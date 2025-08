Haaienbescherming met Taylor Ladd-Hudson

at 10: 00 am

Haaienbeschermer en milieuactivist Taylor Ladd-Hudson zal op het hoofdpodium van Sydney's GO Duikshow ANZ in september waarin het belang van haaien, de bedreigingen die ze vormen en hoe we samen met ze kunnen leven, worden besproken.

Taylor, een 16-jarige uit de Sunshine Coast, is freediver, snorkelaar, duiker, patrouillelid voor de Noosa Surf Life-saving Club en lokale surfer. Ze brengt bijna al haar vrije tijd door in de oceaan en werkt samen met organisaties zoals Sea Shepherd Australia, de Envoy Foundation, Surfrider en diverse lokale natuurreddingsorganisaties. Momenteel werkt ze samen met Australisch icoon Valerie Taylor aan de oprichting van beschermde mariene gebieden langs de oostkust.

Nadat ze meer te weten kwam over de bedreigingen waarmee haaien worden geconfronteerd, raakte ze gepassioneerd door hun bescherming en het bevorderen van de co-existentie tussen mens en zeeleven. Ze geeft regelmatig presentaties op scholen en overlegt met lokale overheden en staatsministers, waarbij ze alternatieven biedt voor de haaienbestrijdingsprogramma's van Queensland en New South Wales.

Alleen al in 2024 sprak Taylor voor meer dan 3,000 leerlingen van meer dan 50 scholen, waarbij hij jongeren hielp inzicht te krijgen in de essentiële rol die haaien spelen in gezonde ecosystemen in de oceaan.

Via haar socialemediaplatform @taylor_x_ocean heeft ze meer dan 35 miljoen mensen bereikt en een nieuwe generatie opgeleid en geïnspireerd om haaien te respecteren, te beschermen en met ze samen te leven.

De GO Diving Show vindt plaats op het Sydney Showground op 6 en 7 september

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

