Ryan Chen: Duiken met een beperking belachelijk maken

Ryan Chen is geboren en getogen in Los Angeles en groeide op met de toewijding om zijn opleiding te combineren met fysieke activiteit, of het nu gaat om wintersporten of de vechtsport Kendo – degene die bamboezwaarden en beschermende harnassen gebruikt. De zwarte band deed mee op nationaal niveau in de VS en in Japan.

Hij ontmoette zijn toekomstige zakenpartner Kent Yoshimura aan de University of California San Diego toen hij 19 was in 2009, en ze werden dikke vrienden. Dat was ook het jaar dat Chen een verwoestende verwonding aan zijn ruggenmerg opliep bij een snowboardincident, waardoor hij vanaf zijn middel verlamd raakte.

Hij studeerde af in zowel economie als scheikunde, maar hij kon zijn gebruikelijke actieve levensstijl niet opgeven en stapte over op parasporten. Hij trainde in rolstoelracen en werd onderdeel van het Amerikaanse Paralympische team, terwijl Yoshimura onderdeel werd van het Japanse Olympische judoteam.

Toen ontdekten de twee vrienden in 2013 het duiken. "Ik realiseerde me dat ik maar één leven had en dat er, ondanks mijn verlamming, nog steeds een enorme wereld te ontdekken viel", zegt hij. "Ik heb altijd een gevoel voor avontuur gehad en duiken bood me een unieke manier om te reizen, de natuur te ontdekken en te ervaren in zijn puurste vorm.

“Kent en ik hebben samen ons certificaat gehaald. Ik had een Groupon-korting gezien en Kent was mijn beste vriend die altijd ja zei tegen alles. Binnen twee weken waren we gecertificeerd PADI-duikers!”

Dat is goed bezig. De certificeringen van de vrienden werden die april behaald in Venice Beach in LA, en de Advanced Diver-certificering volgde snel.

Chen (rechts) en Yoshimura ontspannen op het dek

Dit was voordat PADI de adaptieve duiktraining die het nu aanbiedt, had geformaliseerd, hoewel de aanpassingen die toen beschikbaar waren, meer dan voldoende leken te zijn voor Chens behoeften. "Ik denk dat ik de eerste keer zowel opgewonden als nerveus was, maar toen we eenmaal in het water waren en alle trainingen hadden gedaan, voelde ik me erg op mijn gemak.

“Het coolste gevoel ter wereld is die eerste ademhaling onder water. Je voelt je alsof je een superkracht hebt. Het was beter dan ik had verwacht. Ik heb ook last van extreme zenuwpijn door mijn verlamming, en onder water zijn en ademen is bijna meditatief – de keren dat ik duik, voel ik me gewichtloos en heb ik geen pijn.”

Zelfverzekerd in het water

Als hem gevraagd wordt naar de moeilijkste aspecten om onder de knie te krijgen, zegt Chen: "Je masker onder water afdoen en leegmaken. Ik denk dat ik me na ongeveer 10 duiken zelfverzekerd begon te voelen in het water." De instructeurs die hij beschrijft als "super-empathisch. Ik denk dat duikinstructeurs over het algemeen liefde wat ze doen.”

Chen staat op het punt om in de zee te glijden

De eerste duik in open water was bij Catalina Island in Zuid-Californië: “Prachtige kelpbossen, en dat bracht ons op het juiste spoor – Kent en ik hebben samen op veel plekken over de hele wereld gedoken, van Nieuw-Zeeland tot Japan, Thailand en het Caribisch gebied.”

Mijn favoriete plekken tot nu toe zijn Hawaï en Nieuw-Zeeland en de cenotes van Mexico, terwijl Tahiti en Indonesië op de bucketlist staan. Nergens is het verboden gebied en de vrienden proberen te duiken als onderdeel van hun frequente zakenreizen "en duiken in te passen waar we maar kunnen!"

Tijdens die reizen lijken ze volgens Chen's verslag een regenboogpad te hebben bewandeld, waarbij ze geen obstakels tegenkwamen op duiklocaties zolang er maar een goede vooruitplanning werd toegepast, en er moeite werd gedaan om de meest geschikte duikwinkel voor elk gebied te onderzoeken en te contacteren. Ze hebben zich altijd welkom gevoeld en hebben geen negatieve ervaringen gemeld.

Kort nadat ze duikers waren geworden, kwamen Chen en Yoshimura met een product van het type groene thee, met cafeïne, genaamd NeuroGum, gevolgd door NeuroMints. De "wellness"-snoep bood, zo vonden ze, een gezonde manier om het energieniveau op peil te houden.

De producten werden via crowdfunding gefinancierd en gescoord op Shark Tank (de VS Draken nest) en begonnen grotere investeerders aan te trekken. Tegenwoordig zijn ze in ongeveer 12,000 winkels te vinden en ook beschikbaar online..

