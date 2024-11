Paralympische atleet maakt zich bewust van bedreigingen voor koraalriffen

In het Verenigd Koninkrijk wordt koraalriffen gemakkelijk vergeten, maar uit nieuw onderzoek in opdracht van het merk SHEBA blijkt dat 75% van de volwassenen in het Verenigd Koninkrijk zich zorgen maakt over de staat van de koraalriffen wereldwijd. Toch zegt bijna de helft (48%) weinig of helemaal niets te weten over de rol die koraalriffen spelen bij het ondersteunen van de gezondheid van het zeeleven.

Nog eens 72% noemde klimaatverandering als de grootste waargenomen bedreiging voor koraalriffen, waarbij bijna een vijfde (18%) gelooft dat er geen hoop is om ze te redden en een kwart onzeker is. In een nieuwe video brengt oceaanvoorvechter en paralympisch zwemster Ellie Simmonds de Sheba Hope Grows-programmabeweging tot leven door middel van meeslepende verhalen, en spoort en inspireert ze het Verenigd Koninkrijk en daarbuiten om bewustzijn te creëren en actie te ondernemen om de schoonheid van onze oceanen te behouden en te herstellen.



Ellie zei: "Hoewel de riffen van de wereld zo ver weg lijken van het Verenigd Koninkrijk, hebben de gevolgen van klimaatverandering invloed op onze hele planeet, of het nu gaat om veranderende weerpatronen of het verlies van koraalriffen. We moeten meer doen om de natuur de kans te geven zich aan te passen en weerstand te bieden aan deze veranderingen.”

Ellie Simmonds met een van de Reef Stars

Nu de koraalriffen wereldwijd in gevaar zijn, heeft oceaanactivist Simmonds opnieuw de handen ineengeslagen met het merk SHEBA om te laten zien dat er nog hoop is voor het Great Barrier Reef. Het Sheba Hope Grows-programma toont de waardevolle rol van natuurherstel bij de wederopbouw van beschadigde riffen binnen het beroemdste rif van Australië.



Het Great Barrier Reef is slechts een van de locaties waar het programma impact heeft. Samen met haar partners zijn er nu 65 restauratielocaties in 12 landen, het grootste koraalrestauratieprogramma ter wereld.



Ellie zei: “Het behoud van onze oceanen is iets waar ik altijd gepassioneerd over ben geweest, vooral omdat water al jaren een groot deel van mijn leven uitmaakt. Ik ben verheugd om dit jaar weer samen te werken met het Sheba Hope Grows-programma om iedereen een nieuw verhaal van hoop te laten zien.

“Het is ongelooflijk om de kracht van rifsterren te zien en het team te ontmoeten achter deze kleine, unieke structuur die een grote impact heeft.

“Verandering kan niet alleen gebeuren, het gaat om de samenwerking tussen veel organisaties. Het laat zien hoe krachtig we kunnen zijn als we een gemeenschappelijk doel hebben: onze oceanen redden. Actie ondernemen om koraalriffen vandaag te herstellen, helpt onze oceanen te behouden voor toekomstige generaties.”

Samen met de Marine Experts van het Mars Sustainable Solutions-team bij het Great Barrier Reef nam Simmonds van dichtbij deel aan het herstel van koraal en leerde hij hoe het team meer dan tien jaar bezig was met het ontwikkelen van een schaalbare oplossing met het Mars Assisted Reef Restoration System. Dit maakt gebruik van Reef Stars, zeshoekige, met zand bedekte stalen constructies, die een stabiele basis vormen voor de groei van koraalfragmenten. Deze worden op de bodem van de oceaan geplant om het herstelproces van het koraalrif op gang te brengen.

Een Reef Star voorbereiden voor inzet om het herstel van koraalriffen te ondersteunen

Professor David Smith, Senior Director van Mars Sustainable Solutions en Chief Marine Scientist bij Mars Incorporated, zei:: "Dankzij het Sheba Hope Grows-programma heeft het team ter plaatse in Australië meer dan 400 rifsterren kunnen installeren, waardoor er weer leven is gekomen in deze gebieden van het Great Barrier Reef.”

Simmonds zag ook het werk dat het team uitvoert met partners zoals Citizens of the Reef, die een nieuwe methodologie gebruiken om riffen in de regio Cairns te tellen. Dit stelt hen in staat om gezondheidsgegevens te verzamelen over de staat van deze riffen, en dit te gebruiken als een kans om riffen te identificeren die mogelijk extra hulp nodig hebben.



Professor David zei: "Door samen te werken met lokale gemeenschappen kunnen we de biodiversiteit blijven promoten en belangrijke, duurzame oplossingen voor onze koraalriffen stimuleren, wat ons helpt in onze strijd tegen klimaatverandering. Er moet nog veel meer gebeuren, maar met ons toegewijde team en partners is dit een andere uiterst belangrijke stap in de goede richting."