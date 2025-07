Sheree Marris brengt octopus naar het hoofdpodium

De marien bioloog, bekroonde auteur en documentairemaakster Sheree Marris zal op het hoofdpodium staan ​​tijdens de GO Duikshow ANZ in Sydney, en ze zal praten over de vreemde, schandalige en buitenaardse levens van Octopus.

Als het aan Sheree lag, zou ze haar longen inruilen voor kieuwen en haar benen voor een glinsterende zeemeerminstaart. Maar aangezien de evolutie andere plannen had, brengt ze haar dagen door met bellenblazen en de aandacht trekken in de strijd tegen het zeeleven. Ze staat bekend om haar gedurfde, innovatieve projecten die de kloof tussen wetenschap en publiek overbruggen – denk aan internationale tentoonstellingen, IMAX-films en spraakmakende campagnes.

Haar publicaties omvatten KamaSEAtra – Secrets of Sex in the Sea, een brutale duik in de onderwaterwereld van de voortplanting, en haar nieuwste boek Octopuses: Underwater Wonders. Sheree heeft een talent voor het omzetten van complexe wetenschap in boeiende verhalen en is daarnaast een vaste mediacommentator, adjunct aan de James Cook University, en is bekroond met meerdere Young Australian of the Year-prijzen, de Centenary Medal en de Committee for Melbourne Achiever Award. Verwacht passie, doelgerichtheid en een vleugje pit.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.