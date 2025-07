Scuba Show lanceert evenement aan de Amerikaanse oostkust

Rork Media Limited heeft onlangs het al lang bestaande bedrijf overgenomen Scuba Show, die wordt gehouden in Long Beach, Californiëen heeft nu – na ongekende vraag – de lancering aangekondigd van een Scuba Show aan de oostkust.

Nadat het Rork Media-team door verschillende belangrijke belanghebbenden in de sector was overspoeld met verzoeken om een ​​Scuba Show te organiseren aan de oostkust, maakte het een bliksembezoek aan de belangrijkste potentiële locaties voor een dergelijk evenement.

Washington DC werd uitgesloten vanwege het beperkte aantal parkeerplaatsen ter plaatse en Philadelphia bracht logistieke uitdagingen met zich mee die de kosten voor exposanten aanzienlijk zouden doen stijgen. Na zorgvuldige evaluatie is bevestigd dat Atlantic City de thuisbasis wordt van de nieuwe show aan de oostkust.

De Long Beach Scuba Show vierde zijn 38e verjaardag

Waarom Atlantic City?

Atlantic City biedt de perfecte mix van gemak, gezinsvriendelijkheid en plezier. Het is een veilige, gezinsvriendelijke bestemming met stranden, attracties bij Steel Pier, liveshows, bars en restaurants – en ja, zelfs casino's voor volwassen bezoekers.

De locatie is gemakkelijk bereikbaar, met een treinstation op het terrein dat directe verbindingen biedt met belangrijke knooppunten. Ook ligt het dicht bij Philadelphia International Airport (slechts een uur rijden met de auto of de trein). Er is een lokale luchthaven voor regionale toegang en er zijn directe verbindingen via grote wegen, waardoor het binnen een paar uur in New York, Baltimore en Washington DC is.

Ross Arnold, directeur Publishing van Rork Media Limited, legde uit: "Van onze shows in het Verenigd Koninkrijk en Australië – beide gehouden op afgelegen locaties – hebben we bezoekers gezien die met plezier vier uur of langer reizen. Daarmee ligt Atlantic City binnen het bereik van meer dan een derde van de Amerikaanse bevolking."

De indrukwekkende entree van het Atlantic City Convention Centre

Back-to-back planning

Rork Media heeft de nieuwe show strategisch afgestemd op het evenement in Long Beach voor maximaal gemak voor exposanten, vooral voor degenen die vanuit het buitenland komen. Zo ziet het eruit:

Lang strand: 30-31 Mei 2026

30-31 Mei 2026 Atlantic city: 6-7 juni 2026

Dankzij dit schema kunnen internationale exposanten naar de VS vliegen, de beurs in Long Beach bezoeken, winkels in de regio bekijken, oostwaarts naar Atlantic City reizen en het proces herhalen om vervolgens weer naar huis te gaan.

