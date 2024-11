Scuba Diver uitgave 91 is nu verkrijgbaar!

Klik hier voor de Scuba Diver uitgave 91

Nieuwsoverzicht

All Star Liveaboards organiseren de Tech Week in Egypte, tragisch duikersongeluk op Malta, BSAC lanceert Adventure Diver, wrak in Dorset geïdentificeerd en talloze prijzen van Bite-Back.

DAN Europe Medische vragen en antwoorden

De experts van Divers Alert Network onderzoeken de problemen rond oorpijn en duiken.

Gibraltar

Gibraltar is een klein stukje Engeland, gelegen aan de toegangspoort van de Atlantische Oceaan tot de Middellandse Zee. Volgens Mark Evans zou het wel eens de ultieme bestemming voor een lang weekend voor Britten kunnen zijn.

Vragen en antwoorden met Dawn Kernagis, deel twee

We vervolgen ons gesprek met Dawn Kernagis, lid van de Women Divers Hall of Fame en NASA-getrainde NEEMO Aquanaut en directeur van wetenschappelijk onderzoek bij DEEP. Ze vertelt wat haar aanhoudende interesse in onze blauwe planeet drijft en wat de toekomst in petto heeft voor het leven onder water.

De Filipijnen

Adrian Stacey bespreekt een waargebeurd succesverhaal op het gebied van zeebehoud in de Filipijnen.

Grenada

Speciale gids van 16 pagina's over de eilanden Grenada, Carriacou en Petit Martinique, waarin de grote verscheidenheid aan duikmogelijkheden wordt getoond, waaronder een ware vloot aan scheepswrakken.

Mosterd's Masterclass

Alex Mustard richt zijn aandacht op koraalriffen.

Vragen en antwoorden: Dawn Kernagis, deel één

We spreken met Dawn Kernagis, lid van de Women Divers Hall of Fame en een door NASA opgeleide NEEMO Aquanaut, Fellow van The Explorers Club en directeur van wetenschappelijk onderzoek bij DEEP. Ze vertelt hoe ze in de eerste plaats met duiken in aanraking is gekomen, wat haar blijvende interesse in onze blauwe planeet drijft en wat de toekomst voor het leven onder water in petto heeft.

Cuba, deel twee

Stuart Philpott rondt zijn 'ambitieuze' 14-daagse duikreis door Cuba af met een reis van 1,000 km over de weg, met een paar binnenlandse vluchten voor de goede orde.

Mosterd's Masterclass

Alex Mustard kijkt naar split-level fotografie technieken.

Vanuatu, deel één

Adrian Stacey start een serie artikelen over het Pacifische paradijs Palau, te beginnen met de hoofdstad Port Vila.

Cornwall

Cornwall ligt op het uiterste zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk en de Atlantische Oceaan is het kruispunt van drie oceaanstromingen. De resulterende combinatie van getijdenstromen en verschillende temperaturen biedt de perfecte omstandigheden voor een grote diversiteit aan leven om te gedijen, zoals Lewis Michael Jefferies uitlegt.

Divers Alert Network

Audrey Cudel onderzoekt factoren die ervoor zorgen dat duikers hun grenzen overschrijden.

TECH: Bikini Atoll, deel twee

Don Silcock vervolgt zijn tocht door het Mekka voor wrakduiken.

Wat is er nieuw

Maak kennis met de nieuwste fabrikant van duikuitrusting, DynamicNord. Dit in Duitsland gevestigde merk heeft de Britse markt betreden met een volledig assortiment aan uitrusting, waaronder BCD's en wings, vinnen, maskers, regelgevers, duikcomputers en meer.

Extra testen

PT Hirschfield beoordeelt en recenseert de innovatieve Backscatter Hybrid (HF-1) flitser.

Kamer dagboeken

Nieuwe bewegwijzering bij Stoney Cove en mogelijke wijzigingen in het aantal kamers in het Verenigd Koninkrijk.