Mark Tozer bespreekt de 'verloren schepen' van Darwin Harbour

Technisch duiker en natuurbeschermer Mark Tozer zal spreken over de 'verloren schepen' van Darwin Harbour wanneer hij op het Tech Stage staat op de GO Duikshow ANZ in september in Sydney.

Weer of geen weer, Mark wandelt langs de kust van Zuid-Australië – zijn levenslange liefde voor de oceaan zit diep. Mark groeide op in Birkenhead, Zuid-Australië, en bracht als kind zijn weekenden door met snorkelen bij Semaphore. Dit ontketende een passie die inmiddels heeft geleid tot meer dan 8,000 duiken over de hele wereld.

Mark is een ervaren duiker sinds 1988 en onderzoekt diepe wrakken en mysterieuze locaties met behulp van geavanceerde rebreathers, gasmengsels en een onverschrokken nieuwsgierigheid. Van de wrakken uit de Tweede Wereldoorlog in Darwin Harbour tot de legendarische diepten van Truk Lagoon, de SS President Coolidge op Vanuatu en Palau, hij documenteert de onderwatergeschiedenis met precisie en zorg.

Marks toewijding beperkt zich niet tot duiken. Hij is zakenpartner van Rodney Fox Shark Expeditions met Andrew Fox, waarmee hij duikers de kans geeft om veilig grote witte haaien te ontmoeten en tegelijkertijd essentieel onderzoek te ondersteunen. Zijn werk voor natuurbehoud omvat de oprichting van Dive for Cancer in 2013 – waarmee hij geld inzamelde voor de Cancer Council – en de lancering van het Rodney Fox & Mark Tozer Museum and Research Centre, een meeslepend museum gewijd aan het zeeleven, duikerfgoed en oceaaneducatie.

In 2022 ging Mark als directeur aan de slag bij Sharks and Rays Australia (SARA), waar hij zich sterk maakte voor de bescherming van de meest verkeerd begrepen zeedieren van Australië.

Of het nu gaat om het leiden van natuurbehoudsinitiatieven, duiken met legendes als Dr. Sylvia Earle of het inspireren van de volgende generatie oceaanbeheerders, Mark Tozer blijft zijn passie omzetten in actie – zowel onder water als op het land.

Mark Tozer bespreekt de 'verloren schepen' van Darwin Harbour 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.