Steve Backshall is de hoofdact op het hoofdpodium

Multi-award-winning TV presenter Steve Backshall – headline speaker at the GA Duikshow in March – will be turning his attentions to two diver-favourites, whales and sharks.

Steve, een echte actieheld, heeft enkele van de meest afgelegen plekken op aarde verkend. Dit, in combinatie met zijn ongeëvenaarde kennis van de natuur en de natuur, maakt hem tot een fascinerende gastspreker.

Als een van de drukste presentatoren op televisie, misschien wel het meest bekend om zijn fenomenaal succes Dodelijk series, Steve will be appearing on the Main Stage in Sydney alongside the likes of diving luminaries Dawn Kernagis, Monty Halls. Andy Torbet, Rannva Joermundsson and Maria Bollerup.

Steve reisde onlangs over de Atlantische, Stille en Indische Oceaan om te filmen Walvis voor Sky TV, een baanbrekend programma dat onze meest iconische en toch bedreigde soort volgt. Hij heeft ook gefilmd Expeditie en haai voor Sky TV en verscheen in Onze veranderende planeet voor de Britse BBC One – een ambitieuze zevenjarige serie waarin zes daarvan worden gedocumenteerd de planeten meest bedreigde ecosystemen.

Voorafgaand hieraan, voor Verloren Land van de Jaguar maakte hij de eerste beklimming van de berg Upuigma in Venezuela, sliep op de verticale rotswand en vond onbekende diersoorten op de top. Hij abseilde ook naar de bodem van de Kaiteur-watervallen in Guyana, naar het doorweekte wonderland beneden.

In Verloren land van de vulkaanwas Steve de eerste buitenstaander die de vulkaan Bosavi betrad – waar het team maar liefst 40 nieuwe soorten ontdekte, waaronder de grootste rat ter wereld! Steve nam ook deel aan een meedogenloze speleologie-expeditie waarbij een nieuwe doorgang werd geopend in de Mageni-grot in New Britain.

Andere series omvatten Expeditie Helaaska, waar hij bijna werd opgeslokt door bultruggen en in de ingewanden van een gletsjer terechtkwam, en De gifjager, waar hij tijdens een inwijdingsceremonie de steken van honderden kogelmieren ('s werelds pijnlijkste stekende ongewervelde dieren) verdroeg.

Andere films die hij heeft gemaakt zijn onder meer Wildernis St. Kilda, Extreem Groot-Brittannië – Grotten, Springwatch-trackers, Alaska Live, Blue Planet Live en onontdekte werelden met Steve Backshall.

Een productief schrijver, Steve's meest recente boek, Deep Blue, is a blend of memoir, reizen, and marine and environmental science that takes us on a tour of the many worlds of aquatic life: from underwater deserts and rainforests to the evolution of ocean heroes like the sea turtle and the great white shark, to the rapidly declining state of white polar seas and coral reefs. Steve will be signing copies of Deep Blue immediately after his talks both days.

Alsof dat nog niet genoeg was, toonde Steve in 2023 enorme veerkracht, vastberadenheid, gedrevenheid en ambitie om een ​​nieuw wereldrecord te breken – voor de snelste tijd om over de Theems in Groot-Brittannië te peddelen.

Steve's lezingen op het hoofdpodium zijn:

Leren 'walvis' te spreken

We gaan een gouden tijdperk in wat betreft het begrijpen van de wereld van de walvis, en een nabije toekomst waarin we walvissen niet alleen kunnen begrijpen, maar zelfs kunnen terugpraten...

Haaien – ouder dan bomen

Ontmoetingen van neus tot neus met alles van kleine kwastwobbegongs tot grote witte haaien, tijgers, stieren en grote hamerhaaien.

De GO-duikshow

De GO-duikshow – de enige consumentenduik en reizen show in het Verenigd Koninkrijk – keert terug naar de NAEC Stoneleigh op 1-2 maart 2025, net op tijd om het nieuwe seizoen te starten, en belooft een weekend vol interactieve, educatieve, inspirerende en leuke content.

Naast het hoofdpodium – dit keer met als hoofdact tv-ster, auteur en avonturier Steve Backshall, die na een paar jaar afwezigheid een welkome terugkeer maakte naar de GO Diving Show, samen met NASA-getrainde NEEMO Aquanaut en hoofd van wetenschappelijk onderzoek bij DEEP Dawn Kernagis, collega-tv-presentator, auteur en eeuwige favoriet Monty Halls, Dr. Timmy Gambin, die het rijke maritieme en oorlogserfgoed van Malta zal bespreken, en het dynamische duo ontdekkingsreizigers Rannva Joermundsson en Maria Bollerup, die zullen praten over hun recente Expeditie Buteng in Indonesië – zijn er opnieuw speciale podia voor duiken in het Verenigd Koninkrijk, technisch duiken, onderwaterfotografie en inspirerende verhalen. Andy Torbet zal wederom MC zijn op het hoofdpodium en een presentatie geven over de uitdagingen van het fotograferen van technisch duiken voor tv-shows. Een lijst met alle sprekers, inclusief tijden, is te vinden hier.

Naast de podia zijn er tal van interactieve elementen - de altijd populaire grot, het gigantische trydive-zwembad, de meeslepende virtual reality tech-wrakduik, adem-inhoudworkshops en line-out-oefeningen, een zone voor mariene biologie en, nieuw voor 2025, uw kans om uw hand te proberen aan wrakkartering met de Nautical Archaeology Society en hun 'schipwrak' - allemaal verspreid over een steeds groter wordend aantal stands van toeristenbureaus, fabrikanten, opleiding agentschappen, resorts, liveaboards, duikcentra, retailers en nog veel meer.

Dit jaar zien we ook de NoTanx Zero2Hero-wedstrijd centraal staan. Deze competitie, gericht op beginnende freedivers, zal in eerste instantie 12 kandidaten laten deelnemen opleiding with Marcus Greatwood and the NoTanx team in London in late-February. Then five selected finalists will compete at the GO Diving Show over the March weekend, including static apnea sessions in the pool, to find the overall winner, who will get a week-long trip to Marsa Shagra Eco-Village, courtest of Oonasdivers.

