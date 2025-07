Duiken: de industrie van 20 miljard dollar

Voor het eerst is in een internationaal onderzoek de omvang van de inkomsten uit recreatief duiken gekwantificeerd. Volgens de auteurs vormt het maximale bedrag van meer dan 20 miljard Amerikaanse dollar (ongeveer 15 miljard pond) een belangrijke economische stimulans voor het behoud van het mariene milieu.

Uit het onderzoek is ook gebleken hoeveel duiken er tegenwoordig plaatsvinden in beschermde zeegebieden (MPA's) en hoeveel duikprofessionals afkomstig zijn uit het land waar ze werken.

Duiken draagt jaarlijks tussen de 8.5 en 20.4 miljard dollar bij aan de wereldeconomie, aldus marien bioloog Octavio Aburto-Oropeza van het Scripps Institution of Oceanography van de Universiteit van Californië in San Diego, medeauteur van de studie. Naar verwachting zal de activiteit tot wel 124,000 banen in 170 landen opleveren.

De nieuwe studie, die naar verluidt de eerste uitgebreide schatting van de wereldwijde economische impact van de duikindustrie biedt, is onderdeel van Atlas Aquatica, een VN-Oceaandecennium project onder leiding van Aburto-Oropeza. De bevindingen zullen, zo hoopt hij, de sector helpen organiseren en haar een grotere politieke stem geven voor natuurbehoud.

Hoewel oceaantoerisme al erkend wordt als een economische kracht, was de specifieke bijdrage van duiken nog niet eerder wereldwijd onderzocht, aldus de auteurs. Deze omissie maakte het voor voorstanders van oceaanbehoud lastig om de economische voordelen van duiken te benoemen.

"Je kunt zeilen of surfen boven een dode oceaan, maar duikers merken het als er geen vis is – het is echt een activiteit die afhankelijk is van de gezondheid van het systeem", benadrukt medeauteur van de studie Fabio Favoretto, coördinator van Atlas Aquatica en postdoctoraal onderzoeker bij Scripps. "Dat is positief voor natuurbehoud, omdat het duikers tot bondgenoten maakt."

Duiken in MPA's

Uit eerder onderzoek is gebleken dat meer oceaanbescherming de inkomsten uit duiken kan verhogen door meer duikers aan te trekken die bereid zijn hogere prijzen te betalen om kennis te maken met de diversiteit en diversiteit van het zeeleven dat beschermingsmaatregelen mogelijk maken. De voorkeur van duikers voor beschermde zeegebieden wordt ook ondersteund door gegevens waaruit blijkt dat zo'n 70% van alle duiken in zee in deze gebieden plaatsvindt.

In 2021 publiceerden Aburto-Oropeza en collega's een onderzoek waaruit bleek dat het duiktoerisme in Mexico jaarlijks 725 miljoen dollar opbrengt - bijna net zoveel als de gehele visserijsector van het land.

Om het idee uit te breiden en de inkomsten op mondiaal niveau te onderzoeken, stelden de onderzoekers voor de nieuwe studie een lijst samen van meer dan 11,500 duikoperators in 170 landen. Ze gebruikten hiervoor gegevens van Google Maps en duikopleidingsbureau PADI en valideerden de database met lokale experts. online. Vervolgens werden de antwoorden verzameld van 425 bedrijven uit 81 landen.

Andrés Cisneros-Montemayor van de Simon Fraser University in Canada leidde de economische analyse en gebruikte deze antwoorden om te berekenen hoeveel geld er jaarlijks door 9-14 miljoen recreatieve duikers wereldwijd direct aan duikactiviteiten en indirecte uitgaven aan bijvoorbeeld hotels, eten en transport wordt uitgegeven.

Statistische modellen werden gebruikt om de wereldwijde economische impact te extrapoleren. Hieruit bleek dat de directe uitgaven aan duikactiviteiten jaarlijks tussen de $ 900 miljoen en $ 3.2 miljard genereren, waarbij de $ 20.4 miljard inclusief indirecte uitgaven is.

Uit het onderzoek bleek ook dat 80% van de werknemers in de duikindustrie lokale of nationale inwoners zijn, en dat duikcentra zich grote zorgen maken over de aantasting van het milieu. De meesten van hen meldden negatieve veranderingen op de duiklocaties die ze de afgelopen tien jaar bezochten.

Natuurlijke bondgenoten

"In tegenstelling tot massatoerisme, dat schadelijk kan zijn voor lokale gemeenschappen en mariene milieus, kan duiktoerisme, mits goed beheerd, economisch rendabel, sociaal rechtvaardig en ecologisch duurzaam zijn", aldus Anna Schuhbauer, hoofdauteur van de studie en visserijwetenschapper aan de University of British Columbia.

"Met hun eigen belang bij gezonde ecosystemen en een overvloed aan zeeleven zijn duikcentra natuurlijke bondgenoten in natuurbehoudsinspanningen."

De onderzoekers adviseren nu om monitoringsystemen in de hele sector te standaardiseren, duikoperators formeel te betrekken bij beslissingen over het beheer van het mariene milieu en ecotoerisme te erkennen als een centraal onderdeel van duurzame, op de oceaan gebaseerde, of 'blauwe' economieën.

Ook steunen ze de inspanningen van duikoperators om zich te organiseren in coöperaties met een gezamenlijke politieke stem via het Atlas Aquatica-initiatief, dat al pilotprojecten in Mexico en Italië ondersteunt.

Ook onderzoekers van de James Cook University (Australië), Marisol Plascencia de La Cruz van Centro (Mexico), National Geographic Society, North-West University (Zuid-Afrika), Ørsted (Denemarken), UC Santa Barbara, University of Pretoria (Zuid-Afrika) en de University of Washington namen deel aan de studies, dat zojuist is gepubliceerd in het tijdschrift Cell rapporteert over duurzaamheid.

