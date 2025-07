Michael Aw zet de schijnwerpers op natuurbehoud

Michael Aw is een bekend figuur in onderwaterfotografie, oceaanonderzoek en -behoud, en hij zal de Foto Podium bij de GO Duikshow ANZ in september in Sydney.

Michael leidt initiatieven om het bewustzijn over mariene problematiek te vergroten en om instandhoudingsinitiatieven te promoten. Daarnaast is hij uitvoerend directeur van Deep Hope Inc., een organisatie die hij samen met Dr. Sylvia Earle heeft opgericht om onderzeeërs te ontwikkelen voor diepzeeonderzoek.

Vanwege zijn uitzonderlijke bijdragen aan de kunsten werd Michael geëerd met de prestigieuze NOGI Award en opgenomen in het genootschap van de American Academy of Underwater Arts and Sciences.

Hij is tevens Fellow van de Explorers Club, een bewijs van zijn expertise en leiderschap in het vakgebied. Met zijn passie voor exploratie heeft Michael vier expedities naar de Antarctische en Arctische gebieden geleid, waarbij hij waardevolle inzichten heeft geleverd in deze afgelegen en ongerepte omgevingen.

Als productief auteur heeft Michael 40 boeken geschreven over diverse aspecten van de oceaan en zijn kennis en ervaringen gedeeld met een wereldwijd publiek. Zijn werk heeft brede lof geoogst en hem meer dan 68 internationale fotografieprijzen opgeleverd, evenals de erkenning als een van 's werelds meest invloedrijke natuurfotografen door Outdoor Photographer.

Michael is de oprichter van Asian Geographic en OceanNEnvironment Ltd, een ngo die geregistreerd staat bij Environment Australia. Via deze platforms blijft hij zich inzetten voor het behoud van de oceanen en inspireert hij anderen om zich aan te sluiten bij de strijd om onze oceanen te beschermen voor toekomstige generaties.

Hij is ook producent en regisseur van verschillende films en muziek videos; 24 uur onder een regenboogzee – Malediven was zijn eerste documentaire over zijn 24-uurs duiken op het ondergedompelde rif, die in 2001 werd geproduceerd voor het National Geographic Channel. Zijn meest recente film is 2099 Power in Us, een film over klimaatactie om een wereldwijde netto-nuluitstoot tegen 2035 te bevorderen.

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer.