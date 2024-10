Inaugurele GO Diving Show ANZ goed ontvangen in Sydney

Jarenlang was er vraag naar een jaarlijkse, allesomvattende duikshow voor recreatieve duikers, freedivers en technische duikers. De GO Diving Show ANZ heeft dat gat eindelijk opgevuld met de eerste show op het Sydney Showground in Australië op 28 en 29 september.

De Sydney Showground is gekozen vanwege de ligging: het wordt omringd door voorsteden, is gemakkelijk te bereiken via directe treinverbindingen en de snelweg vanuit het centrum van Sydney, er is voldoende parkeergelegenheid en er zijn veel andere voorzieningen (hotels, restaurants, etc.).

Deze eerste show leek erg op de eerste show in het Verenigd Koninkrijk, met een vergelijkbare bezoekersaantallen – iets minder dan 3,000 mensen bezochten de twee dagen – en een vergelijkbaar aantal exposanten. We verwachten dezelfde jaarlijkse groei te zien als de Britse show heeft doorgemaakt, naarmate het evenement meer bekendheid krijgt en meer fabrikanten, opleidingsbureaus, retailers, etc. zich aansluiten – de Britse variant, nu in zijn vijfde jaar, groeide naar meer dan 10,000 m² en verwelkomde meer dan 10,500 mensen op zijn evenement in 2024.

Een kort overzicht van de inaugurele GO Diving Show ANZ

Er hing een voelbare opwinding in de lucht, zowel bij de exposanten als bij de bezoekers. Velen van hen stonden zaterdagochtend al in de rij te wachten tot de deuren opengingen. Deze vrolijke, positieve sfeer bleef het hele weekend hangen.

De GO Diving Show ANZ keert terug, groter en beter, naar het Sydney Showground op 13-14 September 2025, dus noteer deze datum alvast in uw agenda.

Bezoekers die op zaterdagmorgen in de rij staan ​​om de tentoonstellingshal te betreden

De eerste GO Diving Show ANZ was dus ongetwijfeld een succes, maar geloof ons niet op ons woord: hieronder vindt u het diepgaande, persoonlijke verslag van PT Hirschfield over het evenement:

PT Hirshfield: Australië vierde zijn inaugurele nieuwe jaarlijkse duikshow op 28-29 september in het Olympisch Park in Sydney – en het was geweldig! De tickets voor dit eerste jaar waren gratis, en trokken registraties van duizenden duikers en oceaanliefhebbers met zijn rijke en diverse programma tijdens het tweedaagse evenement.

De GO Diving Show (GODS) ANZ – gesponsord door Scuba Diver ANZ magazine, Underwater Australasia, Vanuatu Tourism Office, Dive Photo Guide, PADI en UW Images – is een satellietexpo van de enorm populaire, vijf jaar oude show in het Verenigd Koninkrijk. Beide evenementen worden gecoördineerd door Rork Media, de ruggengraat van het merk Scuba Diver magazine. Mark Evans, Editorial Director van Rork Media, legt uit: “We proberen dezelfde sfeer te behouden, een beetje zoals we dat doen met de internationale versies van het magazine in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika, Australië/Nieuw-Zeeland (en de lancering in Duitsland in januari 2025). Ze hebben allemaal dezelfde branding, maar het magazine in elk land is op maat gemaakt voor dat continent.

"We hebben hetzelfde gedaan met de duikshow. De basislook en -structuur van de show zijn grotendeels hetzelfde als in het Verenigd Koninkrijk – hoe heet het ook alweer, 'als het niet kapot is, repareer het dan niet' – maar we hebben er wat lokale elementen aan toegevoegd.

“Het maakt niet uit of je een beginner, ervaren recreatieve duiker, echte techneut, veteraan of onderwaterfotograaf bent, hier vind je iets voor jou in een gastvrije omgeving.”

