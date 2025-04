Scuba Show keert terug naar Long Beach – boek nu uw tickets

De Scuba Show, nu 38 jaar oudth jaar, keert in 2025 terug naar zijn spirituele thuis Long Beach en belooft een overvloed aan interessante sprekers, een scala aan leuke activiteiten en attracties, en een breed scala aan exposanten om bezoekers te inspireren en te informeren

In het weekend van 31 mei / 1 juni vindt in Long Beach, Californië, de grootste duikbeurs voor consumenten plaats: de Scuba Show. Iedereen met interesse in duiken of het leven in de oceaan zal hier volop genieten.

Gedurende deze twee dagen vindt u in het Long Beach Convention Centre honderden tentoonstellingen over nieuwe en revolutionaire duikuitrustingen, duikboten van Californië, eilandbesturen, duikresorts en liveaboards van over de hele wereld (waarvan vele geweldige showaanbiedingen en deals bieden), professionele fotografen en videografen, kunst met het thema oceaan, sieraden en kleding, non-profitorganisaties die zich bezighouden met de zee, een zwembad waar u kunt proefduiken, leuke attracties, een kinderhoek en nog veel meer.

Het Long Beach Convention Centre is een congrescentrum van wereldklasse, gelegen in een prachtige havenomgeving, op korte loopafstand van restaurants aan het water, entertainment, het Aquarium of the Pacific en met uitzicht op de beroemde Queen Mary. Betaald parkeren is ruimschoots mogelijk bij het congrescentrum en de nabijgelegen parkeerterreinen.

Te zien

Jim Hellemn, digitaal onderwaterkunstenaar en expert op het gebied van totaalbeelden, is de maker van de 125 meter hoge glazen wand van de onderwaterbossen in Californië in het Aquarium of the Pacific. Hij toont enorme galerieprints waarop de spectaculaire kleuren van koraalriffen over de hele wereld te zien zijn, evenals superresolutiebeelden van de kelpbossen in Californië.

De altijd populaire New Product Showcase belicht een aantal van de nieuwste producten die onlangs zijn uitgebracht of binnenkort op de markt verschijnen.

Het duikteam van de sheriff zal, compleet met hun twee buitenboordboten en een vrachtwagen, ook dit keer weer aanwezig zijn.

Kom en bekijk een groot aantal nieuwe apparaten

Leuke attracties om mee te nemen

Neem je vrienden mee en maak wat leuke foto's in de 'witte haaienkooi', of ga langs bij een van de fotostations – compleet met een scala aan duik- en zeegerelateerde rekwisieten – om unieke herinneringen vast te leggen.

Omring jezelf met betoverende zeedieren in het Kelp Dome Theatre. Als je nog wat meer spanning wilt, kun je kijken hoe lang je het volhoudt in de springende rodeohaai!

Kom langs bij de Scuba Show Art Booth en maak je eigen stickers en 3D-sculpturen geïnspireerd op de oceaan. Art Director Doreen Hann van California Diving News nodigt ook kinderen (en kunstenaars van alle leeftijden) uit om hun artistieke vaardigheden te tonen op een canvas met een Californisch zeegezicht – het voltooide zeegezicht wordt verkocht en de opbrengst gaat naar goede doelen met een maritiem thema.

De 'Shark Cage' is een geweldig foto-accessoire

Exposanten

Bezoekers van de Scuba Show kunnen terecht bij een groot aantal stands, waar toeristenbureaus, touroperators, duikresorts, charterboten, liveaboards, trainingsbureaus, fabrikanten van uitrusting, kledingbedrijven, juweliers en meer hun aanbod presenteren. Laat je inspireren voor je volgende duikavontuur, je volgende aankoop, het behalen van je volgende certificering of gewoon voor een dagje shoppen!

Seminaries

Kies uit een aanbod van meer dan 70 vermakelijke en leerzame seminars. Duikexperts die de vloer betreden, zijn onder andere Alex Brylske, Dan Orr, Marty Snyderman, Mark Strickland, Jim en Pat Stayer, Gretchen Ashton, Jeffrey Bozanic, Louis Casa, Brett Eldridge, Shelli Hendricks, Jean Henry, Karl Huggins, kapitein John Kades, Andy en Allison Sallmon, en Dale en Kim Sheckler. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere diergedrag, de beste strandduiken in Californië, geheimen van het koraalrif, Nemo's Undersea Gardens, een fitnessformule voor duikers, exploratieduiken, fouten die duikers maken, instructieve foto- en videosessies, duiken na de branden, veiligheidsaspecten voor oudere duikers, menselijke factoren bij het duiken, bestemmings- en productseminars, workshops voor professionals en meer. Bezoek www.scubashow.com voor een compleet overzicht van de seminars, beschrijvingen, tijden, zaalnummers, biografieën van sprekers en updates. NB: Seminars zijn onderhevig aan wijzigingen.

Kijk hoe lang je het volhoudt op de rodeo-haai

Meer dan $ 50,000 aan deurprijzen

Tijdens de beurs vinden doorlopend trekkingen plaats waarmee je kans maakt op gloednieuwe duikuitrusting, reizen naar duikbestemmingen over de hele wereld, kunst en leuke dingen. Deelname aan de deurprijs is inbegrepen bij een online of ter plaatse gekocht ticket – en je hoeft niet aanwezig te zijn om te winnen. Bekijk de prijzen op www.scubashow.com

Zaterdagavondfeest

Sluit de beursvloer af voor de avond en sluit je aan bij het Scuba Show-team voor een informele bijeenkomst met livemuziek, bars en foodtrucks, waar je samen met andere duikers los kunt gaan. Doe mee aan de loterij en maak kans op fantastische prijzen, waarvan de opbrengst naar een goed doel met een oceaanthema gaat. De toegang is gratis voor alle bezoekers van de Scuba Show. Kijk op www.scubashow.com voor aankondigingen van feesten dichter bij de datum van het evenement.

Ontmoet andere duikers en heb plezier met hen

Scuba Show 2025 – koop uw tickets vooraf!

De Scuba Show vindt plaats op zaterdag 31 mei en zondag 1 juni in Hal C van het Long Beach Convention Centre. Scuba Radio organiseert beide dagen van 9.15 tot 10 uur 'warming-ups' voorafgaand aan de show – verwacht plezier, spelletjes en fantastische giveaways.

Openingstijden

Zaterdag 31 mei – 10 tot 6 uur

Zondag 1 juni – 10 tot 5 uur

Tickets nu verkrijgbaar

Reserveer vooraf kaartjes en vermijd de wachtrij als u erheen gaat.

