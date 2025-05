Scuba Diver uitgave 97 is nu verkrijgbaar!

Klik hier voor de Scuba Diver uitgave 97

Er geldt nu een klein maandelijks bedrag om de laatste te lezen digitaal Duiker magazine, maar we hebben een gratis proefperiode van 30 dagen om u ten laatste aan te melden digitaal kwestie.

Als alternatief kunt u de digitaal tijdschriften van kwestie 96 en eerder gratis door gewoon naar de website.

Of ga naar een duikwinkel en koop een print gratis kopiëren.

Nieuwsoverzicht

Griekse techduikers vinden bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog, Anne Hasson gaat met pensioen bij Aggressor Adventures, Emperor lanceert nieuwe Adventure-divisie en er zijn twee branden op boten in Thailand.

DAN Europe Medische vragen en antwoorden

De experts van Divers Alert Network bespreken decompressieziekte en de juiste behandelingen.

Spanje

Will Appleyard bezoekt een van de meest beschermde natuurgebieden in het Middellandse Zeegebied, vlak bij de kust van de Costa Brava. Hij treft er een bloeiend onderwaterleven aan dat een walhalla is voor duikers.

Vragen en antwoorden met Stephen Frink, deel één

We spreken met Stephen Frink, ongetwijfeld een van de meest gepubliceerde onderwaterfotografen ter wereld, over een aantal van zijn meest memorabele avonturen en over wat het betekent om aan het roer te staan ​​van het tijdschrift Alert Diver van DAN.

Indonesië

De Cenderawasih-baai in Indonesië is wereldberoemd vanwege de ontmoetingen met walvishaaien die je er kunt spotten. Maar zoals Mathew Kempton uitlegt, zijn deze ontmoetingen weliswaar een hoogtepunt, maar er is hier nog veel meer te beleven dan alleen duiken met de grootste vissen ter wereld.

Divers Alert Network

Leden van het DAN-team vertellen over drinken en duiken, en geven advies over hoe je hier op een verantwoorde manier mee om kunt gaan.

Egypte

Wist je dat ongeveer 20% van alle vissen die je in de Rode Zee tegenkomt, nergens anders ter wereld voorkomt? Lawson Wood vertelt ons er meer over.

Compactcamera versus spiegelloos

Ross McLaren grapt altijd dat toen hij begon met duiken, de ene dure hobby een andere in fotografie voortbracht... maar moest het nou echt zo duur zijn? Moet je echt duizenden ponden uitgeven om goede foto's te kunnen maken?

De Maldiven

Stuart Philpott geniet van een heerlijk diner en wijn in het vijfsterren Lily Beach Resort, maar vindt dat de onderwaterwereld even aantrekkelijk is als de verleidingen boven water. Dit is dus een droompartner voor iedereen die van de fijnere dingen in het leven houdt.

TECH: CCR-kennismaking

Don Silcock legt uit waarom hij voor gesloten circuit rebreathers kiest en bespreekt hoe een gewenningssessie met twee eenheden eindigde in een vrij dure aankoop – en de belofte van meer avonturen in de toekomst.

Wat is er nieuw

Nieuwe producten die op de markt komen, zijn onder andere de OrcaTorch ZD710 MK2 duiklamp, de Mares Puck Lite duikcomputer, de Fourth Element Tidal robe, de Mares Prestige BCD en de SeaLife Sea Dragon Duo 10K+ Colour Boost videolampen.

Monty's overpeinzingen

Monty Halls vertelt hoe duiken voor geweldige en levensveranderende ervaringen kan zorgen.