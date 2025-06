Scuba Show keert succesvol terug naar Long Beach

De 38th Scuba Show vond het weekend van 31 mei/1 juni plaats in Long Beach, Californië. Zoals het grootste duikevenement voor consumenten in de VS betaamt, bood het een scala aan exposanten, seminars en interactieve elementen voor duikers van alle ervaringsniveaus.

Duizenden enthousiaste duikers stroomden naar het Long Beach Convention Centre voor de jaarlijkse Scuba Show – na de korte verhuizing vorig jaar naar Los Angeles, terugkerend naar zijn spirituele thuis – en er was genoeg te doen voor iedereen, van beginnende duikers tot doorgewinterde veteranen, om het hele weekend bezig te houden.

Met honderden exposanten, van trainingsbureaus, reisbureaus, toeristenbureaus en juweliers tot fabrikanten van apparatuur, woonboten, charterboten, duikcentra, retailers en resorts – en nog veel meer – hadden de bezoekers een ruime keuze aan mensen met wie ze in gesprek konden gaan. De Scuba Show was de perfecte plek om nieuwe uitrusting te bekijken, je volgende duikbrevet te halen, je volgende duikavontuur te plannen of te genieten van een beetje winkeltherapie, allemaal in het gezelschap van gelijkgestemde enthousiastelingen. De sfeer was gedurende de twee dagen voelbaar, vanaf het moment dat de deuren op zaterdagochtend opengingen, en deze vriendelijke, gastvrije sfeer bleef aanhouden tot de sluiting van de beurs op zondagmiddag.

De New Product Showcase was populair bij de techneuten

Het evenement staat bekend om de vele prijzen die in het weekend te winnen zijn. Er was een lange lijst met prijzen, variërend van resortverblijven en duikuitrusting tot liveaboard-trips en meer. De eerste 25 mensen die op zaterdag binnenkwamen en langs de stand van California Diving News kwamen met een certificaat van de ochtendwelkomstshow – zoals altijd elke ochtend verzorgd door Greg Holt van Scuba Radio om de massa te vermaken voordat de deuren van de show opengingen – konden een TEKNA Splash-Lite ledzaklamp bemachtigen.

Op zaterdagavond vond er een benefietloterij plaats tijdens het showfeest, waarvan de volledige opbrengst naar de prestigieuze Zale Parry Scholarship ging. Ed Stetson ontving de Scuba Service Award 2025, als eerbetoon aan zijn inzet voor de duikgemeenschap. Stetson traint al meer dan 45 jaar recreatieve, onderzoeks- en beroepsduikers en staat bekend als de vrijwillige organisator van diverse van de grootste non-profitevenementen ten behoeve van duikers en de duikindustrie, waaronder het Hans and Lotte Hass Santa Barbara Underwater Film Festival en het Ernie Brooks Santa Barbara Underwater Film Festival.

Ed Stetson ontvangt zijn prijs van Leslie Leaney

Zoveel seminars om uit te kiezen

Veel bezoekers maakten van de gelegenheid gebruik om een ​​all-access pass te kopen, waarmee ze een aantal van de vele seminars konden bijwonen die plaatsvonden in de zalen direct onder de hoofdshowzaal. In totaal werden in zes seminarruimtes meer dan 60 lezingen, presentaties en demonstraties gegeven.

Deze varieerden van lezingen over duiklocaties in Californië en andere lokale interessante onderwerpen tot wereldwijde bestemmingen, foto tips en adviezen, duikveiligheid, het uitbreiden van je vaardigheden en nog veel meer.

Dale Sheckler geeft een presentatie over duiken in Californië

Sprekers voor 2025 waren onder meer Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon en Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M Ashton, Jeffrey Bozanic en Charlotte Seid.

Interactiviteit

Hoewel de Scuba Show draait om de stands van de exposanten, zijn er ook tal van interactieve elementen verspreid door de hal waar bezoekers van kunnen genieten. Deze varieerden van het trydive-bad – toegankelijk voor iedereen van 10 jaar en ouder om duiken zelf te ervaren – tot de indrukwekkende 40 meter lange 'Kelp Wall' (hoeveel zeedieren heb jij gespot?), een nieuwe productpresentatie met de nieuwste releases voor alle 'gear hounds', een meeslepend theater in de Deco Dome dat bezoekers meeneemt op een bliksembezoek aan acht populaire duikbestemmingen, duiktrucks en jetski's van de Los Angeles County Sheriff's Department, en de Art Zone, waar volwassenen en kinderen hun creativiteit de vrije loop konden laten met Doreen Hann, art director van California Diving News. Tijdelijke tatoeages en een enorm gezamenlijk kunstwerk waren de orde van de dag.

Binnenin de meeslepende Deco Dome

Er waren ook Foto Stations met allerlei rekwisieten voor de Insta-waardige plaatjes, maar ook de populaire Shark Cage en de Pirate Dive Bar in de Deco Zone waren dé plekken om af te spreken met vrienden, een verfrissend drankje te nuttigen en je benen even te laten rusten voordat je weer 'duikte' in de beursvloer.

De Foto Het station, compleet met rekwisieten, was het hele weekend druk

Het stokje doorgeven

De Scuba Show werd in 1987 opgericht door Kim en Dale Sheckler. Ze runden het evenement met succes tot 2011, toen ze de show – en California Diving News (dat ze in 1984 lanceerden) – verkochten aan Mark en Ginny Young, die de show hebben laten uitgroeien tot wat het vandaag de dag is. Kim en Dale, en veel van hun vrienden en familieleden, zijn tot op de dag van vandaag nog steeds vrijwilligers, samen met vrienden en familie van Mark en Ginny. Het is deze warme, inclusieve sfeer die de Scuba Show op alle niveaus diep doordringt en ervoor zorgt dat mensen jaar na jaar terugkomen.

Volgend jaar neemt Rork Media Limited, het dynamische team achter de wereldwijde Scuba Diver-magazines (VK, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Duitsland) en de veelgeprezen GO Diving Shows in het VK en Australië, de leiding over de Scuba Show en California Diving News. Rork Media, een familiebedrijf met een klein, gepassioneerd team van toegewijde duikers, kijkt ernaar uit om het evenement naar nog grotere hoogten te tillen, met extra interactie en nog veel meer. Tot ziens in Long Beach in 2026!

Foto's door Liz Marchiondo Imaging