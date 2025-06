Scuba Diver nummer 98 is nu verkrijgbaar

Klik hier voor de Scuba Diver uitgave 98

Er geldt nu een klein maandelijks bedrag om de laatste te lezen digitaal Duiker magazine, maar we hebben een gratis proefperiode van 30 dagen om u ten laatste aan te melden digitaal kwestie.

Als alternatief kunt u de digitaal tijdschriften van kwestie 97 en eerder gratis door gewoon naar de website.

Of ga naar een duikwinkel en koop een print gratis kopiëren.

Nieuwsoverzicht

De recompressiekamers van Engeland worden bedreigd, Attenborough's nieuwste documentaire creëert bewustzijn over de gevaren van de oceaan en Paul Toomer verlaat Dive RAID.

DAN Europe Medische vragen en antwoorden

De DAN-experts bespreken gedempt gehoor en volle oren na een duik, en de zorg voor een duiker met DCI.

De Malediven, feest één

Hoofdredacteur Mark Evans heeft in zijn lange tijd in de duikindustrie op talloze liveaboards gevaren, maar hij vindt dat de MY White Pearl, die momenteel in de wateren van de Malediven vaart, het meest luxueuze en weelderige schip is waarop hij tot nu toe heeft gevaren en dat het absoluut de bijnaam 'superjacht' verdient.

Vragen en antwoorden met Stephen Frink, deel twee

We sluiten af ​​met een gesprek met Stephen Frink, ongetwijfeld een van de meest gepubliceerde onderwaterfotografen ter wereld, over een aantal van zijn meest memorabele avonturen.

Wales

Nadat hij 20 jaar St Brides Haven in Pembrokeshire had verkend, dacht Lloyd Rees-Jones dat hij alles had gezien wat deze duik vanaf de kust te bieden had, maar hij had het al snel mis toen hij een andere vorm van nachtduiken ontdekte.

Divers Alert Network

Klaus Stiefel bespreekt wat modern hersenonderzoek heeft ontdekt over angst en hoe deze bevindingen verband houden met duiken.

Indonesië, deel één

1,250 km in 13 dagen vanaf het zuidelijkste puntje van Indonesië noordwaarts door de Bandazee en helemaal tot aan Raja Ampat: daar zijn duiklegendes van gemaakt. Daniel Brinckmann, redacteur van Scuba Diver Deutschland, deelt het eerste deel van zijn tweedelige 'Pearls of Banda & Misool'-avonturenverslag over de uitzonderlijke driemaster Amira.

Cuba

Walt Stearns verkent de legendarische Jardines de la Reina – de tuinen van de Koningin – in Cuba en raakt gefascineerd door de legioenen haaien die hem onder het wateroppervlak opwachten.

TECH: De Filipijnen

Toen hem gevraagd werd of hij wilde duiken op het wrak van een nieuw vliegdekschip, hoefde Samir Alhafith niet lang 'ja' te zeggen en zo begon een spannende ontdekkingsreis naar de Filipijnen.

Nieuws

Nieuwe producten op de markt, waaronder de XDEEP Radical small maskeren, SeaLife's SportDiver S smartphonebehuizing, de Mares Quad 2 duikcomputer, de Gen-X Pathfinder stroboscoop, de Mares HV donut vleugel-en-harnas, en een nieuwe kleurstelling voor het Fourth Element Tidal-gewaad.

Extra testen

Daniel Brinckmann beoordeelt en recenseert de lichtgewicht rug-opblaasbare reis BCD van Scubapro, de Navigator Lite.

Monty's overpeinzingen

Monty Halls en een dapper team trekken ten noorden van de grens naar Schotland om 'de geschiedenis in te duiken'.