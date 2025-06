Hoe de onverwoestbare kapitein Slate zijn vingers verloor

Kapitein Spencer Slate, een belangrijke figuur in de duikwereld van Florida, heeft in de loop der jaren veel veranderingen meegemaakt. Hij spreekt met JOHN CHRISTOPHER FINE, de maker van de foto's.

"Wie is Lloyd Bridges?", vroeg een jonge duiker onschuldig.

Kapitein Spencer Slate maakte een enorme, vergrote foto van de overleden ster van Zeejacht van de muur van het kantoor achter zijn duikwinkel.

Hij keek even vreemd klagend, voordat hij zich realiseerde dat de 80-jarige Bridges met zijn witte baard op de foto de hoofdrol had gespeeld in de baanbrekende televisieserie over duiker Mike Nelson en zijn heldendaden, lang voordat de duiker die de vraag stelde – of zelfs de jonge instructeur die naast hem stond – geboren was.

Slate met een jongere versie van zichzelf en Lloyd Bridges, die 65 jaar geleden de hoofdrol speelde in Sea Hunt

"Ik ben uitgenodigd voor Lloyd Bridges' 80e verjaardag," vertelde Slate aan de jonge duikers die de foto van hem en Bridges bewonderden. "Ik ben 77. Ik vertel het iedereen. Ik vind het leuk dat oudere mensen nog steeds dingen doen," voegde hij eraan toe, nadat hij had uitgelegd waar Bridges om bekend stond.

Weinigen noemen Slate bij zijn voornaam. Hij runt al 47 jaar Captain Slate's Scuba Adventures in de Florida Keys. Hij runde 33 jaar duikactiviteiten vanuit Key Largo en exploiteerde de afgelopen 14 jaar een full-service duikwinkel, lesfaciliteit en duikboot vanuit Tavernier.

Torenhoge figuur

De foto van kapitein Slate naast Bridges getuigt van zijn lange, robuuste postuur. Met zijn 6 meter torent Slate boven Bridges uit, en boven de meeste mensen. Geboren in Winston Salem, North Carolina, behaalde hij in 3 zijn middelbareschooldiploma en sloot zich aan bij het Amerikaanse leger, waar hij deel uitmaakte van een transport- en bevoorradingseenheid.

Nadat Slate was afgestudeerd in bedrijfskunde aan de East Carolina University in Greenville North Carolina, kon hij niet wachten om naar Florida te gaan.

"Ik gaf les in bedrijfskunde aan een vakschool in Jacksonville," vertelt hij. "Ik haalde mijn duikinstructeurscertificaat in 1974 via het nationale duikprogramma van de YMCA in Jacksonville. Ik nam dat programma van de YMCA in 1978 over. Mijn kapiteinsbrevet haalde ik in 1976."

Slate met zijn duikboot in Tavernier, Florida

Ik hoef kapitein Slate niet bij te houden. Zijn verhalen zijn eindeloos: verhalen over bijzondere duiken, interessante mensen met wie hij heeft gedoken en incidenten, waarvan hij sommige liever niet openbaar maakt, ondanks het feit dat hij duidelijke littekens heeft om ze te bewijzen.

Hij schudt je hand met een rechterhand waarvan de vingers ontbreken en de overige vingers misvormd zijn door een beet van een murene die hij aan het voeren was.

Slate werd begeleid door duiklegende Steve Klem uit Keys. "Klem was de 'Rattenvanger van Pennekamp Park'," vertelt hij, en voegt eraan toe: "We werden vrienden. Klem voerde dieren. Hij vertelde me dat hij in de winter niet duikt. Hij was 66 jaar oud, dus ik nam het over."

Slate's "Creature Feature" trok duikers van over de hele wereld aan om samen met hem de oceaan bij de Keys te verkennen. Er was een tijd van waaghalzerij toen hij een sardine in zijn bek stopte als offer aan barracuda's. De murenen die hij met de hand voerde, krulden zich om hem heen en tussen zijn duikers en propten zich vol met vislekkernijen.

Scholen vis volgden Slate onder water, wachtend op aalmoezen. Het waren de tijden waarin duikers leerden dat zelfs woeste zeebewoners getemd konden worden met voedsel en vreedzaam begrip, ondanks het alomtegenwoordige gevaar.

Pas toen een murene in Slates voerbak terechtkwam, ging het mis. Zonder het te weten reikte hij erin om vis eruit te halen, maar zijn vingers werden aangezien voor een hoos.

