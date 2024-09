De snel naderende inauguratie GO Duikshow ANZ, dat dit weekend gehouden wordt op het Sydney Showground (28-29 september), belooft genoeg om bezoekers bezig te houden, niet in de laatste plaats - naast een overvloed aan exposantenstands, sprekers van wereldklasse, demonstratiebaden, VR-duiken en demonstratietanks - de kans om meer te leren over haaien in de unieke Shark in a Bus.

The Shark in a Bus is een historische maritieme collectie die is ondergebracht in een bijzondere Leyland-bus uit 1957. Er zijn allerlei tentoonstellingen en voorwerpen te zien die allemaal tot doel hebben haaien te ontrafelen en interessante informatie te verschaffen over deze roofdieren in de top van onze oceanen.

De hoofdtentoonstelling van de collectie, die grotendeels in de jaren 1960 en 1970 werd samengesteld, is ongetwijfeld Frankie, een vijf meter lange witte haai, maar er zijn ook walvisvangstasrtefacten, fossielen, haaienkaken en honderden andere intrigerende tentoonstellingen. Er zijn zelfs stukken van het Amerikaanse ruimtestation Skylab!

Leer meer over haaien in een unieke omgeving 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.