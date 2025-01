Bescherming van het mariene milieu met Fathoms Free

Duikers staan ​​voorop in de strijd voor het behoud van de zee, en Fathoms Free leidt de strijd in Cornwall – lees meer op het UK Stage op de GA Duikshow in maart, wanneer duikofficier en bestuurder Luke Bullus een presentatie zal geven.

Fathoms Free is een groep ervaren vrijwillige duikers en schippers die zich inzetten voor de bescherming van zeedieren en het milieu. Ze richten zich op het verwijderen van ALDFG (abandoned, lost, or otherwise gone fishing gear) en ander zeeafval uit de kustwateren van Cornwall en Devon. ALDFG, vaak 'ghost gear' genoemd, blijft 'vissen' door wilde dieren te verstrikken, te vangen en lukraak te doden.



Sinds de oprichting in 2014 heeft Fathoms Free initiatieven geleid om deze gevaarlijke stoffen uit de oceaan te verwijderen, om verdere schade aan het mariene milieu te voorkomen. De liefdadigheidsinstelling werkt ook samen met en ondersteunt andere organisaties door haar boten en ervaren schippers te gebruiken om te helpen bij beschermingsinspanningen die bijdragen aan een schonere, veiligere oceaan voor iedereen.

In de afgelopen tien jaar is Fathoms Free uitgegroeid tot een vooraanstaand pleitbezorger voor gezondere oceanen en inspireert het tot collectieve actie om mariene ecosystemen te beschermen voor toekomstige generaties.

Herstel van spookuitrusting

Luke is gepassioneerd door het behoud van de zee en besteedt het grootste deel van zijn vrije tijd aan herstelwerkzaamheden voor spookuitrusting en het behoud van de oceaan. In zijn lezing zal hij ingaan op de oprichting en evolutie van Fathoms Free en het aanhoudende probleem van spookuitrusting, inclusief belangrijke feiten en cijfers, en wat ze eraan doen.

