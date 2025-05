Scuba Diver North America nummer 26 is nu verkrijgbaar!

Nieuwsoverzicht

Rork Media Limited neemt Scuba Show over en Californië Duiknieuws, Anne Hasson neemt afscheid van Aggressor Adventures, Emperor start Adventure-bedrijf, twee duikboten vliegen in brand in Thailand en HEAD begint onderhandelingen om de Aqualung Group te kopen.

De Malediven, deel twee

Stuart Philpott zet zijn eilandhoppen rond de Malediven voort en maakt deze keer een tussenstop op het 'duikerseiland' Vilamendhoo.

Vragen en antwoorden met Brandi Mueller, deel één

We spreken met de gevierde onderwaterfotograaf, kapitein van liveaboards en liefhebber van scheepswrakken uit de Tweede Wereldoorlog Brandi Mueller over haar liefde voor reizen, de aantrekkingskracht van gezonken wrakken en hoe het is om zes maanden per jaar in Truk Lagoon door te brengen.

Roatán

We weten allemaal dat duiken een zen-achtige sfeer heeft en een gevoel van rust en ontspanning teweegbrengt. Maar waarom zou je dit niet naar een hoger niveau tillen met een meeslepende retraite die duiken en snorkelen combineert met yoga?

Onderwater Fotografie

In zijn laatste column, The Art of Captivating Macro Portraits, besprak Walt Stearns enkele van zijn technieken om macro-onderwerpen op een meer complementaire manier vast te leggen. Deze keer duikt hij in (geen woordspeling bedoeld) een specifieke fotografiestijl die bekend staat als Close-Focus, Wide-Angle. fotografie – algemeen bekend als CFWA.

Scuba Show Californië

De Scuba Show, die inmiddels al 38 jaar bestaat, keert in 2025 terug naar Long Beach en belooft een overvloed aan interessante sprekers, een scala aan leuke activiteiten en attracties, en een breed scala aan exposanten om bezoekers te inspireren en te informeren.

Thailand

Richard Aspinall verkent de Similan- en Surin-eilanden in de noordelijke Andamanse Zee aan boord van de Thailand Aggressor en vindt een overvloed aan zeeleven, van scholen vissen tot macrowezens.

TECH: Bikini Atoll, deel drie

Don Silcock rondt zijn odyssee af met een verkenning van het wrakduikmekka van de wereld.

Wat is er nieuw

Nieuwe producten op de markt, waaronder de Santi Diving Edge droogpak, Fourth Element Duffel in grijs, nieuwe kleuren van het XDEEP Radical-masker, de Seac Tablet duikcomputer, Santi Diving softshelljack en de Dynaskin-serie van DynamicNord.

Extra testen

Redactioneel directeur Mark Evans beoordeelt en recenseert de portemonnee-vriendelijke Seac Screen duikcomputer.

Divers Alert Network

Gezien de huidige golf van zinkingen en branden aan boord van duikboten en liveaboards, is dit een tijdige herinnering aan de dingen waar u op moet letten voordat u uw volgende avontuur boekt.

VraagMark

Mark Newman beantwoordt vragen over de vraag of reddingscilinders open of gesloten moeten blijven en over het opbergen van cilinders in voertuigen bij warm weer.