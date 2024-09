Kom naar een exclusieve vertoning van Diving Into The Darkness

Wij zijn verheugd dat de inauguratie GO Duikshow ANZ (28-29 september in Sydney Showground) wordt op een geweldige manier afgetrapt met een exclusieve vertoning op het hoofdpodium van de fenomenale, bekroonde documentaire Diving Into The Darkness.

Sluit je bij ons aan om 9.45 uur op het hoofdpodium op zaterdagochtend en bereid je voor op een van de meest opmerkelijke documentaires die ik de afgelopen jaren heb gezien (lees mijn volledige recensie hieronder). Nog beter, direct na de vertoning, Jill Heinerth zal zelf het hoofdpodium betreden om een ​​geweldige presentatie te geven. Regisseur Nee Baghai zal ook op de show aanwezig zijn en op zaterdagmiddag het ANZ / Inspiration Stage betreden.

Duiken in de duisternis

Recensie: Duiken in de duisternis

Mark Evans: Toen ik er voor het eerst over hoorde Duiken in de duisternisIk keek er erg naar uit om het zelf te zien, vooral omdat het draait om mijn vriendin en duiklegende Jill Heinerth. Haar verhaal heeft het al lang verdiend om onder de aandacht te worden gebracht, en nu ik de kans heb gehad om het uit de eerste hand te zien, kan ik bevestigen dat filmmaker Nays Baghai zichzelf heeft overtroffen met de uiteindelijke documentaire – het verdient werkelijk alle lof die het al heeft gekregen. in de korte tijd dat het op de markt is gekomen.

De film heeft dit jaar al de prijs voor beste documentairefilm gewonnen op het Santa Barbara International Film Festival en de prijs voor uitmuntende uitmuntendheid op het Documentaries Without Borders-evenement.

De Canadese ontdekkingsreiziger Heinerth, een van 's werelds grootste levende grotduikers, is betrokken geweest bij enkele van de meest veeleisende en gevierde expedities, van het onderzoeken van 's werelds langste grotten in Mexico tot het ontdekken van gigantische ijsberggrotten op Antarctica.

Still uit Duiken in de duisternis

Naast enkele van deze epische duiken, die worden weergegeven met fragmenten en stilstaande beelden uit het archief, bevat de 96 minuten durende documentaire intieme interviews en geanimeerde flashbacks naar Heinerths jongere jaren, wat haar motivatie helpt verklaren om deel te nemen aan zulke extreme uitdagingen.

Meer dan 100 van haar vrienden zijn in de diepte gestorven, maar ze beweert dat elk avontuur haar een stap dichter brengt bij het worden van de vrouw die ze als kind graag had willen ontmoeten.

Ik heb altijd geloofd dat er twee soorten duikers zijn – degenen die van grotduiken houden, en degenen die dat niet doen – en ik val duidelijk in de laatste categorie. Er is altijd iets aan grotten geweest dat mij 'de willies' geeft, en Diving Into The Darkness heeft niets gedaan om van gedachten te veranderen!

Still uit Duiken in de duisternis

Toen ik verbazingwekkende beelden zag van Jill die moeiteloos door grottenstelsels zweefde die versierd zijn met stalactieten, stalagmieten en andere topografische eigenaardigheden, in spectaculair helder zicht, moet ik zeggen dat ik al heel klein in de verleiding begon te komen.

Maar dan andere segmenten – vooral een aangrijpend verloren-in-een-grot-moment uitzonderlijk goed gefilmd door Nays en het team (je weet heel goed dat het een herhaling is van het incident in kwestie, maar het is zo goed gefilmd dat je hart sneller gaat kloppen als je verstrikt raakt in de situatie) – houd mijn tijdelijke waanzin in bedwang en ik ben terug in de categorie duiker 'Ik blijf bij wrakken, muren en riffen'!

Jill Heinerth is een boeiende spreker als je het geluk hebt haar op het podium te zien, en haar charisma en persoonlijkheid spatten uit de film alsof ze recht voor je zat. Dit wordt aangevuld door de schietvaardigheid van Nays Baghai, die zeker epische scènes op camera weet vast te leggen. Dit is veruit een van de beste documentaires over duiken die ik in vele jaren heb gezien.

Kom naar een exclusieve vertoning van Diving Into The Darkness 5

De GO-duikshow ANZ

Dit jaarlijkse evenement vindt dit jaar plaats op 28-29 september de Sydney Showground in het Olympisch Park, is bedoeld om het allerbeste van onze onderwaterwereld aan iedereen te laten zien, van beginnende duikers die overwegen om te gaan duiken of hun instapcursussen hebben afgerond, tot gevorderde duikers, tot en met technische duikers en ervaren CCR duikers.

Er zijn verschillende podia: de Main Stage, de Foto Stage, de Australia/New Zealand Stage, de Inspiration Stage en de Tech Stage – waar tientallen sprekers van over de hele wereld te gast zullen zijn, evenals een groot aantal interactieve functies voor jong en oud, van VR-duikervaringen, een demonstratiebad en nog veel meer.

Rondom de podia en features zal een breed scala aan exposanten aanwezig zijn, van toeristenbureaus en touroperators tot resorts, liveaboards, opleiding agentschappen, detailhandelaren, fabrikanten en natuurbehoudsorganisaties.

De GO Diving Show UK 2024, die nu voor de vijfde keer wordt gehouden, trok dit weekend meer dan 10,000 bezoekers en besloeg een oppervlakte van 10,000 vierkante meter tentoonstellingsruimte, en de variant uit Australië en Nieuw-Zeeland streeft ernaar dit niveau de komende jaren te bereiken.

Toegang tot de eerste GO Diving Show ANZ is volledig gratis – registreer u hier om je tickets te bemachtigen voor wat ongetwijfeld hét duikevenement van 2024 in Australië is. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein en de locatie is gemakkelijk te bereiken met voldoende vervoersmogelijkheden, dus noteer de data nu in uw agenda en bereid u voor op een episch weekend waarin alle vormen van duiken worden gevierd.