Ondanks dat Spencer Slate de regel ‘kijken maar niet aanraken’, die in elke duikcursus wordt geleerd, overtreedt, heeft hij het overleefd en duizenden duikers een beter begrip gegeven van het leven in de oceaan.

Er was een tijd dat het voeren van vissen niet controversieel was

Bliksem slaat toe

De bliksem sloeg in bij Slate's duikwinkel. Stortregens vielen met bakken uit de lucht, de wegen stonden blank. Butch Hendricks, directeur van Lifeguard Systems, was aan het duiken. De omstandigheden op zee waren ruw en er waren waarschuwingen afgegeven voor kleine vaartuigen.

Slate had zijn duikboot Het verloren continent Klaar, met kapitein Dillon paraat. Hendricks belde om te vragen of de ochtendduiken konden worden uitgesteld tot de middag. Geen probleem. Het gaf Slate de kans om met de jonge duikstudent en zijn instructeur te praten en verhalen te vertellen.

"De Ark Royal was binnen," vertelde hij hen. "Het was het belangrijkste vliegdekschip van Groot-Brittannië. De omstandigheden waren slechter dan vandaag. Ik kreeg een telefoontje van het schip, met de vraag of ik duikers van de Royal Navy mee wilde nemen naar de Spiegel Grove schipbreuk.

Ik vertelde ze dat het ruw was, golven van 8 tot 10 meter hoog. Ze zeiden dat dit hun enige kans was en dat ze hun eigen uitrusting hadden. Ik zei ja. Ze kwamen hier, met z'n tienen. Ik vertelde ze dat het ruw zou worden. Ze kwamen aan boord en bergden hun dubbele marinetanks en uitrusting op. Het was een gevoelige plek – golven van 10 meter hoog. De oceaan was zo sterk dat ik, toen we de plek naderden, op stationair toerental moest varen.

Slate leunde achterover in een draaistoel op zijn kantoor, zijn voeten tegen de muur, en zijn blauwe ogen keken ondeugend terwijl hij de jonge duikers vertelde over zijn verhaal.

Ik zei tegen ze: Maak je klaar, ik leg niet vast aan een boei. Spring er vijf tegelijk in en ga naar beneden. Als je boven komt, zoek dan een boei en ik til je op.

Ze kwamen naar boven, stapten weer aan boord en zeiden dat het de beste duik ooit was. Ik was buiten in de bliksem. Man, het was scherp en het kwam naar beneden. Ik heb een gronding op de boot. Ik keek omhoog naar de mast en er was een blauwe halo omheen – hoe noemen ze dat ook alweer, Sint-Elmusvuur?

Ik heb iedereen gezegd dat ze niets van metaal mochten aanraken. Ik kreeg een schok toen ik het stuur moest vastpakken.

De Bibb-bel

Leisteen met de scheepsbel van George M. Bibb

De scheepsbel van de Amerikaanse kustwachtkotter George M. Bibb staat in het klaslokaal van kapitein Slate. Toen de kotter uit dienst werd genomen en gesloopt voordat hij samen met een zusterschip tot zinken zou worden gebracht als kunstmatig rif in de Keys, kocht een kennis van Slate de bel.

Zoals het hoort, is daar een verhaal over: "Ed Uditis had een antiekzaak voor boten. Toen hij de bel kreeg, zei hij dat hij iets voor me had en of ik het wilde hebben. Ik zei ja, en hij gaf me deze bel, oorspronkelijk afkomstig uit de Bibb. '

Duikers op het gezonken schip kunnen zich nog goed de tijd herinneren dat het schip nog steeds dienstdeed. De bel wordt nu bewaard in de handen van een duikpionier die zijn ervaring als duiker in de Florida Keys deelt met anderen.

Skip Dawson duikt nog steeds met de originele Sea Hunt-twinset van Lloyd Bridges

Zeejacht werd uitgezonden tussen 1958 en 1961. Kapitein Skip Dawson, Slate's reparatietechnicus, heeft de originele dubbele tanks van Lloyd Bridges, die ook in de serie werden gebruikt, en hij duikt ermee – nog een levende legende met het soort ervaring in en onder de oceanen dat wereldwijd respect en bewondering heeft verdiend.

Duikavonturen van kapitein Slate ligt aan Highway 1, Tavernier bij kilometermarkering 90.7 aan de oceaan.

