Leer meer over het Great Southern Reef van Australië met Dr. Elodie Camprasse

Dr. Elodie Camprasse is een marien ecoloog met een passie voor duiken, onderwaterfotografie en wetenschapscommunicatie, en ze zal spreken over de biodiversiteit van het Great Southern Reef op het ANZ / Inspiration Stage op de GA Duikshow in september.

Elodie's waardering voor de oceaan en haar verlangen om het zeeleven te beschermen, vinden hun oorsprong in haar jeugd toen ze begon met duiken. Na haar promotieonderzoek in zeevogelecologie aan Deakin University, heeft ze initiatieven geleid om mensen in contact te brengen met de lokale omgeving en het beheer van de zeewereld te vergroten.

Als onderdeel van haar onderzoek leidde ze ook de implementatie van een burgerwetenschapsprogramma dat gericht was op het verzamelen van gegevens over de mysterieuze reuzenkrabben en hun jaarlijkse bijeenkomsten op het Great Southern Reef.

Elodie werkt ook als milieuconsultant en maakt deel uit van het prestigieuze Homeward Bound-programma, dat erop gericht is vrouwen in STEM-vakken meer vaardigheden en zichtbaarheid te geven om de planeet beter te beschermen.

Elodie zei: "Ongeveer 70% van de Australiërs woont binnen een straal van 50 km van het Great Southern Reef. Toch weten maar weinigen van ons van de aanwezigheid ervan, laat staan ​​van het belang ervan en het unieke zeeleven. Dit deel van de wereld (de zuidelijke kustlijn van Australië) herbergt een meerderheid van soorten die nergens anders ter wereld voorkomen, en soorten die spectaculair gedrag vertonen, zoals de paring van inktvissen in Zuid-Australië, of de samenkomst van spinkrabben in verschillende delen van Victoria, Tasmanië en Zuid-Australië. Toch blijft dit zeeleven onderbelicht!

Duik met mij mee en ontdek de fantastische wezens van het Great Southern Reef en de aanpassingen die ze zo eigenzinnig en uniek maken. Je zult geïnspireerd raken om actie te ondernemen en bij te dragen aan een beter begrip van deze soorten, wat hen helpt om ze beter te beschermen.

Leer meer over het Great Southern Reef van Australië met Dr. Elodie Camprasse 2

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 6-7 september op het Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld zullen optreden. Ook zijn er tal van interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen en een demonstratiebad tot een proefduikbad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

Koop nu je tickets!

Kaartjes voor de GO Diving Show ANZ zijn nu te koop en u kunt profiteren van de 2-voor-1 vroegboekaanbieding tot 9 september – jij en je maatje/vriend/partner/echtgenoot mogen voor slechts $12, en kinderen tot en met 16 jaar mogen gratis naar binnen, waardoor het een perfect dagje uit is voor het hele gezin. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer. Zet de data dus nu in je agenda en bereid je voor op een episch weekend vol duikervaringen.