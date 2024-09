Steve Backshall richt zich op haaien en walvissen

De veelvuldig bekroonde tv-presentator Steve Backshall – hoofdspreker bij de inauguratie GO Duikshow ANZ evenement op 28-29 september – zal hij zijn aandacht richten op twee duikfavorieten: walvissen en haaien.

Steve, een echte actieheld, heeft enkele van de meest afgelegen plekken op aarde verkend. Dit, in combinatie met zijn ongeëvenaarde kennis van de natuur en de natuur, maakt hem tot een fascinerende gastspreker.

Als een van de drukste presentatoren op televisie, misschien wel het meest bekend om zijn fenomenaal succes Dodelijk serie zal Steve op de Main Stage in Sydney verschijnen naast duiksterren Jill Heinerth, Richard Harris, Liz Parkinson en Pete Mesley.

Steve reisde onlangs over de Atlantische, Stille en Indische Oceaan om te filmen Walvis voor Sky TV, een baanbrekend programma dat onze meest iconische en toch bedreigde soort volgt. Hij heeft ook gefilmd Expeditie en haai voor Sky TV en verscheen in Onze veranderende planeet voor de Britse BBC One – een ambitieuze zevenjarige serie waarin zes daarvan worden gedocumenteerd de planeten meest bedreigde ecosystemen.

Shark with Steve Backshall is een onthullende serie die het wonder van haaien viert en de mythe ontkracht dat haaien slechts koelbloedige moordenaars zijn. Fotocredit: Sky UK Limited_True to Nature

Voorafgaand hieraan, voor Verloren Land van de Jaguar maakte hij de eerste beklimming van de berg Upuigma in Venezuela, sliep op de verticale rotswand en vond onbekende diersoorten op de top. Hij abseilde ook naar de bodem van de Kaiteur-watervallen in Guyana, naar het doorweekte wonderland beneden.

In Verloren land van de vulkaanwas Steve de eerste buitenstaander die de vulkaan Bosavi betrad – waar het team maar liefst 40 nieuwe soorten ontdekte, waaronder de grootste rat ter wereld! Steve nam ook deel aan een meedogenloze speleologie-expeditie waarbij een nieuwe doorgang werd geopend in de Mageni-grot in New Britain.

Andere series omvatten Expeditie Helaaska, waar hij bijna werd opgeslokt door bultruggen en in de ingewanden van een gletsjer terechtkwam, en De gifjager, waar hij tijdens een inwijdingsceremonie de steken van honderden kogelmieren ('s werelds pijnlijkste stekende ongewervelde dieren) verdroeg.

Andere films die hij heeft gemaakt zijn onder meer Wildernis St. Kilda, Extreem Groot-Brittannië – Grotten, Springwatch-trackers, Alaska Live, Blue Planet Live en onontdekte werelden met Steve Backshall.

Een productief schrijver, Steve's meest recente boek, Deep Blue, is een mix van memoires, reizen en mariene en milieuwetenschappen die ons meeneemt op een rondreis door de vele werelden van het waterleven: van onderwaterwoestijnen en regenwouden tot de evolutie van oceaanhelden zoals de zeeschildpad en de grote witte haai, tot de snel afnemende toestand van de witte poolzeeën en koraalriffen.

Alsof dat nog niet genoeg was, toonde Steve in 2023 enorme veerkracht, vastberadenheid, gedrevenheid en ambitie om een ​​nieuw wereldrecord te breken – voor de snelste tijd om over de Theems in Groot-Brittannië te peddelen.

Steve's lezingen op het hoofdpodium zijn:

Leren 'walvis' te spreken

We gaan een gouden tijdperk in wat betreft het begrijpen van de wereld van de walvis, en een nabije toekomst waarin we walvissen niet alleen kunnen begrijpen, maar zelfs kunnen terugpraten...

Haaien – ouder dan bomen

Ontmoetingen van neus tot neus met alles van kleine kwastwobbegongs tot grote witte haaien, tijgers, stieren en grote hamerhaaien.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad, zeemeerminnen en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis