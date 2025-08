Mark Powell richt zich op de uitdagingen waarmee duikopleidingen te maken krijgen

Technisch instructeur, trainer en evaluator Mark Powell zal op het ANZ / Inspiration Stage aanwezig zijn tijdens de GA Duikshow in september in Sydney, waar werd gesproken over waarom training niet werkt – en wat we eraan kunnen doen.

Mark deed zijn eerste duikervaring op toen hij tien was, toen hij een proefduik maakte in een plaatselijk zwembad. Vanaf dat moment was hij verslaafd. Hij leerde duiken in 1987 en is sindsdien blijven duiken. Hij heeft gedoken in de Rode Zee, Costa Rica, Sri Lanka, Californië, de Golf van Mexico, het Midden-Oosten, Truk Lagoon, Bikini Atoll, de... Caribbean en de Middellandse Zee. Hij voelt zich echter het meest thuis in de wateren rond het Verenigd Koninkrijk, waar hij tot de beste wrakduiklocaties ter wereld behoort.

Mark begon in 1994 als instructeur en is sindsdien actief als docent. In 2002 richtte Mark Dive-Tech op, een speciaal technisch duikcentrum, met als doel technisch duiken van de hoogste kwaliteit te bieden.

Mark is een TDI/SDI Instructor Trainer Evaluator, Director of Global Development en lid van het Global Training Advisor Panel van TDI/SDI. Hij vertegenwoordigt TDI/SDI ook in een aantal internationale normeringsorganisaties, zoals BSI, ISO en RSTC. Hij levert regelmatig bijdragen aan diverse duiktijdschriften en is een vaste spreker op duikconferenties over de hele wereld.

In 2008 publiceerde Mark Deco for Divers, een veelgeprezen overzicht van de theorie en fysiologie van decompressie. Dit boek is snel uitgegroeid tot de standaardtekst over dit onderwerp en wordt door een aantal technische duikorganisaties aanbevolen.

In 2019 volgde Mark dit op met een nieuw boek, Technical Diving – An Introduction.

De GO Diving Show vindt plaats op het Sydney Showground op 6 en 7 september

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

