Michelle Cove, Rosemary Lunn en Anne Hasson – Scuba Diving Hall of Fame 2025-ingewijden

De nieuwkomers van 2025 – Michelle Cove, Rosemary Lunn en Anne Hasson – in de prestigieuze International Scuba Diving Hall of Fame (ISDHF) zijn uniek, omdat het de eerste keer is dat alleen vrouwen worden toegevoegd.

De ISDHF, opgericht door het Ministerie van Toerisme van de Kaaimaneilanden in 2000, eert leiders in de duikindustrie die hebben bijgedragen aan het succes van recreatief duiken wereldwijd door innovatie en vooruitgang op het gebied van duiktoerisme, uitrustingontwerp, duikveiligheid, inclusiviteit, exploratie, avontuur, innovatie en meer.

De nieuwkomers van dit jaar zijn onder andere Simone Melchoir-Cousteau (Frankrijk) en Women Divers Hall of Fame (Verenigde Staten van Amerika) als Early Pioneers, Michelle Cove (Bahama's), Anne Hasson (Verenigde Staten van Amerika) en Rosemary E. Lunn (Verenigd Koninkrijk) als nieuwkomers en Hidy Yu Hiu-Tung (Hongkong) als Trailblazer, een nieuwe categorie voor de ISDHF.

Ze sluiten zich aan bij andere opmerkelijke vrouwen in de industrie in de ISDHF, waaronder Jill Heinerth (2020), Dr. Eugenie Clark (2010) en Cathy Church (2008).

De nieuwkomers van 2025 worden officieel opgenomen in de Hall of Fame tijdens een ceremonie op de Kaaimaneilanden op 20 september 2025.

De nieuwkomers van dit jaar werden geselecteerd op basis van hun belangrijke bijdrage aan de duikindustrie:

Michelle Cove (De Bahama's)

Michelle Cove speelde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van Stuart Cove's Dive Bahamas tot een van de grootste duikbedrijven in het Caribisch gebied. Ze verwierf en liet watersport- en duikconcessies groeien voor grote partners zoals Atlantis Resort, Baha Mar, Carnival Cruise Lines en privéclubs. Onder haar leiding ontwikkelde het bedrijf een divers aanbod, waaronder SCUBA, SNUBA, SEA TREK, SUB (Submersible Underwater Bubble), snorkelen, watersporten en onderwaterfotografie en -video, waardoor oceaanervaringen van wereldklasse toegankelijk werden voor bezoekers over de hele wereld.

Michelle is een ervaren duikleider voor haaien en is al haar hele leven een pleitbezorger voor haaienveiligheid, educatie en mariene bescherming. Haar samenwerking met de PEW Environmental Group en Bahamas National Trust leidde in 2011 tot de oprichting van het Bahamas Shark Sanctuary, het eerste in zijn soort in de Atlantische Oceaan. Ze is ook een belangrijke pleitbezorger geweest voor bewustwording en uitroeiing van invasieve koraalduivels, evenals koraalbescherming, implementatie van kwekerijen en initiatieven voor het planten van planten om vitale rifecosystemen te helpen herstellen.

Michelle Baai

Michelle is een PADI Open Water Scuba Instructor en heeft talloze duikers kennis laten maken met de schoonheid van de Bahama's, wat hen inspireerde tot het behoud van de oceaan. Ze was integraal betrokken bij de oprichting van de organisaties Ocean Watch Bahamas en Children on the Reef, die zich richten op het onderwijzen van de Bahamaanse jeugd over de oceaan, het bevorderen van carrières in de watersportindustrie en het behoud van de zee.

Michelle's expertise strekt zich uit tot de film- en televisie-industrie, waar ze talloze televisie- en filmpersoonlijkheden heeft opgeleid om te duiken en heeft gediend als veiligheidsduiker, on-camera talent en stuntartiest. Haar werk omvat grote producties zoals James Bond, Into the Blue, Flipper en projecten voor Discovery Channel, National Geographic, BBC Natural History Unit, Food Network en History Channel.

