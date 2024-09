Duiken op afgelegen locaties, veiligheid op een liveaboard – en Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wrakduikliefhebber en buitengewone onderwaterfotograaf Pete Mesley zal twee niet te missen lezingen geven op het hoofdpodium van het in Sydney gevestigde GO Duikshow ANZ aan het einde van de maand.

Pete's passie voor duiken begon ruim 33 jaar geleden in de koude Engelse wateren. Hier ontstond zijn 'Lust for Rust' en vanaf dat moment wijdt hij zich aan het onderzoeken, vinden, duiken en fotograferen van wrakken.

Met meer dan 7,000 uur ervaring in het water in meer dan 29 verschillende landen, is Pete sinds 1991 fulltime werkzaam in de duikindustrie. Pete is niet alleen PADI-cursusdirecteur, maar ook technisch duiker. instructeur Trainer. Pete is met name een van de meest ervaren technische duikers en instructeurs van het zuidelijk halfrond.

Pete is zeer succesvol duik reizen zakelijk Lust4Rust en Shock&Awe Big Animal Diving Excursions richt zich op het meenemen van ervaren duikers naar gespecialiseerde duiklocaties over de hele wereld. Plaatsen als Truk Lagoon, de Salomonseilanden, Bikini Atoll, de Grote Meren, Sri Lanka, Palau, de Stille Zuidzee en NZ.

Zijn ervaring breidt zich ook uit naar de film- en wetenschappelijke industrie. Pete heeft ook een lidmaatschap voor de felbegeerde Explorers Club verdiend.

Pete, een goed gepubliceerde en zeer ervaren onderwaterfotograaf, heeft een honger naar het vinden van nieuwe plaatsen, nieuwe wrakken en avontuur en het documenteren ervan. Zijn nieuwste project is het 3D-modelleren van alle wrakken van Truk Lagoon in het Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Hij is over de helft van het in kaart brengen van de grootste reeks wrakken ter wereld.

www.lust4rust.co

Pete's lezingen op het hoofdpodium zijn:

Duiken op afgelegen locaties en veiligheid op liveaboards – Essentiële dingen om te weten!

Er zijn de afgelopen tien jaar enorm veel duikboot-zonken geweest. Te veel! Sommige fataal. Hoe komt dat? We kijken naar welke vragen je aan de operators moet stellen, om je te helpen een weloverwogen beslissing te nemen over of je je leven met hen op het spel wilt zetten of niet. We kijken naar mogelijke 'rode vlaggen' waar je op moet letten. Ik zal je ook wat tips geven over hoe je je het beste kunt voorbereiden op reizen op afgelegen locaties, essentiële levensondersteunende apparatuur en de juiste voorbereiding, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Omdat ik persoonlijk getuige ben geweest van zo'n zinking, zal ik je vertellen hoe ik met zo'n gebeurtenis omging.

Truk Lagoon Wrak Basislijn Project

Met behulp van fotogrammetrietechnieken hebben we een volledige en uitgebreide 3D-modelleringsbasislijn van alle duikbare wrakken van Truk Lagoon (Chuuk Lagoon) voltooid. Door deze essentiële basislijn te verkrijgen, kunnen we de toekomst van Truk veiligstellen en de rijke geschiedenis van het gebied toekomstbestendig maken, zelfs lang nadat alle wrakken zijn uiteengevallen. Dit is pas fase 1 van het project. Zodra alle wrakken zijn gemodelleerd, is het plan om ze elke vijf jaar te renoveren. Dit zal ons hopelijk meer inzicht geven in de mate van degradatie van de wrakken. We zullen toekomstige fasen bespreken om hopelijk het toerisme in Chuuk voor de toekomst te laten groeien.

Duiken op afgelegen locaties, veiligheid op een liveaboard - en Truk Lagoon Wreck Baseline Project 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen tot proefduiken , een demonstratiezwembad, zeemeerminnen en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.