Veel stands waren het hele weekend druk met bezoekers

In tegenstelling tot veel andere eerste evenementen die geplaagd kunnen worden door kinderziektes, was GODS ANZ vanaf het begin gedurfd en gepolijst, verliep soepel en leverde veel van wat de bezoekers wilden. Bezoekers stonden al vroeg in de rij voor de locatie voordat de deuren opengingen, enthousiast om het 'Australian Dive Event of the Year' te laten beginnen. Er was vanaf het begin een voelbare buzz.





Hoofdpodiumpresentaties van wereldklasse

GODS bood een breed smorgasbord van lokale en internationale sprekers van topkwaliteit. Meer dan 40 lezingen werden goed bezocht op het gelijktijdig geprogrammeerde Main Stage en Photo, ANZ/Inspiration en Tech Stages.

Het moeilijkste onderdeel van het weekend was om te bepalen in welk publiek we zouden zitten, met zoveel geweldige sprekers die tegelijkertijd optraden. (Gelukkig werd het programma ruim van tevoren gepubliceerd in het tijdschrift Scuba Diver ANZ en op de website van de GO Diving Show, zodat bezoekers hun activiteiten van tevoren konden plannen.)

Een paneldiscussie met alle sprekers van het hoofdpodium rondde het weekend af op zondagmiddag. Van links naar rechts: Steve Backshall, Pete Mesley, Jill Heinerth, Liz Parkinson en Dr. Richard Harris

De Britse wildlife warrior, auteur, televisie- en documentairepresentator Steve Backshall was een belangrijke trekpleister. Steve was een spreker van wereldklasse met vakkundig samengestelde en zeer boeiende presentaties. Hij deelde op beide dagen spectaculaire beelden. Zijn lezingen gingen over duiken met haaien en 'leren walvissen te spreken'.

Andere sprekers op het hoofdpodium waren onder andere de Thaise grotredder Dr. Richard Harris, die de aantrekkingskracht van technisch duiken besprak. Hij merkte op: "Ik vind GO Diving heel anders dan andere duikshows. Er is veel meer nadruk op recreatie, wat ik erg prettig vind.

“Het is goed om lezingen te geven over technisch duiken op hoog niveau aan mensen die misschien nog niet zo lang duiken. Dit opent hun ogen voor deze wereld van mogelijkheden die verder gaat dan alleen zwemmen rond het rif met één tank als ze iets anders willen doen. Er is een geweldige groep echt interessante mensen in het duiken waarmee ik mijn leven heb doorgebracht. Ik moedig anderen graag aan om erin te stappen.”

Steve Backshall in volle gang

Een ochtendvertoning van Nays Baghai's krachtige documentaire van speelfilmlengte Diving Into the Darkness – gevolgd door een Q&A met de Canadese grotduikpionier Jill Heinerth – werd zeer goed ontvangen. Jill gaf apart een presentatie over Canada's langste onderwatergrot en de ontdekking van Shackleton's schip Quest.

De lezingen van Lust4Rust-wrakonderzoeker Pete Mesley van Nieuw-Zeeland gingen over afgelegen locaties en veiligheid op een woonboot, en over het Truk Lagoon Baseline Project. Terugblikkend op GODS, verwoordde Pete de gevoelens van velen die aanwezig waren: "Het is als een frisse wind. Er is veel levendigheid. Het is fijn om bij positieve, gelijkgestemde mensen te zijn."

De in LA gevestigde freedivinglegende en stuntartiest Liz Parkinson heeft direct samengewerkt met James Cameron, Hugh Jackman, Sigourney Weaver en talloze andere topacteurs en -regisseurs. Ze vertelde over het lesgeven aan Hollywood- en tv-talenten om te freediven of duiken, en over het uitvoeren van veiligheidsrollen binnen de film- en televisie-industrie (haar onderwaterstuntbeelden waren ongelooflijk!).

Het was een bijzonder spektakel toen we deze vijf presentatoren van wereldklasse met elkaar zagen samenwerken tijdens een boeiend en vermakelijk afsluitend panel op het hoofdpodium, onder leiding van presentator Anthony Gordon. Dit onderstreepte het topniveau van het GODS-programma.