Tegenwoordig is Michelle's bedrijf Resort Lifestyle Ltd eigenaar en exploitant van Albany en Lyford Cay Watersports, dat eersteklas duik-, snorkel- en watersportervaringen biedt op de Bahama's.

Anne Hasson (Verenigde Staten van Amerika)

De baanbrekende inspanningen van Anne Hasson brachten een revolutie teweeg in de liveaboard-duikindustrie door in 1984 de beroemde Cayman Aggressor te lanceren. Als Vice President van Aggressor Adventures houdt Anne toezicht op de afdelingen Reserveringen, Marketing en Advertenties, waarbij ze de integriteit en het imago van het merk en de bedrijfsidentiteit van het 41 jaar oude bedrijf handhaaft. Tegenwoordig stelt Aggressor Adventures nieuwe normen voor duik- en avontuurlijk toerisme wereldwijd.

Onder haar leiding is Aggressor Adventures uitgegroeid tot een organisatie met 24 internationale duikjachten, karakteristieke lodges, vogelobservatie- en riviercruises, die actief zijn op toplocaties zoals de Bahama's, Belize, de Kaaimaneilanden, de Galapagoseilanden, Egypte, de Malediven en nog veel meer.

Anne Hasson

Anne is een gepassioneerde voorvechter van duurzaam duiken en promoot milieuvriendelijke reispraktijken om mariene ecosystemen te beschermen op alle Aggressor-locaties. Ze is ook instrumenteel in het vaststellen van hoge klantenservicenormen, waardoor Aggressor Adventures een wereldwijde leider in de toerisme-industrie wordt.

Anne is tevens lid van de Raad van Bestuur van de Sea of ​​Change Foundation, waar ze een bijdrage levert aan wereldwijd natuurbehoud. Ook is ze opgenomen in de Women Divers Hall of Fame (2010).

Rosemary Lunn (Verenigd Koninkrijk)

De benoeming van Rosemary Lunn is een historische mijlpaal, want zij is de eerste Britse vrouw die deze eervolle onderscheiding ontvangt.

Rosemary brengt tientallen jaren aan expertise mee naar haar diverse bijdragen en heeft een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van de duikindustrie. Ze is een gewaardeerde professional, productieve journalist, spreker, docent, evenementenorganisator en een voorvechter van duikveiligheid en -educatie.

Rosemary is een ervaren duikinstructeur met certificeringen als PADI IDC Staff Instructor, BSAC Advanced Instructor en Trimix- en CCR-duiker. Ze heeft ruime ervaring als docent in het Verenigd Koninkrijk en internationaal.

Haar invloed reikt verder dan recreatief en technisch duiken: ze is de eerste niet-militaire burger en de eerste vrouwelijke duiker die zich bij het Britse Ministerie van Defensie heeft aangesloten als onderdeel van het Defence Diving Standards Team.

Rozemarijn Lunn

Rosemary is een vernieuwer op het gebied van technisch duiken. Ze was medeoprichter van het geavanceerde en technische duiksynposium EUROTEK, richtte TEKDiveUSA op en coördineerde Rebreather Forum 3 namens AAUS, DAN en PADI.

Ze was lid van het bestuur van de Scuba Industries Trade Association (SITA) en is lid van de British Diving Safety Group (BDSG), waar ze de industrienormen en beste praktijken blijft vormgeven.

Haar uitstekende bijdragen leverden haar erkenning op, waaronder de SSI Platinum Diver Award, en ze is een Associate Member van de Women Divers Hall of Fame.

Vroege pioniers

Simone Melchoir-Cousteau, uit Frankrijk, wordt algemeen erkend als de eerste vrouwelijke duiker en aquanaut, en de geliefde vrouw en partner van de legendarische oceanograaf, Jacques-Yves Cousteau. Ze speelde een sleutelrol in zijn mede-uitvinding van de Aqualung, een revolutionaire uitvinding die het duiken transformeerde, en hem kennis liet maken met de ingenieur en de financiering.

