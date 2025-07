Het oudste bekende scheepswrak van Zuid-Australië

at 10: 00 am

James Hunter is de waarnemend manager van Maritieme Archeologie bij het Australian National Maritime Museum (ANMM), en hij zal op het ANZ / Inspiration Stage staan tijdens de GA Duikshow in september in Sydney, waar hij zal spreken over de ontdekking, documentatie en interpretatie van het oudste bekende scheepswrak van Zuid-Australië.

James behaalde zijn doctoraat in maritieme archeologie aan Flinders University en zijn master in geschiedenis en historische archeologie aan de University of West Florida. Hij is al dertig jaar actief in de historische en maritieme archeologie en nam deel aan het onderzoek naar verschillende internationaal belangrijke scheepswrakken in de Verenigde Staten, waaronder de onderzeeër uit de Amerikaanse Burgeroorlog. HL Hunley en het Emanuel Point Shipwreck, een Spaans galjoen dat in 1559 verging in de baai van Pensacola, Florida.

Hij begon in 2015 bij ANMM te werken en heeft deelgenomen aan verschillende maritieme archeologische projecten, waaronder scheepswrakonderzoeken van de eerste onderzeeër van Australië. AE1 in Papoea-Nieuw-Guinea, de lichte kruiser HMAS uit de Tweede Wereldoorlog Perth (I) in Indonesië, en de zoektocht naar en identificatie van de wraklocatie van de HMB van James Cook Endeavour bij te wonen in de Verenigde Staten.

Onlangs stelde hij een tentoonstelling samen over de scheepswraklocatie van het Engelse immigrantenschip uit het begin van de 19e eeuw Zuid-Australisch en leidde een team dat de wraklocatie van het midden van de 19e eeuw Nederlandse koopvaardijschip ontdekte Koning Willem de Tweede.

Het oudste bekende scheepswrak van Zuid-Australië 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.