Er waren verschillende mogelijkheden om een ​​virtual reality-duik te maken



Een smorgasbord aan gesprekken

De sprekers waren eveneens uitstekend op de drie kleinere podia. Het ANZ/Inspiration Stage presenteerde lezingen over lokale en internationale duikbestemmingen, duikgezondheid, het vinden van het Endeavour-scheepswrak en het betrekken van de volgende generatie duikers. De 2,000-jarige PADI Course Director Holly Wakely (met meer dan XNUMX geregistreerde duiken!) belichaamde de geest van dit podium.

Op het Tech Stage werden presentaties gegeven over archeologie, grot- en wrakduiken en de gezondheid en veiligheid van duikers. Populaire sprekers waren onder andere Human Factors Mike Mason, Avatar-filmmaker John Garvin en de altijd vermakelijke David Strike.

David Strike op het Tech-podium

Het Photo Stage bood een scala aan inspirerende presentaties van populaire lokale en internationale fotografen zoals Don Silcock, Talia Greis, Nigel Marsh en meer. De lezing van Amerikaan Mike Bartick over duiken in zwart water was gevuld met spectaculaire beelden, die benadrukten hoe dit genre vaak wetenschappelijke ontdekkingen oplevert.

Mike reflecteerde: "Er zat een goede energie in de show. De duikgemeenschap in Australië is echt sterk. Een evenement als dit hier is belangrijk voor de gemeenschap en de industrie."



Gezoem in de handelshal

Zoals bij de meeste beurzen was de grootste opwinding te beleven in de uitverkochte Trade Hall, waar meer dan 100 stands de wereld van het duiken lieten zien.

Lokale en internationale duikoperators, toeristenbureaus, opleidingsbureaus, retailers, fabrikanten, natuurbehoud- en non-profitorganisaties waren vertegenwoordigd. Duikresorts en liveaboards die op zoek waren naar exposure op de Australische markt waren er in overvloed, naast een overvloed aan onderwaterfotografie-uitrusting.

Kevin Purdy van All Star Liveaboards in gesprek met potentiële klanten

Standhouder en presentatrice Deborah Dickson-Smith van Diveplanit deelde: "De GO Diving Show heeft alle verwachtingen overtroffen. We hebben hier grote menigten gehad en we zijn erg druk geweest met mensen die wilden weten waar ze vervolgens naartoe zouden reizen."

Steve Martin van Digital Diver was het daarmee eens: "Het was extreem druk. Nadat de deuren opengingen, kregen we pas om 3:30 uur pauze."

Een van de populairste stands gedurende het weekend was de VIZ-stand, een Facebook-groep in Sydney met 15 leden die graag op de hoogte blijven van de lokale duikomstandigheden. Oprichter Marco Bordieri legt uit: "De duikshow is een geweldige ontmoetingsmogelijkheid voor Vizzers. Er is zoveel te zien op de stands. Je kunt er gemakkelijk een halve dag doorbrengen om ze allemaal te bekijken."

Er was genoeg uitrusting te zien en te koop





fotowedstrijd

De winnaars van de Underwater Awards Australasia 2024 – die een prijzenpot van $ 55 verdeelden over acht categorieën (Sydney, Australische en internationale wateren, smartphone, portfolio, Environmental Take 3 en Reels) – werden zaterdagmiddag bekendgemaakt op het fotopodium.

De Best in Show werd toegekend aan Gabriel Guzman voor zijn foto van een koraalduivel tegen een zonnestraal. Deze foto werd geselecteerd uit Gabriels winnende portfolio van onderwerpen met een vergelijkbaar thema, naast verschillende andere plaatsingen en lofbetuigingen. Het was een geweldig resultaat voor Guzman, vooral omdat dit de eerste fotowedstrijd was waaraan hij meedeed.