Ryan Chen

Chen is de CFO van het bedrijf voor de CEO van Yoshimura en hij is ook een fervent investeerder geworden, vaak in voedselproducten. Hij werd benoemd tot de elite Forbes 30 Under 30-lijst in 2019.

Duiktherapie

Wat Chen verraste aan duiken is hoe therapeutisch het is. “We waren aan het duiken in Nieuw-Zeeland als onderdeel van ons PADI-partnerschap en we zagen een aantal fantastische dieren in het wild. Toen zei de duikmeester, Caroline: 'De oceaan kent geen hekken' en dat vond ik echt cool. Je ziet wilde dieren echt in hun echte habitat. Niet in een aquarium of dierentuin, maar in hun echte thuis.”

Zulke ervaringen hebben Chens interesse in het milieu aangewakkerd. “Mijn interesse in natuurbehoud groeide aanzienlijk tijdens mijn reis als medeoprichter van Neuro. Door nauw samen te werken met toeleveringsketens kreeg ik inzicht uit de eerste hand in de milieu-impact van productie en afval. Dit begrip verdiepte mijn bewustzijn van de dringende behoefte aan duurzaamheid.

Chen onder water

“Ik ben tot het besef gekomen dat we op een cruciaal kruispunt voor de mensheid staan ​​– een punt waarop we beslissende maatregelen moeten nemen om afval te verminderen, ecosystemen te beschermen en een duurzamere toekomst te creëren voor iedereen en alles op deze planeet.”

Deze zorgen leidden tot de huidige relatie met de liefdadigheidsinstelling PADI AWARE. "Het is absoluut de beste samenwerking! We kwamen op het idee van Neuro functionele kauwgom en pepermuntjes toen we in 2013 aan het duiken waren. Snel door naar deze samenwerking en doneren aan het behoud van de oceaan is een droom die uitkomt."

De link betekent dat 20% van de opbrengst van de verkoop van blikken Neuro in beperkte oplage, met oceaanthema en co-branded, naar de Stichting PADI Aware.

Wat vindt Ryan Chen nu het leukst aan duiken? “Ik denk dat het is om in het heden te zijn. We leven in een snelle wereld, met zoveel afleidingen door technologie. Duiken stelt je in staat om je te concentreren op het nu en moeder natuur te waarderen.

Oppervlakte-interval

“Duiken heeft een transformatie voor mij betekend, zowel emotioneel als sociaal, vooral na mijn ruggenmergletsel. Het werd een krachtig hulpmiddel voor genezing, waardoor ik weer een gevoel van avontuur kon ervaren en de wereld op een nieuwe manier kon verkennen.

"Wat het nog specialer maakt, is dat ik de ervaring deel met mijn beste vriend en het aan anderen laat zien. Ik heb veel mensen geholpen met het certificeren, waaronder mijn vriendin en goede vrienden, en samen onvergetelijke herinneringen gecreëerd.

“Duiken is ook een bron van inspiratie geweest: het speelde een cruciale rol bij het ontstaan ​​van het idee voor NeuroGum. Het is meer dan alleen een recreatieve activiteit; het is een hoeksteen van mijn persoonlijke en professionele reis.”

Jong De Reus

Voor PADI's Adaptive Scuba Week (onder) de leden van het trainingsbureau en AmbassaDivers is gevraagd om de moeite te nemen om anderen te nomineren die zij graag zouden zien duiken. "Ik verwijs de leden van de band Young the Giant door om hun PADI Scuba Diving-certificaat te halen," zegt Chen.

Young The Giant – nieuwe rekruten voor de duiksport?

De alternatieve rockband uit Californië viert haar 20-jarig jubileum in de business en hij volgt ze al sinds 2011. Er is een ongewone foto van hem waarop te zien is hoe hij crowdsurft in zijn rolstoel terwijl ze spelen op een rockfestival.

"We hebben zojuist onze speciale editie Neuro blik met hen, die hun tweede album viert Mind Over Matter [uit 2013]. Het album gaat over mentale gezondheid en het overwinnen van obstakels – precies wat duiken mij heeft geholpen.

“Ik wil dat ze de helderheid en kalmte die jij onder water ervaart, uit de eerste hand ervaren, omdat ik weet dat de sport van het duiken hen op dezelfde manier zal inspireren als hun muziek mij heeft geïnspireerd.”

“Duiken biedt een gevoel van gewichtloosheid dat een van de ervaringen is die het dichtst bij het gevoel van in de ruimte zijn komt. Wanneer je onder water bent, ondersteunt het drijfvermogen dat door het water wordt gecreëerd je lichaam, waardoor je het gevoel hebt dat je moeiteloos zweeft.

“Ik denk en hoop dat aangepast duiken steeds toegankelijker wordt voor meer mensen. Ik hoop dat er meer subsidies beschikbaar komen om meer mensen in het water te krijgen.”

Op zoek naar de volgende duik