensen. Maar onder water zijn het ineens de horende mensen die langzaam krabbelen op waterdichte notitieblokjes, terwijl Thomas en ik gewoon wat gebarentaal gebruiken."

“Hij wees moeiteloos naar de rifdieren, legde uit wat we zagen en ja, we maakten zelfs plannen voor een etentje onder water.”

Eén moment is Nyle echt bijgebleven toen hij en zijn instructeur de koraalriffen verkenden. "Thomas wees verschillende stukken gebleekt, botwit koraal aan, omringd door vruchtbare riffen. In gebarentaal legde hij het meteen uit: 'Dat koraal is dood, een direct gevolg van de stijgende temperatuur van de oceaan. De opwarming van de aarde is echt en zelfs onder water zichtbaar.'

"Ik kon hem toen onder water nog meer vragen stellen. En ik kon niet stoppen met denken aan de andere horende duikers met een horende instructeur. Dat gesprek zou niet hebben plaatsgevonden."

Duikers die het konden horen, zouden tot ze boven water kwamen, misschien 15 of 30 minuten later, moeten wachten om te vragen: 'Hé, wat was dat witte spul dat we zagen?' Ervan uitgaande dat ze het zich überhaupt nog herinnerden. Maar omdat Thomas en ik onder water konden communiceren, leerde ik het in het moment. En dat is me bijgebleven.

Dove Utopia

Nyle diMarco werd geboren in Queens, New York, in een gezin waarin niet alleen hij, maar ook zijn ouders en twee broers doof waren. Toen zijn ouders uit elkaar gingen, verhuisde zijn moeder Donna met haar kinderen naar Maryland.

Daar volgde Nyle onderwijs aan de Maryland School for the Deaf en behaalde vervolgens een wiskundediploma aan de specialistische Gallaudet University in Washington.

In 2013, het jaar dat hij afstudeerde, verscheen hij in een ASL-film genaamd In het bliken in de daaropvolgende jaren brak ze door op televisie, waar ze een hoofdrol speelde in de serie Omgeschakeld bij de geboorte en verschijnend in een comedyserie, Lastige Mensen.

Modelstudent

Hij heeft altijd duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet als doof beschouwt, maar dat hij het juist als een voordeel ziet om te kunnen communiceren zonder te spreken – zoals bijvoorbeeld bij het modelleren.

Om het bewustzijn rondom de dovencultuur te vergroten, richtte hij in 2016 de Nyle DiMarco Foundation op, een liefdadigheidsinstelling die dove kinderen en hun families toegang biedt tot hulpmiddelen.

Vier jaar later startte hij zijn eigen productiebedrijf, Clerc Studio, wat leidde tot Doof U, een realityserie van Netflix die zich afspeelt in Gallaudet; een voor een Oscar genomineerde korte documentaire genaamd Hoorbaar en dit jaar, Dove president nu!, een documentaire die hij mede regisseerde en produceerde over een studentenprotest dat in 1988 in Gallaudet ontstond, toen een horende kandidaat werd verkozen boven dove rivalen. Hij heeft zijn verhaal ook gedeeld in een autobiografie, Dove Utopia.

Galapagos in het vizier

Doordat hij zo moeiteloos met zijn duikinstructeur kon communiceren, zelfs onder water, slaagde Nyle er in om zijn eerste duikcursussen met gemak te doorlopen. Maar nu moet hij gedegen onderwaterervaring opdoen om zijn droomstart optimaal te benutten.

"Wat resteert zijn 50 duiken om op de Galapagos te duiken," zegt hij, die bestemming bovenaan zijn verlanglijstje noemend, gevolgd door de Lofoten in Noorwegen – ontmoetingen met grote dieren staan ​​duidelijk op zijn verlanglijstje. "Ik reis veel over de hele wereld, dus ik denk dat ik er wel even tussenuit kan voor een duik of twee!"

Het enige nadeel dat hij als duiker ziet, is dat zo weinig anderen momenteel gebarentaal kennen: "Ze hebben ervoor gekozen om alleen beperkte, niet-ASL-duikhandsignalen te kennen! Ik kan beneden niet met ze communiceren."

Dat is precies wat Thomas probeert te doen: de kloof tussen twee werelden overbruggen. De oceaan is nog steeds een van de minst onderzochte plekken op aarde en, eerlijk gezegd, geldt dat ook voor de mogelijkheden van handgebaren.

Dove mensen overtuigen om te gaan duiken zou geen probleem moeten zijn; Nyle gelooft dat de uitdaging er eerder in bestaat om horende duikers aan te moedigen om niet alleen te gaan duiken, maar ook om cursussen te volgen bij een dove instructeur. Niemand weet beter hoe je gebaren slim kunt gebruiken onder water.

Een gemakkelijke uitwisseling van standpunten over de stop

Ik zag Thomas Koch zonder problemen communiceren met horende duikers onder water, met duidelijke en intuïtieve gebaren die direct begrepen werden. Ik denk dat horende cursisten beter af zouden zijn met doven!

Nog een laatste punt: ik vroeg Nyle of het hem had verbaasd dat duikers de onderwaterwereld vaak een lawaaierige plek noemen. "Dit is nieuw voor mij nu – Ik had geen idee!” antwoordt hij. “Nu moet ik dat konijnenhol in…”

Aqua Handen werd in 2010 opgericht door Thomas Koch, die inmiddels PADI Ambassadiver is. Het PADI-duikcentrum in Clearwater, Florida, richt zich op dove en slechthorende mensen en geeft aan dat alle duikcursussen en -trips worden gegeven met behulp van ASL (American Civil Liberties SL) om de toegankelijkheid voor zowel dove als horende mensen te garanderen.