De tentoonstelling van de winnaars van de Underwater Awards Australasia was het hele weekend erg populair

Competitiecoördinator Brett Lobwein maakte GODS van bijna elke kant mee, inclusief standhouder, presentator en publiek bij een reeks presentaties: "De gemeenschap ging eropuit en steunde het echt. Er waren enorm veel mensen op de eerste dag. Ik had in totaal ongeveer vier minuten dat er niemand bij onze stands was. Het is gewoon zo goed voor de industrie, met fantastische sponsors en de lokale duikgemeenschap. Mensen vlogen van buiten de staat om deel te nemen."



De duikgemeenschap samenbrengen

Deelnemer aan QLD Sally Gregory deelde: "Deze duikshow was geweldig. Ik heb zoveel mensen ontmoet die ik jaren niet heb gezien; mensen die ik kende toen we allemaal in de duikindustrie begonnen toen we in de twintig waren. Er komen ook veel nieuwe mensen bij, en zoveel nieuwe en interessante stukken apparatuur die we ons nooit hadden kunnen voorstellen toen we begonnen."

Deelnemer Dr. Bill Gladstone sloot zich aan bij de opmerkingen van veel andere aanwezigen: "Het is opwindend om zoveel geweldige, gelijkgestemde duikers om je heen te hebben."

De demotank was beide dagen een blikvanger





Een gezinsvriendelijk evenement

De meeste duikbeurzen hebben moeite om echt gezinsvriendelijk te zijn, maar GO Diving deed zijn best om aan de opdracht te voldoen. Door gratis tickets aan te bieden, werd een drempel voor deelname weggenomen. In de Trade Hall bood Spot A Shark kindvriendelijke leuke en educatieve activiteiten. Een VR-duikervaring van het Zweedse wrak op Mars, op 75 meter diepte, zorgde voor een meeslepende ervaring zonder dat je nat hoefde te worden.

Nostalgie ontmoette educatie toen het Shark in a Bus Aquatic Museum (een Leyland Bus uit 1957 met een erfgoedcollectie, waaronder een geconserveerde vijf meter grote witte haai, fossielen en meer) zich richtte op het onderwijzen over de soort met een focus op behoud. Dit was de enige attractie met apart ticket op de duikshow, met een toegangsprijs van $ 5.

Het Shark in a Bus-museum was het hele weekend druk

Zowel kinderen als volwassenen konden genieten van het lange, smalle demonstratiebassin met onder andere freedivers, zeemeerminnen, sidemountduikers en onderwaterdronedemonstraties.

Toen de show op zondagmiddag ten einde liep, reflecteerde redacteur van Scuba Diver ANZ en evenementencoördinator Adrian Stacey: "Het was fantastisch. De feedback van exposanten, bezoekers en sprekers was erg positief. Het was geweldig om veel gezinnen hier te zien in het weekend, dus hopelijk de volgende generatie duikers ook. Iedereen vond het leuk om onder één dak samen te komen. Het heeft onze verwachtingen overtroffen."



Afsluitende gedachten

Een jaarlijkse duikshow voor Australië was al lang over tijd. Het is spannend om te zien dat de GO Diving Show de leemte opvult en zo'n sterk inaugureel evenement creëert, dat zich richt op het breedst mogelijke duikpubliek. Dit evenement zal ongetwijfeld groeien en bloeien naarmate het de komende jaren wordt gevestigd.

Mark Evans van Rork Media heeft het laatste woord voor iedereen die ervoor kiest om te gaan duiken in plaats van de GO Diving Show te bezoeken: "Ik weet dat het duiken hier geweldig is, maar je kunt de meeste weekenden duiken - al deze sprekers, exposanten en attracties zijn er maar voor dit ene weekend. Na deze eerste show hebben we al veel duikbedrijven gehad die naar ons toe kwamen en zeiden 'We hadden hier moeten zijn, we komen volgend jaar', dus zorg dat je het in je agenda zet voor volgend jaar, het belooft episch te worden."

Bezoek de website voor meer informatie over het evenement van volgend jaar (13-14 september 2025 op het Sydney Showground) zoals gepland.

Fotografie door PT Hirschfield, Mark Evans en Robert Smith, RJS Foto ((rjsfoto.com.au)