Zij speelde een belangrijke rol bij de verwerving van Calypso, het beroemde onderzoeksschip van de familie Cousteau, en speelde een sleutelrol in de operatie op zee. Voor de Calypso's vroege expedities verkocht ze haar familiejuwelen en bontjassen om brandstof en essentiële navigatie-instrumenten voor het schip te kopen. Ze stond bekend als 'La Bergere', de herderin, omdat ze 40 jaar lang als verpleegster, psychiater en moeder voor de volledig mannelijke bemanning fungeerde.

In 1963 schreef Simone geschiedenis door 's werelds eerste vrouwelijke aquanaut te worden toen ze de Conshelf II onderzeese habitat in de Rode Zee bezocht. Haar nalatenschap als een pionierende vrouw in het duiken en de verkenning van de oceaan blijft generaties ontdekkingsreizigers en natuurbeschermers wereldwijd inspireren.

Simone Melchoir-Cousteau

De Women Divers Hall of Fame is gevestigd in de VS en is bedoeld om de bijdragen van vrouwelijke duikers te erkennen en te eren en de volgende generatie duikers te ondersteunen. Het is een internationale, non-profitorganisatie en professionele erevereniging waarvan de bijdragen van de leden betrekking hebben op uiteenlopende gebieden, waaronder kunst, wetenschap, geneeskunde, exploratie en technologie, onderwaterarcheologie, zakenleven, media, training en onderwijs, veiligheid, commercieel en militair duiken, vrijduiken en onderwatersporten.



WDHOF nam in 71 haar eerste lichting van 2000 leden op, met enkele van de meest invloedrijke vrouwen in de duikgeschiedenis, zoals Dr. Sylvia Earle, vermaard oceanograaf, en Dr. Eugenie Clark, beter bekend als de 'Shark Lady', erkend voor hun baanbrekende bijdragen aan mariene wetenschap en exploratie. Vanaf 2024 zijn er 260 leden in de Hall, afkomstig uit 30 Amerikaanse staten en territoria en 22 landen wereldwijd.

Women Divers Eregalerij

baanbreker

Hong Kong's Hidy Yu Hiu-Tung is een geprezen internationale actrice en model met meer dan 19 jaar ervaring in het duiken, waarbij ze haar passie voor de oceaan combineert met een dynamische carrière in de publieke belangstelling. Als gecertificeerd duikinstructeur, technisch duiker en freediver heeft Hidy Yu niet alleen de kunst van onderwaterverkenning onder de knie, maar is ze ook een toegewijde pleitbezorger geworden voor het behoud van de zee.

In 2011 werd ze benoemd tot woordvoerster van Miss Scuba International, waarbij ze haar invloed gebruikte om op te komen voor de bescherming van mariene ecosystemen. Haar toewijding aan oceaanbelangenbehartiging werd in 2016 nog groter toen ze ambassadeur werd voor de Asia Dive Expo (ADEX), waar ze nog steeds boeiende lezingen geeft over mariene bescherming aan een internationaal publiek.

Hidy Yu Hiu Tung

Hidy Yu onderneemt directe actie om het mariene milieu te beschermen. Sinds 2019 leidt ze initiatieven voor het opruimen van spooknetten in Hongkong. In 2023 werd ze benoemd tot Ghost Net Ambassador voor ADEX Singapore en ondernam ze een buitengewone, 23 uur durende, non-stop schoonmaakactie in de oceaan in Sabah. Daarmee onderstreepte ze haar toewijding aan tastbare inspanningen voor natuurbehoud.

Hidy's bijdragen aan de duikgemeenschap en milieubescherming hebben haar diverse prestigieuze onderscheidingen opgeleverd, waaronder de Industry Advocator Rising Star Award op ADEX China in 2018 en de NAUI Outstanding Service Award in 2021.

In 2024 richtte Hidy Yu de Bling Bling Ocean Foundation op, een organisatie die zich inzet voor het behoud van de oceaan door middel van liefdadigheidsinitiatieven en educatieve outreach. Ze maakt gebruik van haar platform als publieke figuur en creëert voortdurend bewustzijn over kritieke milieuproblemen en organiseert regelmatig natuurbehoudsactiviteiten.